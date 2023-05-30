Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50

Sao Việt 30/05/2023 15:02

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên trước nhan sắc ngày càng lên hương.

Mới đây, Lâm Khánh Chi khiến dân tình đứng ngồi không yên khi đăng đàn tiết lộ về tình trạng độc thân hiện tại của cô kèm dòng trạng thái đầy thả thính trên trang cá nhân: "Cây đa giếng nước sân đình. Bao giờ em mới hết một mình đây anh". 

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 1
Vóc dáng đồng hồ cát của nữ ca sĩ ở độ tuổi U50.

Nữ ca sĩ diện bikini tông xanh khoe trọn đường con trên cơ thể. Vóc dáng săn chắc cùng vòng eo con kiến khiến nhiều người ngỡ ngàng. Lâm Khánh Chi như bị thời gian bỏ quên, nhan sắc lên hương đặc biệt là kể từ sau ly hôn.

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 2
Đường con nóng bỏng của bà mẹ một con. 
Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 3 
Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 4
Khó mà nhận ra đến nay Lâm Khánh Chi đã 45 tuổi.

Lâm Khánh Chi cũng 'ngầm' phủ nhận việc yêu lại từ đầu với chồng cũ như những đồn đoán trước đó và cho biết bản thân vẫn đang một mình. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ người hâm mộ. Lâm Khánh Chi chưa từng lên tiếng chính thức về sự việc này.

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi nổi tiếng là người nổi tiếng chăm chút và đầu tư cho bản thân trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng tuyên bố "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2021, kết thúc 4 năm vợ chồng hạnh phúc. Hậu ly hôn, con trai Thiên Long sống cùng với mẹ. Trước đó, vào cuối tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi công khai chuyện phẫu thuật dây thanh quản để có giọng nói hay hơn.

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 6
Cô chăm chỉ luyện tập để có được vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. 

Lâm Khánh Chi khuyên tất cả mọi người hãy cứ tự tin vì không có gì là không thể nếu chúng ta biết cố gắng duy trì rèn luyện từ sức khoẻ đến nhan sắc. Con gái là phải biết làm đẹp, phải biết điệu đà… Không nên ngồi im mà ước, chúng ta phải hành động, kiên trì tập luyện, ăn kiêng, dưỡng da, luôn giữ tinh thần thoải mái vui vẻ thì bản thân mới mãi tươi trẻ.

Lâm Khánh Chi diện bikini khoe thân hình đồng hồ cát nóng bỏng ở độ tuổi U50 - Ảnh 7
Nữ ca sĩ luôn dành chút thời gian rảnh để ngồi thiền hoặc tập yoga.

Hằng ngày, trừ những lúc bận rộn với công việc ra thì nữ ca sĩ luôn dành chút thời gian rảnh để ngồi thiền hoặc tập yoga.Điều quan trọng không kém là cô có một chế độ ăn uống lành mạnh và bài bản nhưng không kém phần gắt gao.

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Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Lâm Khánh Chi nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

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