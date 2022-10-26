Netizen nghi vấn ngài Nawat còn 'cay' việc chiến binh Heidi bị loại, không phục nên đã có hành động 'hơn thua' đầy lộ liễu

Ngay sau khi Thiên Ân bị loại khỏi Top 10 Miss Grand International 2022, người hâm mộ đã đồng loạt bỏ follow trên Instagram. Chỉ vài giờ đồng hồ, tài khoản Instagram của Miss Grand đã bị giảm gần 2 triệu follow. Cũng vì lý do bị nhiều người bỏ follow mà ngài Nawat cũng đã đăng đàn đáp trả ngay trong đêm, khiến sự việc càng bị đẩy đi xa.

Sau gần 1 tháng chinh chiến, chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức được diễn ra tại Indonesia vào tối 25/10. Hoa hậu Thiên Ân trước đêm Chung kết Miss Grand International 2022 từng được khán giả Việt Nam kỳ vọng sẽ có thể nối tiếp thành tích của Thuỳ Tiên trước đó, nhưng lại ra về trong tiếc nuối. Người đẹp dừng chân ở top 20 chung cuộc và 2 giải thưởng phụ: The Best National Costume (Trang phục dân tộc xuất sắc nhất) và The Country's Power Of The Year (Khán giả bình chọn trên mạng xã hội). Dù có màn thể hiện được xem là ấn tượng nhưng Đoàn Thiên Ân không thể đạt thứ hạng cao mà lại dừng chân quá sớm đã khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Theo đó, sau đêm chung kết và nhìn lượt follow tụt chóng mặt cùng hàng loạt ý kiến tranh cãi, ông Nawat đã đăng đàn đáp trả: “Chúng tôi không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi bực mình?”. Trước đó, ông Nawat từng vui mừng ra mặt khi trang MGI vượt mặt MU về lượt follow, thậm chí trong đêm chung kết, MGI còn có màn “cà khịa” MU gây tranh cãi ngay trên sân khấu.

Hành động của ngài Nawat bị cư dân mạng đánh giá là không nên và quá hơn thua. Cư dân mạng chỉ ra rằng ngài Nawat đã lợi dụng fan Việt quá nhiều thông qua việc kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân trong suốt chặng hành trình Miss Grand, cũng như "chiến" với fan của Engfa.

Tuy nhiên kết quả cuối cùng, Engfa dù sở hữu vốn tiếng Anh hạn hẹp, chiều cao khiêm tốn lại giành ngôi vị Á hậu 1, trong khi Thiên Ân lại bị loại quá sớm. Điều này là thiếu sự công bằng và minh bạch.

Dân tình 'không phục' khi Thiên Ân có thực lực nhưng lại bị loại sớm, trong khi Engfa có phần 'lép vế' về chiều cao và ngoại ngữ nhưng lại vinh dự dành ngôi vị Á hậu 1.

Chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đặt nghi vấn phải chăng ngài Nawat vẫn còn “cay” vụ “gà nhà” Heidi bị loại sớm ở Hoa hậu Liên lục địa, còn Bảo Ngọc lại giành Hoa hậu nên có hành động thiếu công bằng này? Trước đó khi Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa, đồng thời “gà nhà” bị loại khỏi top 6, ngài Nawat cũng đã có những động thái đầy ẩn ý: “Muốn nói nhưng không thể nói, hahaha”.

Dân tình cho rằng, ông Nawat vẫn còn 'cay' việc Bảo Ngọc đăng quang trước đó nên mới có hành động hơn thua như vậy.

Dù không đề cập trực tiếp đến việc chiến binh Heidi bị loại, cũng như đại diện Việt Nam đăng quang, tuy nhiên động thái của Nawat nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người cho rằng ông không phục với việc Heidi bị loại nên mới có hành động hơn thua như vậy. Hiện tại, đêm chung kết đầy “bất ổn” và màn dọn đường lộ liễu cho gà nhà của của ngài Nawat vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đó, ông Nawat cũng từng gây tranh cãi khi công khai kêu gọi ủng hộ cho gà nhà, trong vòng phỏng vấn kín, Engfa có những câu trả lời ngây ngô, không thể nói được tiếng Anh nhưng ông Nawat vẫn liên tục động viên và đọc câu hỏi một cách chậm rãi cho nàng hậu nghe được. Những câu hỏi dành cho Engfa cũng được cho là “dễ nuốt” hơn Thiên Ân rất nhiều.

Công bằng mà nói, trong suốt quá trình đồng hành cùng Miss Grand International 2022, Thiên Ân có những thành tích nổi bật như dẫn đầu bình chọn Top 10 Pre-Arrival, Top 10 vòng thi áo tắm. Người đẹp cũng chiến thắng bình chọn thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất nhưng sau đó vẫn bị “chia đều” giải cho những người đẹp khác.

Người đẹp sinh năm 2000 dù đã rất cố gắng trong suốt chặn đường nhưng kết quả không chỉ riêng cô cảm thấy hụt hẫng mà người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối thay cho những nỗ lực của cô gái nhỏ này.

Ngoài ra đại diện Việt Nam cũng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tốt. Trên các diễn đàn về nhan sắc, nhiều người tích cực kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân để người đẹp có thể giành được những giải thưởng quan trọng. Thế nên việc Thiên Ân out top 10 là điều mà nhiều người vẫn không thể hiểu.