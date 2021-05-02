Những cô nàng tài sắc vẹn toàn, cuộc sống 'chanh sả', sự nghiệp thăng tiến nhưng vẫn 'ế dài cổ' của Vbiz

Tận hưởng cuộc sống "chanh sả", lại luôn yêu đời nên nhan sắc Midu ngày càng thăng hạng thấy rõ. Sắc vóc cô nàng dù đã ngoài 30 nhưng vẫn giữ được trọn vẹn vẻ ngọt ngào, ngây thơ, trong sáng khiến ai cũng xao xuyến. Cũng bởi sự trong sáng thanh thuần ấy, Midu còn được dân mạng ưu ái gọi là “thần tiên tỷ tỷ”.

Ở tuổi 32, Midu đích thị là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt, ngoài hoạt động nghệ thuật, làm giảng viên đại học, cô còn được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt vì dù ít khoe khoang nhưng thực chất, cô nàng đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khi còn rất trẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990. Sau 10 năm làm nghề, cô “bỏ túi” nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó, cô chạm ngõ điện ảnh và được biết đến rộng rãi với vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”.

Sau cuộc tình tan vỡ nhiều năm trước, Midu trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm và hiện vẫn là cô nàng độc thân cuốn hút nhất nhì Vbiz. Midu là "crush" quốc dân của Vbiz khi được hội sao nam như Quốc Trường, Anh Đức, Anh Huy,... thường xuyên "thả thính" trên sóng truyền hình và cả MXH.

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh Việt với nhiều bộ phim như: “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Gái già lắm chiêu”,… và sắp tới là “1990”. Nhờ vậy, cô nàng từng đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cả giải Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng - 2 giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Việt Nam.

'Cô gái trăm tỷ' của làng điện ảnh Việt suốt ngày than ế những vẫn chưa chịu lấy chồng

Được mệnh danh là “ngọc nữ” làng điện ảnh Việt, Lan Ngọc nổi tiếng với tài năng xuất chúng cùng vẻ đẹp thuộc hàng mỹ nhân. Body thon gọn, nuột nà "đến từng milimet", “cô gái trăm tỷ” còn khiến mọi người ngẩn ngơ với gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng. Nhưng đến nay đã qua tuổi 30, cô nàng vẫn còn độc thân. Mới đây, trong đám cưới em trai, ngoài chúc phúc cho em, cô chị này còn bày tỏ niềm mong muốn được lấy chồng.

Thúy Ngân

Trong những năm gần đây, Thuý Ngân có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, người đẹp đã để lại dấu ấn khó phai với khán giả khi góp mặt trong tác phẩm ăn khách “Gạo nếp gạo tẻ”. Ngoài phim ảnh, người đẹp còn nhận được chú ý khi tham gia các gameshow. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng, đanh thép trên màn ảnh, ở các chương trình giải trí, cô được khán giả yêu mến bởi sự hài hước, năng động. Người đẹp là một trong những nàng Á hậu đa năng khi vừa diễn xuất, vừa là một người mẫu, MC của showbiz Việt.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ mặn mà, Thúy Ngân ưa chuộng phong cách thời trang cá tính, quyến rũ. Trang phục mà nữ diễn viên lựa chọn bao giờ cũng tôn vinh được tối đa đường cong hình thể nhưng lại không hề quá hở hang, dẫn đến phản cảm.

'Hân hoa hậu' có sắc, có tài, có tiền đủ cả, nhưng thiếu tình

Thời gian qua, cô nhận được nhiều sự quan tâm bởi tin đồn có quan hệ tình cảm với đàn anh Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và cho biết họ đối với nhau chỉ như anh em trong nghề thân thiết. Gần đây, bộ đôi tiếp tục có cơ hội hợp tác trong phim truyền hình Cây táo nở hoa.

Thiều Bảo Trâm

Gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix năm 2017, Thiều Bảo Trâm được biết đến là một ca sĩ đa tài, sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thường xuyên biến hóa phong cách đa dạng.

Năm 2020, Thiều Bảo Trâm năng nổ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Dù chưa bứt phá trong âm nhạc, nhưng cô là gương mặt triển vọng, đa năng và có lượng fan khá lớn. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, cô còn được đánh giá có kỹ năng trình diễn tốt, gu thời trang đa dạng khi thường thay đổi giữa hình tượng sexy, gợi cảm với trẻ trung, năng động tùy vào hoàn cảnh xuất hiện.

Bỏ qua quá khứ, Trâm của hiện tại là một cô nàng nàng xinh đẹp quyến rũ cùng sự nghiệp đang thăng tiến

Ngoài ra, Thiều Bảo Trâm còn được chú ý khi được biết đến là “bạn gái tin đồn” của Sơn Tùng M-TP dù cả 2 chưa từng lên tiếng xác nhận. Cả hai đã được cho là nảy sinh tình cảm ở trong vài năm trước khi Sơn Tùng M-TP chưa thực sự được đình đám. Đến nay, dù vướng phải không ít ồn ào quanh chuyện tình ái với Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm vẫn là cô nàng độc thân hot nhất nhì Vbiz.

Ảnh: FBNV