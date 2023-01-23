Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải

Sao Việt 23/01/2023 05:17

Ở tuổi 37, Ngân Khánh gây bất ngờ với nhan sắc trẻ đẹp, thậm chí nhiều người cho rằng thời gian đã bỏ quên nữ diễn viên.

Vào những năm 2000, Ngân Khánh là một trong những nữ diễn viên được nhiều người mến mộ. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều bộ phim như "Gọi giấc mơ về", "Tường vy cánh mỏng", "Mây trắng ngang trời", "Cô dâu đại chiến", "Ma Dai"... Thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, cô được công chúng ưu ái dành tặng danh xưng "ngọc nữ" của làng phim ảnh Việt Nam hay "tình đầu quốc dân" nhờ nét đẹp mong manh, dịu dàng cùng hình ảnh sạch bóng scandal. 

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 1
Ngân Khánh từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trong làng điện ảnh Việt khi sở hữu vẻ ngoài trong veo cùng phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 2

Sau một thời gian du học để theo đuổi đam mê riêng, mới đây Ngân Khánh trở về Việt Nam và có nhiều dự định về nghệ thuật. Tuy nhiên, điều công chúng chú ý nhất vẫn là nhan sắc "không tuổi" của nữ diễn viên Gọi giấc mơ về. Loạt ảnh mới khoe nhan sắc tuổi 37 mà Ngân Khánh vừa chia sẻ tiếp tục khiến netizen xuýt xoa. 

Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1985 diện trang phục đơn giản với sơ mi trắng và quần bó năng động. Mỹ nhân Ngân Khánh kết thân cùng combo áo sơ mi đơn giản cùng áo phao ấm áp diện cùng chiếc quần short thể thao, khoe đôi chân trắng nõn nà. Nữ diễn viên tạo điểm nhấn cho outfit thêm phần ấn tượng khi xách chiếc túi Dior có giá trị đắt đỏ lên đến 120 triệu đồng. 

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 3
Cô nàng dường như đã bị thời gian "bỏ quên".

Có thể thấy, cách mix & Match của Ngân Khánh khá trẻ trung khi chọn kiểu quần ôm được đông đảo giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, đây là item từng gây không ít tranh cãi khi nhiều chị em lạm dụng để "khoe thân" quá đà, gây phản cảm. Riêng với nữ diễn viên sinh năm 1985, cô chọn độ dài của áo sơ mi vừa đủ dài để che phủ bớt phần bó sát mà chiếc quần ôm dễ gây ra. Nhờ đó, trông Ngân Khánh vẫn kín đáo và đầy năng động.

Theo dõi Ngân Khánh thường xuyên, dễ dàng nhận ra rằng cô nàng rất thích phong cách trẻ trung, nhí nhảnh. Những chiếc áo thun năng động hay mốt áo giấu quần cũng được người đẹp thường xuyên trưng dụng. 

Cách đây không lâu, nữ diễn viên "gây sốt" khi chia sẻ hình ảnh trong bộ trang phục áo giấu quần. Mỹ nhân 8X diện một chiếc áo thun Valentino màu đỏ cùng chiếc quần jeans ngắn màu đen bên trong. Với outfit này, Ngân Khánh khiến nhiều người xuýt xoa với với đôi chân vừa thon lại trắng mịn.

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 4

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 5
Cô nàng ưa chuộng những mẫu quần short năng động, cá tính.

Ngày thường, Ngân Khánh cũng rất chuộng những kiểu váy đầm thướt tha, xinh xắn. Người đẹp 8X thường chọn những chiếc váy ngắn với màu sắc tươi sáng, tôn lên làn da trắng sứ bao người mê. Ngân Khánh không gói gọn hình ảnh của mới bất kỳ một hình mẫu nào mà biến hóa nhiều phong cách từ nhí nhảnh đến nghiêm túc. 

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 6

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 7

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 8
Diện những kiểu váy đầm thướt tha, trông Ngân Khánh tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Nói về nhan sắc của mình, Ngân Khánh từng chia sẻ trong một livestream rằng cô có già đi nhưng có thể vì sinh con, cuộc sống vẫn còn khá thoải mái, không áp lực hay thức khuya nên vẫn giữ được nét đẹp thanh xuân. Thời gian gần đây, Ngân Khánh thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời sống thường ngày, thi thoảng cover các ca khúc nổi tiếng để giao lưu với người hâm mộ. Không lạm dụng make up, Ngân Khánh luôn xuất hiện với gương mặt tự nhiên nhất khiến ai nấy đều ngẩn ngơ vì sự mong manh, thuần khiết. 

Nhiều khán giả nhận xét rằng Ngân Khánh tuổi 36 sở hữu diện mạo xinh đẹp, trẻ trung như chỉ mới ngoài 20 tuổi. Không chỉ gương mặt đẹp, mỹ nhân sinh năm 1985 còn có hình thể chuẩn, làn da mịn màng.

Nhan sắc “lão hóa ngược” của “tình đầu quốc dân” Ngân Khánh: sắp 40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, ưa diện thời trang tiết kiệm vải - Ảnh 9

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