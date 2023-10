Netizen nghi vấn ngài Nawat còn 'cay' việc chiến binh Heidi bị loại, không phục nên đã có hành động 'hơn thua' đầy lộ liễu

Sau gần 1 tháng chinh chiến, chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức được diễn ra tại Indonesia vào tối 25/10. Hoa hậu Thiên Ân trước đêm Chung kết Miss Grand International 2022 từng được khán giả Việt Nam kỳ vọng sẽ có thể nối tiếp thành tích của Thuỳ Tiên trước đó, nhưng lại ra về trong tiếc nuối. Người đẹp dừng chân ở top 20 chung cuộc và 2 giải thưởng phụ: The Best National Costume (Trang phục dân tộc xuất sắc nhất) và The Country's Power Of The Year (Khán giả bình chọn trên mạng xã hội). Dù có màn thể hiện được xem là ấn tượng nhưng Đoàn Thiên Ân không thể đạt thứ hạng cao mà lại dừng chân quá sớm đã khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Thiên Ân ôm đàn chị Thùy Tiên khóc nức nở khi bị dừng chân ở Top 20

Ngay sau khi Thiên Ân bị loại khỏi Top 10 Miss Grand International 2022, người hâm mộ đã đồng loạt bỏ follow trên Instagram. Chỉ vài giờ đồng hồ, tài khoản Instagram của Miss Grand đã bị giảm gần 2 triệu follow. Cũng vì lý do bị nhiều người bỏ follow mà ngài Nawat cũng đã đăng đàn đáp trả ngay trong đêm, khiến sự việc càng bị đẩy đi xa.