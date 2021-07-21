Lệ Quyên thả dáng trong chiếc áo yếm cột dây nhỏ như 'cọng bún', dân mạng ùa vào góp ý: 'Cô 40 rồi hở lưng không hợp tuổi'

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên liên tục khoe ảnh thả dáng muôn nơi như: quán ăn, hành lang, bãi giữ xe,...
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Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới lên trang cá nhân. Đáng chú ý, cô rất tự tin khoe đường cong quyến rũ cùng những bộ quần áo cắt xẻ táo bạo. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ còn khoe ảnh diện áo dáng yếm, dây cột mỏng tanh, phớt phơ trong gió. Bên cạnh đó, cô còn không ngại tạo dáng "khó" để khoe trọn vẹn phần lưng trần nõn nà ngay tại bãi gửi xe chung cư.
Có thể thấy, dù đã ngoài 40 xuân xanh và qua một lần sinh nở thế nhưng vóc dáng của nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người mê đắm. Phía dưới phần bình luận ảnh, nhiều lời khen cho sự trẻ trung vượt thời gian của Lệ Quyên. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng những kiểu áo sexy, hai dây như thế này không phù hợp lắm so với tuổi hiện tại của nữ ca sĩ.
Trong thời gian giãn cách xã hội, có thể thấy, Lệ Quyên rất chăm chỉ đăng tải hình ảnh mới hàng ngày để giữ duy trì lượng tương tác với người hâm mộ. Trong các bức ảnh đăng tải, bà mẹ 1 con cũng rất tự tin khoe dáng, khoe đường cong cơ thể dù trong bất cứ bối cảnh nào.