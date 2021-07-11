Lấy tên tuổi Chi Pu làm "bàn đạp" để debut, loạt gái xinh bị dân mạng tặng cả 'rổ gạch đá'

Sau khi ra mắt ca khúc đầu tay, Chi Pu nhận được vô số lời chê đến từ công chúng và cả giới chuyên môn, đa số đều cho rằng nàng hot girl chỉ nên an phận đi đóng phim và làm mẫu ảnh thôi.

Đĩa đơn đầu tay "Từ Hôm Nay" của Chi Pu ra mắt cách đây 4 năm chính là sự khởi đầu cho con đường ca hát của Chi Pu. Trước đó, công chúng vẫn quen thuộc với Chi Pu với vai trò một hot girl, diễn viên trẻ triển vọng với tạo hình tươi trẻ và năng động.

Tuy vậy, Chi Pu vẫn không ngừng cố gằng và cho ra mắt các sản phẩm ngày càng chỉn chu hơn về cả mặt hình ảnh lẫn âm nhạc . Tuy nhiên trình độ hát live của cô vẫn chưa cải thiện được là bao nên dăm ba bữa cô lại bị réo tên trên các diễn đàn về khả năng trình diễn kém. Cũng bởi vì sức nóng này mà nhiều người đã biến Chi Pu trở thành "cô gái vai phụ" nhằm 'ké fame' để bước chân vào showbiz.

Phí Phương Anh là một chân dài đình đám bước ra từ cuộc thi The Face. Khi đã có tên tuổi nhất định trong làng thời trang, bỗng dưng cô tuyên bố sẽ gia nhập con đường âm nhạc. Tuy tự nhận bản thân là "Nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới", cô không được công chúng đánh giá cao.

Phí Phương Anh là người mẫu nổi tiếng trước khi lấn sân sang ca hát - Ảnh: Internet

Sau khi sản phẩm đầu tay Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em của cô ra mắt, hàng loạt ý kiến chê bai đã xuất hiện, nhiều người còn nói Phi Phương Anh như là Chi Pu 'phiên bản lỗi', chỉ giống nhau được đoạn chênh phô chứ nhảy múa cong thua xa đàn chị. Song, chân dài không ngần ngại tuyên bố Chi Pu chính là hình mẫu mà mình muốn trở thành.

"Chị Chi Pu chính là một thần tượng của tôi vì chị rất xinh, nhạc thì hay. Tôi thấy khán giả nhận xét rất đúng: sản phẩm debut của tôi không thể nào đọ lại nổi 'Từ Hôm Nay' của chị Chi Pu được vì MV ấy quá đẹp, quá chỉn chu. Nếu tôi và chị có cơ hội trò chuyện lâu, tôi sẽ có rất nhiều thứ cần hỏi chị" - Phí Phương Anh tuyên bố.

Tạo hình của cô trong MV Cánh Bướm Dối Gian - Ảnh: Internet

Không những vậy, cô còn không ngần ngại gây hấn với đồng nghiệp. Cụ thể, khi bị chê trong ca khúc đầu tay, nàng mẫu đã 'cà khịa' luôn ViruSs bằng sản phẩm thứ 2 Cánh Bướm Dối Gian. Sau đó, tuy hoạt động đều đặn nhưng những sản phẩm của cô đều bị dân tình nhận xét là "nồi cháo" khi góp nhặt nhiều chi tiết từ các ca khúc Kpop.

Mon 2K: "Giọng hát của tôi không thua gì Chi Pu"

Mon 2K vốn là một hot girl nổi tiếng đi lên nhờ thị phi, cô còn được biết đến với danh xưng "hot girl" ngực khủng. Tuy có một đọ nổi tiếng tương đối nhưng công chúng không có cái nhìn mấy thiện cảm với cô.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi thực sự rất thích ca hát nhưng trước kia tôi chưa đủ tự tin và không nghĩ là mình có cơ hội đứng hát trên sân khấu trong vai trò một ca sĩ. Tôi vốn quay với việc livestream, quay quảng cáo và nhận được nhiều sự ủng hộ trong lĩnh vực này. Nó giống như một 'vùng an toàn' của tôi vậy. Còn ca hát là một lãnh địa hoàn toàn mới.

Mon 2K nổi tiếng là 'Người đẹp thi phi' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khi các bạn hotgirl khác như Chi Pu lấn sân thành công trong vai trò ca sĩ và mới đây nhất là chị Ngọc Trinh cũng phát hành MV thì tôi càng thêm động lực để thử sức. Giọng hát của mình đâu có thua Chi Pu và chị Ngọc Trinh đâu. Dù có thể hát chưa hay lắm nhưng tôi đã có can đảm để thử sức khi cầm mic”.

Khi bản Demo ca khúc đầu tay Em Chỉ Cần Một Tình Yêu của Mon 2K ra mắt, khán giả cũng không được đón nhận, minh chứng là chỉ thu về con số 1.700 lượt xem, 380 dislike trong khi chỉ có 8 like. Có thể nói đây là con số "thảm thương" nhất đối với một sản phẩm âm nhạc.

Nhã Tiên: "Tôi sẽ thành công hơn Chi Pu"

Từng được biết đến với biệt danh "Hot girl ngủ gật", Nhã Tiên từng được kỳ vọng sẽ có những thành tựu lớn trong con đường nghệ thuật khi ngoài sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, cô còn có một giọng hát tương đối ổn từng được chứng minh qua cuộc thi Vietnam Idols 2016.

Tuy nhiên, sau khi tuyên bố Chi Pu là hình mẫu lý tưởng mà mình theo đuổi, Nhã Tiên nhận lại vô số "gạch đá" từ cư dân mạng bởi câu trả lời kém duyên: "Nếu như chị Chi Pu làm được và thành công như bây giờ thì Tiên tự tin bản thân sẽ làm còn tốt hơn"

Nhã Tiên có thể đã có một sự nghiệp thành công hơn nếu cho ra đời những sản phẩm âm nhạc chỉnh chu - Ảnh: FBNV

Sau phát ngôn này của Nhã Tiên, công chúng cũng có phần trông chờ vào sản phẩm đâu tay của cô. Nhưng khi ra mắt, MV Em Muốn Cho Anh Xem Này bị chỉ trích đến tới tả khi từ ca từ đến nội dung MV đều quá dung tục và phản cảm, beat thì to lấn át hết cả giọng hát,...

Tuy sau đó ekip của cô đã chỉnh sửa lại MV và cắt bỏ hết các hình ảnh phản cảm trong MV nhưng lúc này công chúng cũng không còn mặn mà gì với hot girl cầm mic nữa.

Khả Ngân: "Tôi trẻ và nhảy đẹp, hát hay hơn Chi Pu"

Khác với các trường hợp trên, Khả Ngân đã có sự nghiệp vững chắc cho riêng mình trong showbiz rồi. Cũng có xuất phát điểm giống Chi Pu từ hot girl, Khả Ngân lấn sân sang diễn xuất và ca hát nên một thời gian dài cô đã bị so sánh với đàn chị.

Khả Ngân có xuát phát điểm giống với Chi Pu - Ảnh: Internet

Trong một cuộc phỏng vấn, Khả Ngân từng nói: "Tôi trẻ và nhảy đẹp, hát hay hơn Chi Pu, chỉ là nghèo hơn thôi". CĐM được một phen sôi sục vì phát ngôn này của trước đó Khả Ngân là một hot girl có đời tư khá trong sạch, ít dính vào thị phi.

Tuy nhiên, khi cư dân mạng đào lại những clip từ xưa của Khả Ngân thì giọng hát của cô nàng cũng không khác gì giọng của Chi Pu thuở mới vào nghề. Khi có người bình luận: "Xách dép chạy theo Chi 10 năm nữa rồi ngồi chung mâm". Lập tức, Khả không ngần ngại chia sẻ lại cùng biểu tượng mặt cười.



Khả Ngân đăng lại bình luận chê bai cô, gán ghép với Chi Pu - Ảnh: Chụp màn hình

Khi sản phẩm đầu tay Em Đau Lòng Thế Anh Vừa Lòng Chưa của Khả Ngân ra mắt vào tháng 7/2020 tuy cũng khá đình đám nhưng lại không nhận được sự công nhận từ công chúng, theo nhiều người, cô vẫn chưa đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.