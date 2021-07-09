Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh giản dị trong bộ đồ lam, đi trao tặng 2 tấn rau cho bà con ở các khu phong toả, cách ly

"Sau buổi sáng ở Bình Tân, thì buổi trưa Nghĩa cùng chị Mỹ Hạnh và em Nhật Kim Anh tiếp tục mang 2 tấn rau đến cho các khu vực bị phong tỏa tại đường Nguyễn Thị Nhỏ quận Tân Bình. Chuyến xe rau này là của bên phía Nhật Kim Anh vận động được để đem đến cho bà con. Cám ơn các bạn rất nhiều!"

Trong những ngày qua, các sao Việt rất tích cực hỗ trợ bà con trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như làm tình nguyện viên phụ giúp cơ quan chức năng phát giấy, hướng dẫn người dân xét nghiệm Covid-19; trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,... Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Nhật Kim Anh cũng chia sẻ chuyến từ thiện đi phát rau cho bà con ở khu cách ly đang bị phong toả tạm thời để kiểm soát dịch. Làm việc trong tinh thần hăng hái, vui tươi, Đại Nghĩa chia sẻ về hoạt động từ thiện này:

Đại Nghĩa cùng Nhật Kim Anh và một số bạn bè tận nay trao tặng 2 tấn rau cho bà con ở khu vực bị phong toả tạm thời để kiểm soát dịch - Ảnh: FBNV

Trong chuyến từ thiện này, cả 2 nghệ sĩ đều chọn bộ đồ lam đơn giản, mộc mạc và không quên đeo khẩu trang, kính bảo hộ để phòng dịch. Không quản nặng nhọc hay trời nắng nóng, Đại Nghĩa và Nhật Kim Anh vẫn hồ hởi thay phiên nhau đem phân chia từng bịch rau to đến cho mọi người. Chia sẻ về hoạt động đi phát rau này, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh cũng vui vẻ viết:

"Được thêm một ngày hỗ trợ anh Bùi Đại Nghĩa và chị Mỹ Hạnh đi phát rau khắp nơi cho bà con bị phong toả cách ly. Từ mai mình sẽ tuân theo chỉ thị 16 tuyệt đối không ra khỏi nhà. Cùng chung tay dập dịch chứ không thì ai cũng khổ, thà mình khổ 15 ngày thôi còn hơn kéo dài hết ngày này qua tháng nọ".

Hình ảnh MC Đại Nghĩa xách từng bao rau để hỗ trợ người dân - Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh cũng thoăn thoắt chuyển rau đến cho bà con - Ảnh: FBNV

Được biết, nguồn kinh phí để thực hiện những chuyến thiện nguyện này được trích từ tài khoản An Vui do Đại Nghĩa quản lý. Nam nghệ sĩ luôn được mọi người yêu mến bởi tấm lòng nhân ái lan toả khắp mọi nơi. Trước đó, trên trang cá nhân, Đại Nghĩa cũng chia sẻ nhiều hoạt động trao tặng quà cho bà con trong trận dịch lần này như gạo, đồ ăn hay đồ bảo hộ y tế,...

Tất cả các hoạt động thiện nguyện trích từ nguồn quỹ An Vui đều được Đại Nghĩa công khai minh bạch, rõ ràng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa này, Đại Nghĩa nhận được rất nhiều sự ủng hộ và cảm kích từ khán giả.