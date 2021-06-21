Lương Bích Hữu khoe thành tích triệu view nhưng lại bị fan 'mắng vốn' tơi tả

Sao Việt 21/06/2021 11:40

Có thành tích khủng trên TikTok nhưng Lương Bích Hữu lại bị cộng đồng yêu nhạc “mắng vốn” tơi tả.

Chỉ mới gia nhập làng TikTok được vài tháng nhưng Lương Bích Hữu đã có lượng theo dõi và tương tác cực khủng. Từ lúc tập tành chơi TikTok, “cô gái Trung Hoa” chủ yếu cover lại các bài hát theo yêu cầu của khán giả vậy mà đã hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Trong đó, nổi bật là các ca khúc Sài Gòn đau lòng quá hút 6,7 triệu view, Thời không sai lệch với 5,4 triệu view, và hit Cô gái Trung Hoa có 4,7 triệu view…

Trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng, tiếp tục phát huy sở trường tiếng Trung "không có địch thủ", kênh TikTok của Lương Bích Hữu đã tăng trưởng "chóng mặt" với hơn 438 ngàn người theo dõi và 2,6 triệu lượt thích tính tới thời điểm hiện tại. 

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'Cô gái Trung Hoa' được yêu mến nhất Việt Nam
Lương Bích Hữu khoe thành tích triệu view nhưng lại bị fan 'mắng vốn' tơi tả - Ảnh 2
Cover 'sương sương' vài bài hát, giọng ca 'Cô gái Trung Hoa' đã nhanh chóng đạt thành tích cực khủng trên TikTok 

Mới đây, ca khúc “Là tự em đa tình” do nhiều khán giả yêu cầu cover lại đã tiếp tục ghi dấu trong đường đua "triệu view" của hot TikToker "mới nổi" Lương Bích Hữu. Cô tự hào chia sẻ: “Chiếc cover 'Là tự em đa tình' đã gia nhập vào Playlist Video Triệu View trên TikTok Hữu Hữu khi chưa đầy 24h”.

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Cô nàng tự hào khoe thành tích mới trên TikTok

Có thành tích khủng là thế nhưng cô nàng lại bị fan “mắng vốn” tơi tả. Fan “trách” nữ ca sĩ vì giọng hát của cô mà đau lòng đến khóc: "Bài hát tiếng Trung mà em thích nhất, cũng là bài hát đau lòng nhất. Cảm ơn chị đã làm rơi nước mắt, chị hát rất hay, rất xúc động". Một nickname khác cho biết, vì “Cô gái Trung Hoa” mà người này bị “dằm đâm vào tim mười mấy năm chưa lấy ra được chị Hữu ơi”... Đôi khi, ca sĩ hát hay quá cũng làm “khổ” fan là vậy...

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Chưa đầy 24h, bài cover đã đạt triệu view
Lương Bích Hữu khoe thành tích triệu view nhưng lại bị fan 'mắng vốn' tơi tả - Ảnh 5
Ca sĩ hát hay quá cũng khổ tâm fan lắm nhé
Lương Bích Hữu khoe thành tích triệu view nhưng lại bị fan 'mắng vốn' tơi tả - Ảnh 6
Cô nàng bị fan 'mắng vốn' ngay và luôn 

Lương Bích Hữu là nữ ca sĩ thần tượng của thế hệ 8X, 9X với lượng fan hùng hậu, sở hữu hàng loạt hit khủng như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, Học cách đi một mình... Hiện tại, tuy không xuất hiện nhiều ở các sân khấu, Lương Bích Hữu vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Sau khoảng thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật vì tai nạn, nay cô nàng đã trở lại showbiz, ghi dấu ấn riêng bằng loạt thành tích triệu view hiếm ai bì được trên TikTok.

Ảnh: TikTok, FBNV

'Cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu có màn comeback 'triệu view' cực sốc, fan than thở 'ấn muốn bay cả nút tim'

'Cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu có màn comeback 'triệu view' cực sốc, fan than thở 'ấn muốn bay cả nút tim'

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu gây sốt mạng xã hội với hàng loạt bản cover các ca khúc đình đám. Mới đây, cô khoe thành tích sau 24h "comeback" đã thu về hơn 3,5 triệu view.

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