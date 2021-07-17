Đông Nhi - Ông Cao Thắng hóa paparazzi, liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' con gái không thương tiếc

Những biểu cảm đáng dễ thương cùng nét nhí nhố của cô công chúa nhà Đông Nhi làm không ít người phải phát cuồng. Được nước “đẩy thuyền” nên hai ông bố, bà mẹ liên tục đăng tải những bức hình “dìm hàng” cô bé Winnie. Cả hai đều đua nhau chia sẻ lên trên trang cá nhân của mình là Facebook và Instagram.

Trên trang cá nhân của mình Đông Nhi thẳng tay dìm cô bé với khuôn mặt như đang "ngáy ngủ" với caption: "Tôi sau 1 tuần giãn cách được nhìn thấy ánh nắng mặt trời qua cửa kính nhà mình". Thế là, netizen có một pha bật cười ngã ngửa vì độ "lầy" của Đông Nhi dành cho cô bé. Bên cạnh đó, ông xã Đông Nhi là Ông Cao Thắng cũng "không phải dạng vừa" khi cùng thời điểm đó cũng đăng bức hình với caption: "Tình hình tập thể dục những ngày chỉ thị 16 của mọi người thế nào rồi? Hơi cấn cái bụng nhưng it's ok". Có ông bố và bà mẹ như thế này chắc hẳn cô bé Winnie còn bị "dìm hàng" dài dài.