Gia đình bất ngờ chia sẻ lý do NS Mạc Can vào viện dưỡng lão ở tuổi 78

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng đại diện cho Hội tới thăm, tặng quà và động viên tinh thần cho nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết Hội Sân khấu TP.HCM quan tâm tới các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ gạo cội và thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các nghệ sĩ. Với trường hợp Mạc Can, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng đại diện cho Hội tới thăm, tặng quà và động viên tinh thần cho nghệ sĩ. Hội cũng đã giúp đỡ Mạc Can làm hồ sơ để xin vào an dưỡng tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và đang chờ quyết định chính thức từ Sở Văn hóa - Thể thao để có thể đưa Mạc Can vào Trung tâm theo mong muốn của ông.

Nhiều nghệ sĩ vẫn dành sự kính trọng và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp vị tiền bối có thêm niềm vui tuổi già - Ảnh: Internet

Sức khỏe của tuổi già không còn đảm bảo, nhưng NS Mạc Can vẫn tham gia phim ảnh và xuất bản sách. Nhiều nghệ sĩ vẫn dành sự kính trọng và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp vị tiền bối có thêm niềm vui tuổi già.

NS Mạc Can được biết đến với nhiều vai trò như nghệ sĩ, nhà văn, nhà ảo thuật đa tài. Xuyên suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim Đất Phương Nam, Vó Ngựa Trời Nam, Người Đẹp Tây Đô, loạt phim Cổ tích Việt Nam... Ngoài ra, ông cũng viết nhiều sách như: Ba ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao,...