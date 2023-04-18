Gia đình bất ngờ chia sẻ lý do NS Mạc Can vào viện dưỡng lão ở tuổi 78

Ở tuổi 78, dù sức khoẻ không còn như trước nhưng tình yêu nghệ thuật của ông vẫn rất lớn. Hồi đầu tháng 4/2023, ông cho biết mình sắp vào viện dưỡng lão Văn nghệ sĩ TP.HCM để sinh sống.

Mới đây, bà Lê Ngọc Yến, em gái của NS Mạc Can đã xác nhận thông tin nam diễn viên đã có nguyện vọng được vào Viện dưỡng lão để dưỡng già. Cụ thể, chia sẻ với Dân Trí, bà cho biết gia đình muốn ông có thể ở nhà để tiện chăm sóc và gần bên con cháu. Tuy nhiên, ông lại muốn được vào Viện dưỡng lão để có nhiều đồng nghiệp bầu bạn tuổi già. Mặc dù gia đình đủ điều kiện chăm sóc nhưng ông vẫn cương quyết muốn làm theo ý mình, nên phía gia đình buộc phải chiều lòng ông.



Ông lại muốn được vào Viện dưỡng lão để có nhiều đồng nghiệp bầu bạn tuổi già - Ảnh: Internet Bà Ngọc Yến thông tin thêm anh trai mình bị teo cơ chân nên đi lại khó khăn, chỉ ngồi yên một chỗ. Ngoài ra, ông còn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp nhưng không đáng lo ngại. Bệnh gút của nam nghệ sĩ cũng đã được điều trị cách đây 2 năm.

Bên cạnh đó, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết Hội Sân khấu TP.HCM quan tâm tới các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ gạo cội và thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các nghệ sĩ. Với trường hợp Mạc Can, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng đại diện cho Hội tới thăm, tặng quà và động viên tinh thần cho nghệ sĩ. Hội cũng đã giúp đỡ Mạc Can làm hồ sơ để xin vào an dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và đang chờ quyết định chính thức từ Sở Văn hóa - Thể thao để có thể đưa Mạc Can vào Trung tâm theo mong muốn của ông. NS Mạc Can được biết đến với nhiều vai trò như nghệ sĩ, nhà văn, nhà ảo thuật đa tài. Ảnh minh họa: Internet Sức khỏe của tuổi già không còn đảm bảo, nhưng NS Mạc Can vẫn tham gia phim ảnh và xuất bản sách. Nhiều nghệ sĩ vẫn dành sự kính trọng và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp vị tiền bối có thêm niềm vui tuổi già. NS Mạc Can được biết đến với nhiều vai trò như nghệ sĩ, nhà văn, nhà ảo thuật đa tài. Xuyên suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim Đất Phương Nam, Vó Ngựa Trời Nam, Người Đẹp Tây Đô, loạt phim Cổ tích Việt Nam... Ngoài ra, ông cũng viết nhiều sách như: Ba ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao,...

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