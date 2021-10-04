Hàng xóm tiết lộ nhiều điều bất ngờ về cố ca sĩ Phi Nhung: Nổi tiếng nhưng gần gũi, bình dân, ai cũng thương

"Qua tiếp xúc, tôi thấy Phi Nhung tính vui vẻ, thân thiện, bình dân như bao người. Dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng Phi Nhung gần gũi với hàng xóm láng giềng lắm. Mấy đứa em của cô ấy cũng vậy" – một hàng xóm nhà Phi Nhung nói.

Vừa qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời đã khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả người hâm mộ vô cùng bàng hoàng, xót thương. Song vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên mọi người cũng phải hạn chế đến nhà đưa tiễn nữ ca sĩ về nơi an nghỉ. Mới đây, kênh Youtube Mười Khó TV đã tìm đến tận con hẻm nơi Phi Nhung đang sinh sống để thăm hỏi tình hình của gia đình cô. Tại đây, một người hàng xóm của nữ ca sĩ cũng xót xa cho biết: "Nhà Phi Nhung là căn nhà 4 tầng kia kìa. Ở đây vẫn đang nuôi mấy đứa nhỏ mồ côi, rồi trong chùa cũng có mấy đứa nữa. Tôi là hàng xóm của Phi Nhung, sống gần đây, hay nghe nhạc cô ấy hát lắm.

Nghe tin Phi Nhung qua đời, tôi thương vô cùng, thấy tội quá. Phi Nhung chỉ vì đi cứu trợ từ thiện mà nhiễm bệnh, chứ bình thường thì đã không đến nỗi, nên tôi càng thương cô ấy hơn. Không riêng gì tôi mà nhiều người dân quanh đây nghe tin Phi Nhung qua đời đều bàng hoàng. Nếu không có dịch bệnh chắc mọi người đi viếng Phi Nhung đông lắm vì ai cũng yêu quý, hâm mộ cô ấy". Hàng xóm đối diện nhà Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ vậy, một cụ bà hàng xóm khác cũng bày tỏ: "Tôi chơi với Hương, em cùng mẹ khác cha với Phi Nhung nên thương cô ấy lắm. Tiếc là dịch bệnh nên tôi không đi viếng Phi Nhung được. Phi Nhung hay đi từ thiện nên ai cũng thương. Cô ấy nuôi nhiều trẻ mồ côi lắm, còn bán cơm chay gần đây nữa.

Nói chung, Phi Nhung là người tốt, nên ra đi như vậy tôi thấy tội lắm. Ở chung với Phi Nhung hiện giờ còn có hai đứa em cùng mẹ khác cha. Bà con quanh đây xót xa lắm. Thực ra Phi Nhung sống kín đáo, đi tối ngày, về không tiếp xúc với ai nhưng tính tình hiền lành, thân thiện nên mọi người vẫn thương". Một người hàng xóm khác cũng cho biết Phi Nhung rất thân thiện nên ai cũng mến - Ảnh: Cắt từ clip Đặc biệt hơn, một người bán hủ tiếu trong xóm còn tiết lộ về con người Phi Nhung: "Tôi đã nói chuyện với Phi Nhung vài lần rồi, cô ấy thi thoảng vẫn qua quán nhà tôi ăn hủ tiếu. Qua tiếp xúc, tôi thấy Phi Nhung tính vui vẻ, thân thiện, bình dân như bao người. Dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng Phi Nhung gần gũi với hàng xóm láng giềng lắm. Mấy đứa em của cô ấy cũng vậy. Phi Nhung mua nhà ở đây cũng lâu rồi, chủ yếu ở và làm việc, nuôi thêm mấy đứa trẻ mồ côi. Cô ấy bận rộn nên cũng không ra ngoài nhiều, đi công việc xong về thẳng nhà. Cuộc đời Phi Nhung gian nan lắm. Nghe tin cô ấy qua đời, hàng xóm ai cũng xót xa vì tuổi còn trẻ quá".

Quản lý Phi Nhung bất ngờ ‘cầu xin’ mọi người làm điều này thay vì gửi vòng hoa tiễn biệt Để lại một đàn con thơ thêm một lần mồ côi, quản lý Phi Nhung mong bạn bè thân hữu sẽ mua sữa cho các con thay vì mang hoa viếng. “Ở trên cao, chị sẽ vui lắm”, người này nói.

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