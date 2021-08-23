Không còn 'đao to búa lớn' trên MXH, Vy Oanh có hành động nhỏ 'ghi điểm' tuyệt đối khi cổ vũ người Sài Gòn vượt qua 'nghịch cảnh'

Bài đăng của Vy Oanh cổ vũ người Sài Gòn vượt qua nghịch cảnh nhận được nhiều sự chú ý.
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Tái xuất trở lại trên mạng xã hội sau thời gian nghỉ ngơi sinh con thứ 3 cho chồng đại gia, mới đây ca sĩ Vy Oanh có bài đăng gây chú ý khi chia sẻ về tình hình chống dịch "căng mình" của Sài Gòn trong suốt thời gian qua. Nữ ca sĩ tâm sự: "Sài Gòn của tôi ơi, trong nghịch cảnh vẫn phải giữ một tinh thần tốt nhất. Bởi một tinh thần ủ dột sẽ kéo theo một cơ thể rũ rượi, mất năng lượng. Nếu nhiều tin tức tiêu cực quá hãy hạn chế mạng xã hội mọi người nhé!..."
Bài đăng của nữ ca sĩ sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, trong tình hình dịch bệnh, Sài Gòn đang còn quá nhiều bộn bề để chống dịch thì việc đọc, chia sẻ những tin tức tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của mọi người. Đồng thời, Vy Oanh cũng nhắn nhủ mọi người hãy tuân thủ quy định phòng, chống dịch và tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ, giản dị xung quanh mình trong thời gian này.
Trước đó không lâu, mặc dù vẫn ở ẩn sau sinh nhưng thông qua một người bạn thân của Vy Oanh cũng chia sẻ câu chuyện nữ ca sĩ đã âm thầm tặng 50 ổ bánh cho các cán bộ tuyến đầu chống dịch. Những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa san sẻ lớn trong lúc này vẫn khiến nhiều người cảm thấy yêu mến và truyền một năng lượng tích cực trong thời gian chống dịch.