Lệ Quyên thả dáng trong chiếc áo yếm cột dây nhỏ như 'cọng bún', dân mạng ùa vào góp ý: 'Cô 40 rồi hở lưng không hợp tuổi'

Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới lên trang cá nhân. Đáng chú ý, cô rất tự tin khoe đường cong quyến rũ cùng những bộ quần áo cắt xẻ táo bạo. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ còn khoe ảnh diện áo dáng yếm, dây cột mỏng tanh, phớt phơ trong gió. Bên cạnh đó, cô còn không ngại tạo dáng "khó" để khoe trọn vẹn phần lưng trần nõn nà ngay tại bãi gửi xe chung cư.

Lệ Quyên tự tin khoe dáng trong chiếc áo dạng yếm sexy - Ảnh: IGNV

Có thể thấy, dù đã ngoài 40 xuân xanh và qua một lần sinh nở thế nhưng vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người mê đắm. Phía dưới phần bình luận ảnh, nhiều lời khen cho sự trẻ trung vượt thời gian của Lệ Quyên. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng những kiểu áo sexy, hai dây như thế này không phù hợp lắm so với tuổi hiện tại của nữ ca sĩ.