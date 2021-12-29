Nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ 'quay xe' tuyên bố 'không muốn dính dáng đến Thương Tín'

Vừa qua, đích thân Tô Hiếu đã đến gặp Thương Tín, làm rõ mọi ồn ào tiền bạc liên quan đến Trịnh Kim Chi . Để giúp khán giả nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, nam nhạc sĩ đã livestream, qua buổi phát sóng có thể thấy Thương Tín thường xuyên không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến chuyện tiền bạc với Trịnh Kim Chi, cho rằng cô đổ oan cho mình và lan truyền thông tin giả khiến ông bị dân mạng "ném đá".

Việc Thương Tín liên tục tố những người từng giúp mình kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ tiền trong lúc bệnh tật, khó khăn đã gây nên tranh cãi dư luận gay gắt trong thời gian qua.

Trước thái độ của Thương Tín, Tô Hiếu đã đề nghị đàn anh và Trịnh Kim Chi gặp nhau, ba mặt một lời để giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng.

Tuy nhiên đến tối 28/12, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ livestream tuyên bố không còn dính dáng gì đến ngôi sao Biệt Động Sài Gòn. Cụ thể, anh nói: “Thương Tín sai quá sai, ban đầu tôi là người giúp đỡ anh ấy vì nghĩ không còn ai giúp, thấy tội. Sau khi xảy ra ồn ào với Trịnh Kim Chi, tôi là người trung lập với mong muốn Thương Tín rõ ràng trong chuyện này.

Tiền đã đưa, nhận đủ nhưng Thương Tín lại có phát ngôn như vậy là không được, Trịnh Kim Chi cũng là người giúp đỡ anh ấy rất nhiều.

Không cớ gì mà Trịnh Kim Chi lại chu đáo đến vậy, từ việc mua bảo hiểm, đến chuyện giúp Thương Tín làm răng và nhiều thứ khác. Hiếu nghĩ nếu đưa hết cho Thương Tín, sợ rằng số tiền đã không còn hoặc sẽ hết sớm mà thôi".

Cuối buổi livestream, Tô Hiếu chốt hạ: “Qua đây Hiếu cũng nói luôn là từ nay về sau, Tô Hiếu không còn dính dáng gì với nghệ sĩ Thương Tín”.

Những ngày qua, ồn ào tiền bạc của Thương Tín xôn xao MXH. Vào tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi MTQ ủng hộ đàn anh được khoảng 400 triệu. Trong số tiền đó, bà bầu sân khấu xin trích số tiền gần 300 triệu để mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín.

Đầu tháng 12/2021, nữ diễn viên lên tiếng tiết lộ Thương Tín muốn cô bàn giao lại toàn bộ tiền đang cầm dùng để đóng bảo hiểm cho con gái ông. Sau đề nghị của đàn anh, ngày 10/12, Trịnh Kim Chi giao lại tổng 244 triệu đồng.

Tưởng mọi chuyện yên ấm, song chiều 19/12, tài tử một thời lên tiếng "tố" đàn em nhập nhằng tiền mua bảo hiểm, tự ý nhảy ra kêu gọi mà không hỏi ý kiến ông.

Trước cáo buộc từ đàn anh, Trịnh Kim Chi tung đầy đủ hình ảnh, clip về khoản tiền nhận được từ mạnh thường quân, buổi trao tiền cho đàn anh... Còn việc Thương Tín mời công an vào cuộc điều tra, nữ diễn viên khẳng định sẵn sàng hợp tác.