Diễm My 9x 'so kè' bikini đường xẻ 'hiểm hóc' chẳng thua 'nữ hoàng nội y': Kẻ tám lạng, người nửa cân

Sao Việt 26/05/2021 12:13

Diễm My 9x "quất" bộ bikini với đường cắt xẻ táo bạo khoe trọn cơ thể khiến netizen "ngượng ngùng" chẳng dám nhìn vô.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Diễm My 9x gây "nóng mắt" khi đăng ảnh mặc bikini. Sẽ không gì đáng nói nếu bộ bikini này không có những đường cắt xẻ "hiểm hóc". Người đẹp "Gái già lắm chiêu" quyết định "chiếm sóng" mạng xã hội trong bộ đồ tắm thiết kế lạ, táo bạo. Bộ áo tắm màu đen có tay dài, được cắt trên xẻ dưới, chỉ đủ che những chỗ cần che. 

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Diễm My 9x diện bộ bikini với thiết kế táo bạo, không phải ai cũng dám mặc - Ảnh: FBNV
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Dù không sở hữu chiều cao quá lý tưởng nhưng với đồ tắm người đẹp khoe được chân dài miên man - Ảnh: FBNV

Cô nàng tự tin tạo dáng tại cầu thang, nhà tắm, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong bộ áo tắm gợi cảm. Sau 3 giờ đăng tải, loạt ảnh của Diễm My thu hút hơn 4.000 lượt yêu thích cùng đông đảo bình luận khen ngợi từ khán giả. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng nhìn Diễm My 9x trong bộ bikini này lại liên tưởng đến hình ảnh nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Những tưởng những bộ đồ tắm "loã lồ" như thế này chỉ Ngọc Trinh mới dám mặc. 

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Nếu so với bộ bikini thiết kế táo bạo của Ngọc Trinh, thì bộ đồ tắm của Diễm My 9x cũng 'một chín một mười' - Ảnh: Internet

Trái với hình tượng ngọc nữ trên màn ảnh, ngoài đời Diễm My 9x thường chuộng những bộ đồ có nhiều đường xẻ khoe được thân hình thon gọn. 

Diễm My 9x 'so kè' bikini đường xẻ 'hiểm hóc' chẳng thua 'nữ hoàng nội y': Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 4
Cô nàng thả dáng ở bãi biển với bộ đầm màu nude cắt xẻ hết bấc - Ảnh: FBNV
Diễm My 9x 'so kè' bikini đường xẻ 'hiểm hóc' chẳng thua 'nữ hoàng nội y': Kẻ tám lạng, người nửa cân - Ảnh 5
Chụp trong phòng tắm nên phải hở kiểu này mới được - Ảnh: FBNV
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