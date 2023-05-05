Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40

Sao Việt 05/05/2023 10:29

Mới đây "Chị đại làng mốt" xuất hiện trong bộ đầm voan cánh tiên màu tím ngọt ngào khiến fan không khỏi trầm trồ, mê mệt.

Trong bộ ảnh mới nhất, khán giả tiếp tục có cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp không tuổi của nữ ca sĩ trong bộ đầm cánh tiên màu tím ngọt ngào khéo khoe vẻ đẹp cơ thể.

Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40 - Ảnh 1
Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40 - Ảnh 2

Vẻ đẹp ngọt ngào của Hà Hồ dù đã bước sang U40 khiến fan không ngừng xuýt xoa - 

Ảnh: Internet

Ngoài sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao với hàng loạt ca khúc đình đám như "Xin hãy thứ tha", "Em muốn anh đưa em về", "Cả một trời thương nhớ"... Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn được nhiều người ái mộ nhờ nhan sắc ngày càng lên hương. Người đẹp cũng không ngừng thử mình với nhiều phong cách hút mắt, nhờ đó dù xuất hiện trên sân khấu hay ở đời thường, giọng ca sinh năm 1984 vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Xuất hiện lần này, nữ ca sĩ lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng với lớp nền trong suốt. Trước visual như thần tiên tỉ tỉ, nhiều khán giả cho rằng ngày xưa Hà Hồ mà đi thi Hoa hậu thì chắc sẽ giành lấy vương miện. 

Trước đây, "Nữ hoàng giải trí" khiến không ít khán giả bất ngờ trước khả năng phối đồ thông minh của mình. Cách lên đồ thông minh khiến cho Hà Hồ dù mặc lại đồ vẫn đủ cuốn hút, không bị nhàm, chứng minh gout thẩm mỹ và độ nhạy cảm thời trang luôn ở mức đáng khen ngợi.

Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40 - Ảnh 3
Đáng nói, cách mix&match thông minh và thần thái cực đỉnh khiến cho set đồ vẫn đủ cuốn hút, không bị nhàm, chứng minh gout thẩm mỹ và độ nhạy cảm thời trang của cô luôn ở mức đáng khen ngợiẢnh: Internet
Mẹ 3 con khoe visual tự thần tiên trong bộ ảnh 'tím lịm tìm sim' tuổi U40 - Ảnh 4

Chiếc thắt lưng Chanel khi được diện lên sân khấu với váy bất đối xứng, khi lại mix với combo sang chảnh trắng đen và túi xách Louis Vuitton trị giá hơn 100 triệu đồng - 

Ảnh: Internet

 

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