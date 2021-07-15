Hoa hậu Jennifer Phạm: "Phụ nữ tốt nhất nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt"

Trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ đều có những lo toan, bộn bề của công việc hay những lời giễu cợt từ một cá nhân nào đó. Vậy nếu được chọn giới tính của mình bạn vẫn sễ chọn làm phụ nữ hay chọn làm một người đàn ông vô ưu, vô lo

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm đã chia sẻ những dòng trạng thái về phụ nữ làm dâu khiến nhiều người chú ý.

“Làm phụ nữ, thông minh thì bị ghen ghét, ngu ngốc thì bị giễu cợt, xấu xí thì bị chê bai dè bỉu, xinh đẹp thì xã hội lại cho là não ngắn. Kiểu gì thì kiểu, khổ nhất vẫn là phụ nữ. Ở cạnh chồng thì không được phép giỏi hơn, ngoài xã hội lại không được ngu hơn thiên hạ. Đứng một mình thì cần mạnh mẽ độc lập, trước mặt người khác lại tỏ ra nhẹ nhàng thục nữ. Sống phóng khoáng thì bị kêu dễ dãi, dửng dưng lạnh lùng lại cho rằng mình chảnh chọe. Nói gì thì nói, làm phụ nữ vừa khó lại vừa khổ cũng chẳng sai. Cho nên phụ nữ cam đảm là phụ nữ có thể vứt hết được những rào cản, những lời đàm tiếu phía sau để sống theo ý mình.

Không ai sống thay chúng ta được cả, thiên hạ chỉ nói cho thỏa cái lòng chứ họ nhất định không có ý định giúp đỡ. Bởi thế, phụ nữ nếu như không muốn khổ thì tốt nhất nên bịt bớt một bên tai, che bớt một bên mắt. Nghe những điều cần nghe, nhìn những điều cần thấy là đủ.” nàng Hậu chia sẻ.

Hoa hậu Jennifer Phạm. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải những dòng trạng thái này lên MXH thì có khá nhiều người tán đồng quan điểm của cô. Một số bình luận đến từ cộng đồng mạng trên trang cá nhân của cô:

Phụ nữ cần có trái tim nhân hậu, biết tha thứ đúng việc cần thiết, cần lắng nghe nhưng nói ít và vừa đủ. Đức hạnh chân thành với người yêu mình và tìm cho mình hạnh phúc đích thực một không gian yên bình và thời gian thư thái!

Lời nói của thiên hạ cuộc sống là của mình. Không vì lời nói của những người không quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Phụ nữ thời @ khác thời xưa: Cũng đi làm có thu nhập cáo cùng với chồng, không sống phụ thuộc!! phụ nữ cũng có trái tim và khối óc như đàn ông!! Hiên ngang mà bước!! hiên ngang mà sống. Yếu tố chung thủy và phẩm hạnh luôn đứng hàng đầu.

Thiên lý nhãn, vạn linh tâm. Thuận theo phong nhĩ… đó là cách nhìn người…

Phụ nữ mà nhận được những điều đó là những người phụ nữ tuyệt vời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-jennifer-pham-phu-nu-tot-nhat-nen-bit-bot-mot-ben-tai-che-bot-mot-ben-mat-412397.html