Lâm Chấn Khang bất ngờ phanh phui bí mật 'động trời' giữ kín suốt 2 năm về việc có cô công chúa nhỏ

Dung mạo xinh đẹp của con gái Lâm Chấn Khang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Ca sĩ Lâm Chấn Khang ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giọng ca ngọt ngào và lôi cuốn người nghe cùng một gương mặt điển trai hút hồn biết bao fan nữ. Anh còn đặc biệt được khán giả phong tặng cho 1 danh hiệu là "Ông vua miền tây" bởi phong cách biểu diễn luôn gần gũi, hài hước. Với 1 lượng fans hâm mộ trung thành và hùng hậu nên dù chỉ cần xuất hiện, anh đều được ủng hộ cổ vũ nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Lâm Chấn Khang được khán giả ưu ái phong tặng cho danh hiệu 'Ông vua miền tây' bởi phong cách biểu diễn luôn gần gũi, hài hước - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Chấn Khang bất ngờ tiết lộ bí mật "động trời" được giấu kín suốt 2 năm nay là việc mình được lên chức bố. Chuyện sinh con được anh và bà xã giữ bí mật hoàn toàn, đến nay mới công bố. Chính vì thế rất nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên và không ngừng gửi nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng nam ca sĩ.

Lâm Chấn Khang công bố được lên chức bố đã 2 năm - Ảnh: Chụp màn hình Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã giấu kín niềm vui này trong suốt 2 năm qua và khẳng định việc này là thật chứ không phải là một kịch bản dàn dựng ca nhạc nào đó. Cùng với đó, Lâm Chấn Khang cũng chia sẻ một link dẫn đến đến đoạn clip ghi lại toàn bộ hành trình vượt cạn của bà xã. Được biết, con gái Lâm Chấn Khang có tên thân mật là Tina. Qua những hình ảnh được ba mẹ tiết lộ, bé Tina có một gương mặt bụ bẫm, xinh xắn và đáng yêu, sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Bé Tina được khán giả nhận xét là có gương mặt bụ bẫm, xinh xắn và đáng yêu, sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ - Ảnh: FBNV Cuộc hôn nhân của Lâm Chấn Khang gây cho người hâm mộ nhiều phen bất ngờ. Bởi trước đó, cặp đôi đã sống bên nhau suốt 17 năm như vợ chồng và có 2 cậu con trai rồi mới chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2019. Tuy nhiên, sau khi đám cưới đã diễn ra, cặp đôi cũng mới tiết lộ việc đã có hai người con trai đã lớn. Hai bé cũng xuất hiện trong hôn lễ của bố mẹ. Vợ chồng Lâm Chấn Khang tổ chức đám cưới vào năm 2019 và khi đó đã có 2 cậu con trai lớn - Ảnh: FBNV

Lâm Chấn Khang tổ chức lễ cưới với bạn gái sau 17 năm quen biết Lâm Chấn Khang và bạn gái tổ chức lễ cưới vào ngày 9/9. Nam ca sĩ cho hay họ ở bên nhau tròn 17 năm.

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