Hòa Minzy tuyên bố sẽ hạn chế đăng ảnh con trai lên MXH với lý do mà mẹ bỉm nào cũng sẽ đồng cảm

Dù những hình ảnh của cậu quý tử nhận được nhiều phản úng tích cực nhưng Hòa Minzy vẫn kiên quyết hạn chế đăng tải hình ảnh con lên MXH từ bây giờ.

Từ khi công bố có con với bạn trai, trang cá nhân của Hòa Minzy luôn ngập tràn những khoảnh khắc của cậu con con quý tử. Có thể nói, nữ ca sĩ từ khi sinh con đã gia nhập "hội cuồng con" giống như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác. Thậm chí, Hòa Minzy còn từng than vãn điện thoại luôn trong tình trạng thiếu dung lượng vì bộ nhớ ngập tràn ảnh con trai. Hòa Minzy rất 'cuồng' con trai - Ảnh: FBNV Những bức ảnh, video của bé Bo trên MXH nhận được lượng tương tác rất khủng bởi độ dễ thương và hoạt bát của cậu bé. Nhiều người còn nhờ độ phủ sóng của Bo mà trở thành fan của Hòa Minzy.

Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ đã để lại trên trang cá nhân một tâm thư khá dài với nội dung xoay quanh việc sẽ hạn chế tối đa việc đăng hình ảnh con lên MXH. Hòa Minzy chia sẻ, cô rất vui khi con trai nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng nhưng hơn hết cô rất thất vọng vì nhiều người đã cắt ghép, đăng tải lại hình ảnh, video của con trai mình mà không để rõ nguồn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của con trai cô. Hòa Minzy tâm sự và công bố việc mình sẽ hạn chế đăng tải anh của con trai - Ảnh: Chụp màn hình "Mình công khai con nên mình không tránh khỏi chuyện đó, nhưng những cái mình đã thẳng thắn mong muốn yêu cầu mà không được tôn trọng thấy buồn và lo là ở chỗ đó mọi người ạ. Nên giờ mẹ Bo có ít chia sẻ hơn thì cả nhà đừng quên Bo nhe", Hòa Minzy thông báo lý do sẽ hạn chế đăng ảnh con trai. Được biết, trước khi bé Bo gây bão MXH bởi vẻ đáng yêu của mình, nữ ca sĩ và chồng đã giấu nhẹm mọi thông tin về con hơn 1 năm ròng.

Nhiều sao Việt đã giữ kín hình ảnh con trước tryền thông - Ảnh: FBNV Trước Hòa Minzy dã có nhiều sao Việt quyết hạn chế hoặc hoàn toàn không để lộ ảnh con trên MXH để bảo vệ con trước những lời lẽ không hay của những thành phần xấu trên mạng như: Nhã Phương - Trường Giang, Hà Tăng, vợ chồng Thuỷ Tiên, Lan Khuê,... Bên cạnh đó, họ cũng muốn con mình dược phát triển như những đứa trẻ bình thường khác mà không bị cuốn vào dư luạn xã hội.

Anti-fan đòi mượn chồng để 'nhân giống' trong 1 tuần, Hòa Minzy 'xéo xắt' lại ngay khiến ai nấy cũng hả dạ Trước một bình luận có phần kém duyên trên trên bài đăng cùa mình, Hòa Minzy đã có một màn đối đáp khiến đối phương phải "á khẩu" vì quê chữ ê kéo dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-tuyen-bo-se-han-che-dang-anh-con-trai-len-mxh-voi-ly-do-ma-me-bim-nao-cung-se-dong-cam-411469.html