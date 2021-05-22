Khi các 'chị đại' Vbiz làm mẹ đơn thân: 'Bỏ' con ‘chạy sô’ như cơm bữa, dạy con nghiêm khắc vẫn thân như ‘chị em’

Kỳ Duyên tiết lộ dù bận rộn với công việc song những sự kiện quan trọng của con, cô đều có mặt để ủng hộ. Cô tâm sự: “Phần đông những buổi họp trong năm thì bà sẽ đi. Nhưng buổi trình diễn quan trọng của con thì tôi sẽ dẹp show, nhiều khi bay rất mệt từ phi trường về. Lúc đó bé biết rằng những ngày quan trọng thì luôn có mẹ ở đó. Tức là mình không cần ở đó ngày đêm, nhưng mình cần cho con cuộc sống đầy đủ thương yêu và con biết mẹ ở đó".

Sau khi ly hôn, MC Kỳ Duyên làm mẹ đơn thân , một mình nuôi hai cô con gái. Vì tính chất công việc bận rộn và phải thường “chạy sô” nhiều nơi nên cô không có nhiều thời gian bên cạnh các con. Bà mẹ đơn thân từng cảm thấy có lỗi khi những ngày lễ, ngày đoàn tụ gia đình hay cả sinh nhật con cũng phải "đi show". Tuy nhiên, cô cho rằng con gái vẫn sẽ cảm nhận được quan tâm của mẹ khi nữ MC luôn dặn con mình: "Chỉ cần một cú phone, bất cứ con cần cái gì thì mẹ luôn lo được".

Nữ MC cho biết sau khi ly hôn cô vẫn để con giữ mối quan hệ với phía ông bà nội, để con không phải thiếu thốn tình cảm hay thiệt thòi gì vì bố mẹ ly hôn. Cô thẳng thắn: “Bà nội, cô chú vẫn đón hai con về để chơi với anh em, họ hàng. Bố của con bất cứ lúc nào muốn gặp thì vẫn gặp. Nghĩa là quan hệ chỉ thay đổi ở hai vợ chồng”.

Về việc giáo dục, cô cho biết luôn "nhét" vào đầu con là phải tự lập, độc lập về tài chính, không bao giờ phải phụ thuộc vào người yêu hay chồng. Kỳ Duyên chia sẻ: "Mình chỉ làm chủ được đời mình. Ngay cả như chúng ta, vì sao có thể làm mẹ đơn thân được? Vì mình có tiền để nuôi con. Tôi dặn là khi hai vợ chồng lấy nhau, đừng bao giờ là người ngồi nhà nuôi con. Nếu mình bỏ sự nghiệp ở nhà, đến 20 năm sau ly dị thì sao? Phần đông ly dị thì con ở với người mẹ, tài chính sẽ rất khó. Tôi bao giờ cũng dặn con phải luôn đi làm, tự kiếm tiền. Tôi luôn dạy con phải như người đàn ông, phải tự lập và đừng mơ mộng".

Phi Nhung

Phi Nhung nổi tiếng là bà mẹ đông con nhất showbiz với 23 đứa con nuôi, bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có một cô con gái ruột tên Wendy Phạm được sinh ra ở Mỹ. Tuy không tiết lộ gì về chồng cũ nhưng Phi Nhung không ngại chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân. Cô cho biết khi có thời gian ở bên con, cô lại tranh thủ dạy con một cách nghiêm khắc. Nữ ca sĩ tâm sự, từ nhỏ mình sống với ông bà ngoại, được cậu, dì chỉ dạy mới có cuộc sống như hiện tại. Chính vì thế, Phi Nhung cũng đi theo con đường đó, chỉ dạy cho con một cách nghiêm khắc.

Với quá khứ trải qua nhiều khó khăn và rèn dũa, Phi Nhung cũng muốn con mình được giáo dục nghiêm khắc để thành người - Ảnh: FB

Mỗi khi vắng nhà, Phi Nhung gửi con cho người đáng tin cậy để dạy con. Cô kể: "Khi ở xa tôi mới nói chuyện ngọt với con thôi, chứ ở gần thì tôi rất nghiêm. Bản thân tôi không cha không mẹ từ nhỏ, tôi ở một mình và quen rồi. Nếu tôi dạy con mà chiều chuộng con, lỡ tôi có chuyện gì xảy ra thì chỉ còn một mình con thôi. Làm sao nó gánh được, tôi phải vừa nhu vừa cương. Tôi để con tự làm để sau này con lớn lên đi lấy chồng thì cũng biết làm, tôi đâu thể ở bên cạnh con mãi được".

Nữ ca sĩ nghiêm khắc với con, đồng thời cũng rất tin tưởng con - Ảnh: FB

Cô cho biết con gái rất hiểu chuyện, già trước tuổi và nghiêm túc hơn cả mẹ. Chính vì thế, chuyện tình cảm của con hầu như nữ ca sĩ không phải dạy nhiều. Cô cho biết: "Nhiều lúc tôi đi hát cũng quen bạn trai, bạn này bạn kia. Nhưng con tôi thì không như thế, bé có bạn trai rồi và rất thương bạn. Tôi rất tin tưởng con ở chuyện này".

Phi Nhung cũng dạy Wendy từ nhỏ phải tôn trọng ba và ông bà nội. Cô tâm sự: "Tôi luôn nói con rằng ba con rất hiền lành, tốt bụng, chỉ là ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát, vậy thôi. Nhưng con thì phải tôn trọng ba, tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ con gái giống mẹ ở tính cách mạnh mẽ, tự lập từ bé và sống rất cần kiệm.

Dù không tiết lộ về ba Wendy với truyền thông, con gái cũng không còn sống chung với ba nhưng Phi Nhung vẫn dạy con tôn trọng ba và ông bà nội - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ Thanh Hà cũng là một bà mẹ đơn thân, vì phải một mình nuôi con nên trách nhiệm trên vai người mẹ càng nhiều hơn. Tất bật với cuộc sống bộn bề, Thanh Hà không thể dành nhiều thời gian ở bên con cái, có những lúc hơn cả tháng mới có thể thăm con.

Người nghệ sĩ vốn đã rất bận rộn, làm mẹ đơn thân lại càng ít có thời gian bên cạnh con, nhưng không vì thế mà mẹ con trở nên xa cách - Ảnh: FB

Chính vì thế, khi có cơ hội, Thanh Hà luôn làm tất cả những gì có thể để đền bù cho con những lúc vắng nhà. Cô cho biết con gái cũng cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho mình. Dù thời gian bên nhau không nhiều, hai mẹ con giọng ca “Tình lỡ” vẫn rất gần gũi nhau. Nữ ca sĩ chia sẻ:

"Tôi hay nói với những người quen thân là về nhà mình giống như người làm, người ở chứ không phải một ca sĩ nổi tiếng hay ngồi đây xinh đẹp nữa. Khi gần con, tôi cảm giác mình giống như một người chị lớn chứ không phải là mẹ nữa. Tôi thật sự muốn làm điều đó, muốn mang con lại gần vì mình ít khi có ở nhà. Con cũng luôn nói với tôi là con hiểu vì công việc nên mẹ mới phải đi. Đó là điều an ủi với mình".

Thanh Hà và con gái thân thiết, gần gũi như hai chị em. Cô cũng dạy con về tình yêu thương, luôn biết lắng nghe, chia sẻ với mọi người - Ảnh: FB

Chia sẻ về cách dạy con, Thanh Hà nói cô dạy con luôn biết chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Thanh Hà kể: "Con gái của chị nhiều may mắn so với bạn cùng lớp. Chị luôn nói với con, điều quan trọng nhất khi chơi với bạn bè hoặc ra ngoài đường là phải biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Bởi đời sống ngắn ngủi. Mình cần sự giúp đỡ thì người khác cũng vậy thôi".