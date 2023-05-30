Diễn viên Bảo Thanh 'Về nhà đi con' nghẹn ngào tiết lộ lý do dừng sự nghiệp đóng phim

Diễn viên Bảo Thanh đã gác lại sự nghiệp diễn xuất và trở thành một người mẹ, một người vợ tảo tần toàn tâm toàn ý vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Siễn viên Bảo Thanh hiếm hoi trở lại với khán giả truyền hình với vai trò khách mời trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi sau thời gian dài vắng bóng. Cũng trong chương trình, nữ diễn viên lần đầu có những chia sẻ về chuyện làm nghề và đã rưng rưng nước mắt khi nhắc về quãng thời gian ở ẩn, rời xa màn ảnh nhỏ để trở về làm sân khấu chăm lo cho gia đình một cách vẹn toàn. Nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng khỏi màn ảnh Trong lúc nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân, diễn viên Bảo Thanh không ngừng hát theo. Ca khúc đem lại cho nữ diễn viên rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bảo Thanh tiết lộ, thời thanh xuân đẹp nhất của cô lại chính là thời điểm lần đầu tiên cô làm mẹ: 'Thanh Xuân của tôi chính là Đức Bảo – con trai đầu lòng của tôi. Khi đang học chuyên nghiệp tôi đã lấy chồng và có bạn ấy. Khi đó tôi 21 tuổi, đây cũng là câu chuyện tôi chia sẻ rất lâu rồi'.

Bảo Thanh tiết lộ, thời thanh xuân đẹp nhất của cô lại chính là thời điểm lần đầu tiên cô làm mẹ Khi ca khúc Dưới ánh đèn sân khấu vang lên, Bảo Thanh bộc bạch: 'Mọi người hỏi tại sao tôi lại nghỉ đóng phim, quay trở về làm sân khấu? Vì ánh đèn sân khấu có sức hút ghê gớm, đứng trên sân khấu, ánh đén chiếu vào, ở dưới là khán giả, cảm giác rất khác... Có thể ở đây tôi không run tí nào, nhưng bước chân lên sân khấu, nhìn xuống dưới biết bao nhiêu khán giả tôi lại cảm thấy run'. Bảo Thanh cảm thấy may mắn khi là thành một thành viên trong Nhà hát Kịch Công an Nhân dân Bảo Thanh cũng cho biết cô cảm thấy may mắn khi là thành một thành viên trong Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Khi Bảo Thanh chia sẻ với chồng về mong muốn quay trở về sân khấu bởi sân khấu là niềm đam mê lớn nhất của cô và cô muốn nối nghiệp bố mẹ, ông xã cô đã đồng ý ngay. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có kịch bản hay, vai diễn hay để trở lại với khán giả truyền hình.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn quay trở lại với khán giả Tháng 12/2020, Bảo Thanh bất ngờ tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp. Theo nữ diễn viên, suốt những năm qua cô đã dành cả tuổi trẻ để hy sinh, cống hiến hết mình cho sân khấu lẫn phim ảnh, hiện đã đến lúc phải dừng lại một thời gian để dành cho gia đình. Trước đó, Bảo Thanh từng có ý định tạm dừng sự nghiệp giữa năm 2019. Tuy nhiên vì kẹt lịch đóng phim và rất tâm đắc với vai diễn Thư trong "Về nhà đi con" nên cô tiếp tục tham gia đóng phim và tạm thời gác lại kế hoạch của bản thân. Bảo Thanh dừng sự nghiệp để toàn tâm lo cho gia đình nhỏ Quyết định này của nữ diễn viên đã gây bất ngờ cho người hâm mộ tuy nhiên khán giả vẫn ủng hộ nhiệt tình vì kế hoạch này của nữ diễn viên “Về nhà đi con”. Được biết, Bảo Thanh và chồng quen nhau từ hồi cấp 3 khi cả 2 chưa có gì trong tay, đến nay đã hơn 10 năm và có với nhau 2 bé kháu khỉnh nhưng tình cảm của cả 2 vẫn rất mặn nồng. Tình cảm của hai vợ chồng vẫn mặn nồng sau hơn 10 năm gắn bó Bảo Thanh cho biết cuộc sống của cuộc và gia đình tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Cô nói ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương cả 3 mẹ con. Chính vì thế cô không thể hoạt động nghệ thuật ổn định nhiều năm qua nếu không có sự ủng hộ của ông xã. Điều khiến Bảo Thanh tự hào chính là việc cô và ông xã vẫn giữ được hạnh phúc cho tổ ấm của mình Điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải sự nghiệp thăng hoa mà hơn 10 năm qua mà chính là việc cô và ông xã vẫn giữ được hạnh phúc cho tổ ấm của mình. Cô nói, bí quyết của hai vợ chồng rất đơn giản đó là tin tưởng và tôn trọng nhau. Cô nói rằng nếu không có sự tin tưởng thì hôn nhân rất dễ đỗ vỡ với những người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật như cô.

Diễn viên Bảo Thanh diện bikini khoe dáng nóng bỏng sau 8 tháng sinh con Dù mới sinh con thứ hai được 8 tháng, Bảo Thanh vẫn tự tin khoe thân hình thon gọn trong trang phục bikini khi đi biển cùng chồng.

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