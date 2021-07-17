Đông Nhi - Ông Cao Thắng hóa paparazzi, liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' con gái không thương tiếc

Đông Nhi và Ông Cao Thắng không ít lần đăng những bức hình “dìm hàng” cô công chúa nhỏ Winnie không thương tiếc lên trang cá nhân của mình. Nhưng vì độ đáng yêu của cô bé lại khiến các fan ai nấy cũng đều phải bật cười.
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Những biểu cảm đáng dễ thương cùng nét nhí nhố của cô công chúa nhà Đông Nhi làm không ít người phải phát cuồng. Được nước “đẩy thuyền” nên hai ông bố, bà mẹ liên tục đăng tải những bức hình “dìm hàng” cô bé Winnie. Cả hai đều đua nhau chia sẻ lên trên trang cá nhân của mình là Facebook và Instagram.
Trên trang cá nhân của mình Đông Nhi thẳng tay dìm cô bé với khuôn mặt như đang "ngáy ngủ" với caption: "Tôi sau 1 tuần giãn cách được nhìn thấy ánh nắng mặt trời qua cửa kính nhà mình". Thế là, netizen có một pha bật cười ngã ngửa vì độ "lầy" của Đông Nhi dành cho cô bé. Bên cạnh đó, ông xã Đông Nhi là Ông Cao Thắng cũng "không phải dạng vừa" khi cùng thời điểm đó cũng đăng bức hình với caption: "Tình hình tập thể dục những ngày chỉ thị 16 của mọi người thế nào rồi? Hơi cấn cái bụng nhưng it's ok". Có ông bố và bà mẹ như thế này chắc hẳn cô bé Winnie còn bị "dìm hàng" dài dài.
Từ khi cô bé được sinh ra đời, Winnie luôn nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến của đông đảo khán giả. Mặc dù cô bé còn rất nhỏ nhưng độ hot của "tiểu công chúa" đến thời điểm hiện tại không thua gì ba, mẹ của mình.
Có thể thấy, những hình ảnh đáng yêu của cô bé đã tạo được một nguồn năng lượng đặc biệt thu hút fan của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, từ đây, Winnie cũng trở thành em bé "hot kids" đáng yêu nhất của showbiz Việt.