Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40

Trong bộ ảnh mới nhất, khán giả tiếp tục có cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của nữ ca sĩ trong bộ đầm cánh tiên màu tím ngọt ngào khéo khoe vẻ đẹp cơ thể.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao với hàng loạt ca khúc đình đám như "Xin hãy thứ tha", "Em muốn anh đưa em về", "Cả một trời thương nhớ"... Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn được nhiều người ái mộ nhờ nhan sắc ngày càng lên hương. Người đẹp cũng không ngừng thử mình với nhiều phong cách hút mắt, nhờ đó dù xuất hiện trên sân khấu hay ở đời thường, giọng ca sinh năm 1984 vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Xuất hiện lần này, nữ ca sĩ lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền trong suốt. Trước visual như thần tiên tỉ tỉ, nhiều khán giả cho rằng ngày xưa Hà Hồ mà đi thi Hoa hậu thì chắc sẽ giành lấy vương miện.

Trước đây, "Nữ hoàng giải trí" khiến không ít khán giả bất ngờ trước khả năng phối đồ thông minh của mình. Cách lên đồ thông minh khiến cho Hà Hồ dù mặc lại đồ vẫn đủ cuốn hút, không bị nhàm, chứng minh gout thẩm mỹ và độ nhạy cảm thời trang luôn ở mức đáng khen ngợi.

Đáng nói, cách mix&match thông minh và thần thái cực đỉnh khiến cho set đồ vẫn đủ cuốn hút, không bị nhàm, chứng minh gout thẩm mỹ và độ nhạy cảm thời trang của cô luôn ở mức đáng khen ngợi - Ảnh: Internet