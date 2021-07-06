Hòa Minzy tuyên bố sẽ hạn chế đăng ảnh con trai lên MXH với lý do mà mẹ bỉm nào cũng sẽ đồng cảm

Sao Việt 06/07/2021 18:58

Dù những hình ảnh của cậu quý tử nhận được nhiều phản úng tích cực nhưng Hòa Minzy vẫn kiên quyết hạn chế đăng tải hình ảnh con lên MXH từ bây giờ.

Từ khi công bố có con với bạn trai, trang cá nhân của Hòa Minzy luôn ngập tràn những khoảnh khắc của cậu con con quý tử. Có thể nói, nữ ca sĩ từ khi sinh con đã gia nhập "hội cuồng con" giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Thậm chí, Hòa Minzy còn từng than vãn điện thoại luôn trong tình trạng thiếu dung lượng vì bộ nhớ ngập tràn ảnh con trai.

hoa minzy 1
Hòa Minzy rất 'cuồng' con trai - Ảnh: FBNV

Những bức ảnh, video của bé Bo trên MXH nhận được lượng tương tác rất khủng bởi độ dễ thương và hoạt bát của cậu bé. Nhiều người còn nhờ độ phủ sóng của Bo mà trở thành fan của Hòa Minzy.

Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ đã để lại trên trang cá nhân một tâm thư khá dài với nội dung xoay quanh việc sẽ hạn chế tối đa việc đăng hình ảnh con lên MXH. Hòa Minzy chia sẻ, cô rất vui khi con trai nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng nhưng hơn hết cô rất thất vọng vì nhiều người đã cắt ghép, đăng tải lại hình ảnh, video của con trai mình mà không để rõ nguồn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của con trai cô.

hoa minzy 2
Hòa Minzy tâm sự và công bố việc mình sẽ hạn chế đăng tải anh của con trai - Ảnh: Chụp màn hình

"Mình công khai con nên mình không tránh khỏi chuyện đó, nhưng những cái mình đã thẳng thắn mong muốn yêu cầu mà không được tôn trọng thấy buồn và lo là ở chỗ đó mọi người ạ. Nên giờ mẹ Bo có ít chia sẻ hơn thì cả nhà đừng quên Bo nhe", Hòa Minzy thông báo lý do sẽ hạn chế đăng ảnh con trai. Được biết, trước khi bé Bo gây bão MXH bởi vẻ đáng yêu của mình, nữ ca sĩ và chồng đã giấu nhẹm mọi thông tin về con hơn 1 năm ròng.

hoa minzy 3
Nhiều sao Việt đã giữ kín hình ảnh con trước tryền thông - Ảnh: FBNV

Trước Hòa Minzy dã có nhiều sao Việt quyết hạn chế hoặc hoàn toàn không để lộ ảnh con trên MXH để bảo vệ con trước những lời lẽ không hay của những thành phần xấu trên mạng như: Nhã Phương - Trường Giang, Hà Tăng, vợ chồng Thuỷ Tiên, Lan Khuê,... Bên cạnh đó, họ cũng muốn con mình dược phát triển như những đứa trẻ bình thường khác mà không bị cuốn vào dư luạn xã hội.

Anti-fan đòi mượn chồng để 'nhân giống' trong 1 tuần, Hòa Minzy 'xéo xắt' lại ngay khiến ai nấy cũng hả dạ

Anti-fan đòi mượn chồng để 'nhân giống' trong 1 tuần, Hòa Minzy 'xéo xắt' lại ngay khiến ai nấy cũng hả dạ

Trước một bình luận có phần kém duyên trên trên bài đăng cùa mình, Hòa Minzy đã có một màn đối đáp khiến đối phương phải "á khẩu" vì quê chữ ê kéo dài.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai Hòa Minzy Con của Hòa Minzy Hòa Minzy sinh con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"