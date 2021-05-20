Khoe thần thái ‘ngút trời’ ở Miami, Khánh Vân vẫn bị netizen bóc mẻ ‘bờ ngực căng tràn’ ‘bốc hơi’ đâu rồi

Dù hành trình "chiến đấu" 10 ngày tại cuộc thi khá vất vả nhưng mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Khánh Vân vẫn khoe vẻ rạng rỡ, cùng nụ cười luôn nở trên môi. Dòng trạng thái được người đẹp chia sẻ vào lúc sáng sớm nhưng vẫn thu hút được sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ, người đẹp cho biết cô sẽ chuẩn bị đến New York:

Theo dự kiến ban đầu, hoa hậu Khánh Vân sẽ bay về Việt Nam vào ngày 20/5. Song hiện tại, kế hoạch bay bị hủy bỏ. Vì mọi thứ dời lại, người đẹp phải cùng anh Bảo Hoàng - Giám đốc quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam, nán lại Florida (Mỹ), nơi tổ chức cuộc thi.

Hoa hậu Khánh Vân luôn đẹp 'thần sầu' khi tái xuất trong bộ hình mới Người đẹp luôn giữ tinh thần lạc quan và nụ cười luôn nở trên môi

Sau khi cuộc thi kết thúc, êkíp muốn ưu tiên cho Khánh Vân nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Những ngày thi đấu ở Miami, người đẹp thèm những món ăn Việt Nam lẫn châu Á vì phải ăn theo thực đơn của ban tổ chức nhiều ngày qua. Cô cho hay: "Tôi rất nhớ những món ăn của mẹ".

Dù thần thái rạng rỡ, nhưng nàng Hậu vẫn bị netizen soi ra chi tiết, bờ ngực căng tràn quyến rũ 'bốc hơi' đâu mất. Với cách mặc áo croptop này, vòng 1 của Khánh Vân bị lộ khuyết điểm không đầy đặn Bức ảnh với biểu cảm tự nhiên của người đẹp khiến khán giả rất thích thú

Trước đó, trên trang cá nhân, hoa hậu cũng đăng tải những hình ảnh các cô gái ôm nhau trước khi chia tay về đất nước của mình để lại nhiều cảm xúc cho khán giả, bởi sau hành trình vất vả họ đã có một tình bạn đẹp và nhiều kỷ niệm. Người đẹp cũng bày tỏ một chút sự tiếc nuối của mình khi chia tay những người bạn thân thương: "Vân sẽ nhớ lắm, các chị em của Vân."

Người đẹp trao cái ôm chia tay với đại diện Thái Lan sau khi cuộc thi kết thúc

Trong chung kết Miss Universe sáng 17/5 (giờ Hà Nội), Khánh Vân vào top 21. Tuy chưa thể đạt thành tích cao trong đêm chung kết như kỳ vọng nhưng Khánh Vân đã nhận được số phiếu bầu chọn kỷ lục và tình cảm yêu mến của khán giả trong nước cũng như quốc tế.