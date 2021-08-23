Không còn 'đao to búa lớn' trên MXH, Vy Oanh có hành động nhỏ 'ghi điểm' tuyệt đối khi cổ vũ người Sài Gòn vượt qua 'nghịch cảnh'

Sao Việt 23/08/2021 08:29

Bài đăng của Vy Oanh cổ vũ người Sài Gòn vượt qua nghịch cảnh nhận được nhiều sự chú ý.

Tái xuất trở lại trên mạng xã hội sau thời gian nghỉ ngơi sinh con thứ 3 cho chồng đại gia, mới đây ca sĩ Vy Oanh có bài đăng gây chú ý khi chia sẻ về tình hình chống dịch "căng mình"của Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ tâm sự: "Sài Gòn của tôi ơi, trong nghịch cảnh vẫn phải giữ một tinh thần tốt nhất. Bởi một tinh thần ủ dột sẽ kéo theo một cơ thể rũ rượi, mất năng lượng. Nếu nhiều tin tức tiêu cực quá hãy hạn chế mạng xã hội mọi người nhé!..."

Không còn 'đao to búa lớn' trên MXH, Vy Oanh có hành động nhỏ 'ghi điểm' tuyệt đối khi cổ vũ người Sài Gòn vượt qua 'nghịch cảnh' - Ảnh 1
Dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của nữ ca sĩ sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, trong tình hình dịch bệnh, Sài Gòn đang còn quá nhiều bộn bề để chống dịch thì việc đọc, chia sẻ những tin tức tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của mọi người. Đồng thời, Vy Oanh cũng nhắn nhủ mọi người hãy tuân thủ quy định phòng, chống dịch và tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ, giản dị xung quanh mình trong thời gian này.

Không còn 'đao to búa lớn' trên MXH, Vy Oanh có hành động nhỏ 'ghi điểm' tuyệt đối khi cổ vũ người Sài Gòn vượt qua 'nghịch cảnh' - Ảnh 2
Vy Oanh nhắn nhủ mọi người hãy tuân thủ quy định phòng, chống dịch và tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ, giản dị xung quanh mình trong thời gian này - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, mặc dù vẫn ở ẩn sau sinh nhưng thông qua một người bạn thân của Vy Oanh cũng chia sẻ câu chuyện nữ ca sĩ đã âm thầm tặng 50 ổ bánh cho các cán bộ tuyến đầu chống dịch. Những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa san sẻ lớn trong lúc này vẫn khiến nhiều người cảm thấy yêu mến và truyền một năng lượng tích cực trong thời gian chống dịch.

Giữa nghi vấn 'kỷ lục' thai kỳ kéo dài tận 12 tháng, phía Vy Oanh chính thức lên tiếng

Giữa nghi vấn 'kỷ lục' thai kỳ kéo dài tận 12 tháng, phía Vy Oanh chính thức lên tiếng

Giữa một "rừng" câu hỏi liên quan tới thai kỳ "kỷ lục" 12 tiếng, phía Vy Oanh đã có phản hồi.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh cỗ vũ người Sài Gòn chống dịch CĐM bênh vực Vy Oanh khi ủng hộ 5 triệu Nghi vấn Vy Oanh mang thai 12 tháng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 43 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 48 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"