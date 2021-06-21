Đại gia Đức Huy lần đầu khoe ảnh con trai riêng, khôi ngô, đĩnh đạc 'hệt bố'

Sao Việt 21/06/2021 09:27

Trước khi cưới Lệ Quyên, Đức Huy đã có một con riêng.

Đức Huy được biết đến là một đại gia có tiếng trong giới showbiz, ngoài là chủ nhân của tụ điểm giải trí lớn tại Sài Gòn, anh còn được công chúng biết đến hơn cả là chồng cũ Lệ Quyên. Đức Huy vốn rất kín tiếng chuyện đời tư, bên cạnh những ồn ào quanh cuộc hôn nhân với “nữ hoàng phòng trà”, không nhiều người biết ngoài con trai Kỳ Anh 10 tuổi ra, đại gia này còn có một con trai riêng.

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Gia đình 'cũ' của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên

Mới đây, chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ khoe khoe ảnh bức thiệp "Happy Father's Day", được cho là món quà từ con trai cả (tên thường gọi là Bin), đang sống ở trời Tây. Đức Huy cũng chia sẻ kèm hình ảnh con trai đã lớn, khiến nhiều người rất bất ngờ.

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Chồng cũ Lệ Quyên khoe quà của con trai

Trước đây, năm 2018, Lệ Quyên đã từng hiếm hoi nhắc đến con riêng của chồng. Theo nữ ca sĩ, người đàn ông cô gắn bó chưa từng kết hôn trước đó, song có một con riêng: "Tôi có đủ tình thương, học thức, văn hóa để đối xử tốt với con riêng của chồng. Hơn nữa, tôi tin vào luật nhân quả. Không thể chối bỏ khi đó là con của chồng tôi và là anh của con trai tôi. Khi mình chết đi, chúng còn sống lâu dài với nhau. Chúng sẽ thế nào nếu mình không có đạo đức?".

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Lệ Quyên từng nhắc đến con riêng của chồng với truyền thông, nhưng tuyệt nhiên không ai biết thông tin nào về cậu bé

Sau thời gian sống với ba, con riêng của Đức Huy sang Mỹ định cư cùng mẹ đẻ: "Khi mẹ cháu có quyết định này, vợ chồng tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới để cháu đi. Tôi và chồng cũng sang Mỹ thường xuyên nên có nhiều điều kiện thăm cháu. Không đứa trẻ nào sống ở đâu tốt bằng ở bên mẹ".

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Bin - con trai riêng của Đức Huy

Theo chia sẻ của “nữ hoàng phòng trà”, trong mọi mối quan hệ, muốn tốt cho con trẻ thì người lớn phải biết cách hòa hợp, vượt qua cái tôi ích kỷ để nghĩ đến cái chung. Vì lẽ đó, nữ ca sĩ sẵn sàng làm bạn với người cũ của chồng: "Cả hai vợ chồng tôi đều không quan tâm đến quá khứ. Quá khứ phải rũ bỏ để đến với nhau, việc gì mang ra gặm nhấm? Chúng tôi là hiện tại, cố gắng cùng nhau vun đắp gia đình. Ngoài ra tôi rất thân với mẹ của con trai anh. Thực sự về tình cảm tôi rất thương cô ấy vì cô ấy là người thiệt thòi. Chúng tôi là những người văn minh và không ghen hờn với chuyện đã qua".

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Từ khóa:   Đức Huy Lệ Quyên Lệ Quyên - Đức Huy

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