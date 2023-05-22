Diễn viên Quỳnh Lương: Cưới trước khi tốt nghiệp cấp 3 nhưng hôn nhân chóng vánh, làm mẹ đơn thân và sẵn sàng đi thêm bước nữa

Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV đã có những chia sẻ cùng Lý Nhã Kỳ trong một chương trình.

Nữ diễn viên Quỳnh Lương gần đây đang được nhiều khán giả yêu mến khi vào vai Vy - cô gái trẻ có tính cách quyết liệt, mạnh mẽ trong phim Đừng làm mẹ cáu. Tính cách nhân vật trong phim cứ như cuộc đời Vy chính là đời thật của nữ diễn viên khiến cô nhận được sự yêu mến từ khán giả. Quỳnh Lương rạng rỡ xuất hiện trong một chương trình của Lý Nhã Kỳ, tại đây cô đã có những tâm sự đáng chú ý về cuộc hôn nhân chóng vánh thời niên thiếu. Mới đây khi xuất hiện trong một talk show của nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ, Quỳnh Lương đã có những tâm sự về đời tư gây chú ý: "Năm 18 tuổi, tôi được cưới hỏi đàng hoàng. Cưới xong, tôi mới đi thi tốt nghiệp cấp 3. Một tháng sau đó, tôi thi đại học. Lúc đó, tôi đã mang thai. Tôi tự hỏi nếu năm xưa mình không sinh con thì không biết mình có ngày hôm nay không. Bởi vì con tôi là một nguồn sức mạnh to lớn, giúp tôi vượt qua mọi thứ".



Quỳnh Lương làm mẹ từ khi chưa tốt nghiệp cấp ba. Quỳnh Lương từng thẳng thắn chia sẻ cô vấp phải cú ngã đầu đời năm 18 tuổi. Cô mang thai và làm mẹ đơn thân vì bị chồng phản bội. Nữ diễn viên từng đau lòng chia sẻ trên sóng truyền hình: “Khi tôi kể cho anh ấy nghe, anh hỏi tôi rằng 'Có phải con anh không?'. Tuy nhiên sau đó, cả hai vẫn quyết định về chung nhà". Cô gây ấn tượng nhòe nhan sắc thanh tú và vóc dáng chuẩn, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật bằng việc làm người mẫu look book. Bởi lẽ, chỉ sau vài tháng về nhà chồng, cô nhận tin anh ngoại tình. Cuộc sống hôn nhân quá nhiều mâu thuẫn nên dù đã cố nhẫn nhịn suốt 3 năm. Cuối cùng, Quỳnh Lương quyết định ly hôn và trở thành làm mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên gần đây gây ấn tượng với các vai diễn tự nhiên trong phim phát sóng giờ vàng của VTV. Quỳnh Lương thừa nhận cả hai đổ vỡ khi đến với nhau lúc còn quá trẻ. Khi chưa đủ trưởng thành và trải nghiệm trong cuộc sống, hai người không thể thông cảm cho nhau. Quỳnh Lương cũng chia sẻ không hề sợ hãi với quyết định nuôi con một mình. Cô làm mọi công việc miễn là lương thiện để có thể kiếm tiền nuôi con. Sau này, Quỳnh Lương bén duyên với nghề mẫu ảnh và diễn viên. Cuộc sống của mẹ con cô dần tốt hơn rất nhiều. Con của Quỳnh Lương hiện tại đã được 9 tuổi. Con cái chính là động lực để cô kiên trì phấn đấu và khẳng tên tuổi của bản thân trong sự nghiệp. Nữ diễn viên cho biết cô luôn sẵn sàng mở lòng khi được hởi về việc có đi thêm bước nữa hay không: “Đã từng đổ vỡ không có nghĩa là sau này mình sẽ tiếp tục đổ vỡ, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc mình có lặp lại con đường cũ hay không. Thà yêu và được yêu một khoảng thời gian rồi kết thúc còn hơn đơn độc một khoảng thời gian dài. Mạnh mẽ đến mấy thì trong tình cảm vẫn yếu đuối thôi. Hiện tại tôi đang độc thân vì chưa cảm nhận được sự an toàn. Nhưng tôi tin mọi sự đến với mình đều có lý do”. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, Quỳnh Lương đã trở thành gương mặt nổi bật. Cô là gương mặt rất được kỳ vọng của Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC)

Ngưỡng mộ cách ứng xử cực khôn khéo của Quỳnh Lương khi con trai bị trêu là 'đồ không có bố' Dù đã ly hôn, Quỳnh Lương luôn tạo điều kiện cho con trai gặp mặt gia đình nhà nội và không hề phủ nhận sự có mặt của chồng cũ trong cuộc sống của con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-quynh-luong-cuoi-truoc-khi-tot-nghiep-cap-3-nhung-hon-nhan-chong-vanh-lam-me-on-than-va-san-sang-i-them-buoc-nua-584515.html