Mẹ đơn thân Vbiz quyết ‘giấu kín như bưng’ danh tính bố đứa con nhưng vẫn ‘đi ăn đám cưới chồng, làm đẹp cho cô dâu’

Sao Việt 27/05/2021 12:27

Sao Việt làm mẹ đơn thân nhưng quyết không để lộ danh tính bố đứa bé.

Phi Nhung

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Phi Nhung còn nổi tiếng là bà mẹ đông con nhất Vbiz với 23 người con nuôi. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn một cô con gái ruột tên Wendy Phạm sinh năm 1992 ở Mỹ. Con gái ruột Phi Nhung từng tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Hiện tại, Wendy đang sinh sống và làm việc ở Mỹ.

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Phi Nhung hạnh phúc bên con gái - Ảnh: Internet

Phi Nhung không ngại chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân, tuy nhiên về danh tính của bố Wendy Phạm thì Phi Nhung tuyệt nhiên không tiết lộ gì với truyền thông. Không công khai danh tính chồng cũ nhưng nữ ca sĩ cũng không che giấu gì với con gái, cô đã cho con biết về danh tính của bố ruột. Trong một lần hiếm hoi nói về bố Wendy, Phi Nhung tiết lộ rằng người ấy rất hiền lành, tốt bụng, chỉ là không có duyên với nhau. Thậm chí nữ ca sĩ còn tiết lộ từng cùng con gái đi ăn đám cưới chồng, làm đẹp cho cô dâu.

Quản lý của Phi Nhung từng chia sẻ với truyền thông: "Cha của bé là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có cha và được cha quan tâm nhưng con thì vẫn phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.  Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái".

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Tuy giấu kín danh tính bố ruột Wendy với truyền thông nhưng Phi Nhung vẫn tiết lộ đó là người đàn ông tốt, chỉ là không có duyên - Ảnh: FBNV

Việt Trinh

Việt Trinh được xem là “nữ hoàng màn ảnh” Việt một thời với hàng loạt bộ phim thành công ở những năm 90 của thế kỷ trước. Sau nhiều năm xa rời showbiz, năm 2010, Việt Trinh trở lại với hình ảnh bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Cô có một con trai tên Thiện Nhân nhưng luôn giấu kín hình ảnh của cậu bé, thông tin về chồng cũ cũng không được nữ diễn viên tiết lộ.

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Việt Trinh kín tiếng chuyện đời tư, cô giấu cả hình ảnh con trai lẫn danh tính chồng cũ - Ảnh: FBNV

Trong lần hiếm hoi nhắc đến chồng cũ, Việt Trinh tâm sự, trước khi lấy nhau, cả hai là bạn bè nên hiểu rất rõ về công việc của nhau. Tiếc là người bạn đời của Việt Trinh khi ấy dù biết vợ mình đam mê nghệ thuật nhưng vẫn đề nghị cô nghỉ làm ở nhà để chăm con vì “nghề diễn viên cực nhọc, thu nhập lại không cao”.

Việt Trinh thừa nhận, lời đề nghị ấy của anh làm cô tự ái và cả hai chia tay do bất đồng quan điểm sống. Tuy nhiên, nhìn lại cuộc hôn nhân này, Việt Trinh trải lòng, cô nhận ra việc chia tay lại tốt hơn cho cả hai.

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Việt Trinh hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng con trai và quyết làm mẹ đơn thân đến già - Ảnh: Internet

Việt Trinh từng tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân đến già. Cô ngại đi bước nữa vì vết thương lòng ngày xưa quá lớn. Việt Trinh cũng lo sợ, người mới không thương con thì tội cho bé. Cô đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Việt Trinh coi con trai Thiện Nhân như một người bạn thân thiết và mong sau này khi lớn, cậu bé vẫn có thể chia sẻ với mẹ mọi điều.

Hồng Quế

Hồng Quế là chân dài nổi tiếng của làng mẫu Việt, thậm chí những ngày đầu mới gia nhập làng mẫu, nhiều người còn dự đoán Hồng Quế sẽ là Hoa hậu. Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng, cô cũng là người có nhiều tai tiếng. Năm 2016, Hồng Quế bất ngờ rút lui khỏi chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” vì lý do mang thai, dù chưa từng mặc áo cô dâu, cũng không ai biết bố đứa bé là ai.

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Đang trên con đường sự nghiệp xán lạn, Hồng Quế bỗng rút lui showbiz bởi bất ngờ mang thai - Ảnh: Internet

Tuy không tiết lộ gì về bố của con gái mình, song Hồng Quế cho biết, cô và người bạn trai này đã có 5 năm yêu nhau và thời điểm khi yêu, cô yêu mù quáng. Sau này, khi Hồng Quế mang bầu thì người ấy không còn ở bên và cô quyết định một mình sinh con.

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Danh tính bạn trai đến nay vẫn luôn được Hồng Quế giấu kín - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian, Hồng Quế bất ngờ đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái nhắc đến bố đẻ của con gái cùng tình cảm kéo dài suốt 8 năm của cả hai. Theo đó, cô viết: "Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn con đã là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ 8 năm qua. Bố mẹ yêu con!". Dù vậy, cho đến hiện tại, danh tính bố con gái của Hồng Quế vẫn là một ẩn số đối với truyền thông.

Khi các 'chị đại' Vbiz làm mẹ đơn thân: 'Bỏ' con ‘chạy sô’ như cơm bữa, dạy con nghiêm khắc vẫn thân như ‘chị em’

Khi các 'chị đại' Vbiz làm mẹ đơn thân: 'Bỏ' con ‘chạy sô’ như cơm bữa, dạy con nghiêm khắc vẫn thân như ‘chị em’

Làm mẹ vốn đã không dễ dàng, làm mẹ đơn thân càng khó gấp bội. Nhưng vì tình yêu dành cho con, các bà mẹ đơn thân Vbiz vẫn có thể tự mình làm được tất cả, cho con những gì tốt nhất có thể.

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Từ khóa:   Phi Nhung Việt Trinh Hồng Quế

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