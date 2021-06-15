Đăng status nhẹ nhàng nhưng Hồng Ngọc bị lộ là người ‘giàu nhất Vbiz’ qua bình luận của bạn thân Thu Minh

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng tải ảnh gia đình cùng những dòng tâm sự về thời cuộc. Theo nữ ca sĩ, con người luôn chật vật kiếm tìm bình yên nhưng đôi khi lại quên mất bình yên ở ngay bên cạnh mình.

Trong thời đại của những biến đổi liên tục, mọi thứ thay đổi nhanh chóng khiến con người cũng ngày càng sống vội. Đối mặt với đại dịch, cuộc sống lại càng thêm nhiều biến động khó lường. Lúc này, điều mọi người mong muốn nhất có lẽ cũng chính là sự bình yên.

“Giữa bề bộn cuộc sống, có đôi lần ta loay hoay và tự hỏi liệu sự bình yên mình vốn có giờ đây đã đi đâu mất rồi? Để giữ lại trong lòng chút bình yên, ta chẳng cần phải chật vật kiếm tìm. Bình yên, vốn hiện diện ở những điều giản đơn trong cuộc sống này mà ta đã vô tình quên đi.

Bên dười bài đăng của ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Thu Minh cũng đã vào bình luận khiến dân tình thích thú và vui lây: "Mày "giàu nhất showbiz" rồi Ngọc". Bao nhiêu thôi cũng đủ thấy hạnh phúc viên mãn hiện tại của ca sĩ Hồng Ngọc được mọi người ai cũng ngưỡng mộ và cho rằng đó là tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được.

Ca sĩ Thu Minh nói Hồng Ngọc giờ 'giàu nhất showbiz' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài bạn thân Thu Minh, thì còn có nhiều những bạn bè và người hâm mộ cũng để lại bình luận khen ngợi cho tổ ấm của Hồng Ngọc.

Nhiều bạn bè, khán giả ngưỡng mộ mái ấm hạnh phúc của Hồng Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện Hồng Ngọc có tổ ấm viên mãn bên ông xã yêu thương cô hết mực cùng 3 người con "đủ nếp đủ tẻ" vô cùng đáng yêu.

Cậu cả nhà giọng ca Mắt nai chachacha

Công chúa Hồng Ân

Cậu út

Được biết, gia đình giọng ca Mắt nai chachacha từng bị mắc Covid-19. Cụ thể, chồng nữ ca sĩ là Thomas Tâm thông báo mình bị nhiễm Covid-19 vào đầu năm, tự cách ly tại nhà và được ca sĩ Hồng Ngọc chăm sóc kĩ lưỡng. Sóng gió chưa dừng lại ở đó, sau khi ông xã hồi phục, con gái nữ ca sĩ là bé Hồng Ân lại nhận kết quả dương tính với Covid-19.

Lúc này, Hồng Ngọc phải một mình chống đỡ, chăm lo cho cả gia đình. Được sự chăm sóc tận tình của nữ ca sĩ, đến nay cả hai đều đã bình phục. Đối với gia đình nữ ca sĩ cũng như với tất cả mọi người, bình yên đi qua đại dịch là điều đáng trân quý nhất lúc này.

Ảnh: FBNV