Những ngày cuối đời chống chọi với cơn đau, Việt Quang từng có một ước muốn giản dị để làm động lực sống

Trước khi mất, Việt Quang cũng có mong muốn giản dị là được ăn hàng loạt những món ăn đặc trưng ở TP.HCM.

Vào tháng 6/2021, dàn sao Việt và người hâm mộ vô cùng xót xa khi nghe tin ca sĩ Việt Quang bị bệnh viêm phổi nặng và đang điều trị tại một bệnh viện tại TP.HCM. Khi bệnh diễn tiến xấu, thân hình anh gầy gò rõ, gương mặt tím tái xanh xao, mệt mỏi. Có khi mê sảng, không ăn uống được, liên tục bị sốt cao.

Sau thời gian dài quằn quại với cơn đau, chiến đấu với bệnh tật, Việt Quang cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng và hưởng dương 44 tuổi. Hiện tại, gia đình đang lo chuẩn bị hậu sự cho anh theo đúng quy định trong mùa dịch.

Vào những năm 2000, Việt Quang là một trong những giọng ca sáng giá của làng nhạc Việt - Ảnh: Internet

Việt Quang cũng từng có những chia sẻ về bệnh tình của mình: "Do thói quen tắm đêm, làm việc nhiều và ỷ lại sức khoẻ nên bị viêm phổi nặng phải nhập viện". Trong suốt thời gian điều trị bệnh tại bệnh viện, các bác sĩ tích cực hỗ trợ nên sức khoẻ nam ca sĩ cũng ngày một tốt hơn.

Mới vừa rồi, anh còn tự tay đăng bài viết thông tin báo tình hình sức khoẻ của mình vẫn ổn và sẽ được bác sĩ cho xuất viện về nhà, tiếp tục uống thuốc để điều trị bệnh. Tuy nhiên, được biết, những ngày cuối đời của anh rất vất vả, ăn uống không được và không thể tiếp thêm thuốc vì cơn đau vật vã.

Những ngày cuối đời, Việt Quang quằn quại đau đớn, không thể ăn uống và không uống được thuốc - Ảnh: Internet

Dù vậy, có những lúc sức khoẻ ổn định hơn chút, anh lại lạc quan chia sẻ tâm trạng của mình lên trang cá nhân. Trước khi mất, anh vẫn bày tỏ mong muốn được ăn hàng loạt món đặc trưng tại TP.HCM như: Ốc, phá lấu, bò bía,... Ước muốn tuy giản dị nhưng đối với anh vào lúc đó lại là niềm hạnh phúc, là động lực để cố gắng khoẻ, vượt lên cơn đau bệnh tật của mình.

Ca sĩ Việt Quang qua đời, xem thông tin ngày cuối đời mà xót xa Ca sĩ Việt Quang đã qua đời vì viêm phổi, những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ngay-cuoi-doi-chong-choi-voi-con-dau-viet-quang-tung-co-mot-uoc-muon-gian-di-de-lam-dong-luc-song-417507.html