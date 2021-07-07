Đả nữ Ngô Thanh Vân cuối cùng cũng chịu hé lộ 'bến đỗ' sau bao ngày úp mở khiến fan 'sốt hết cả ruột'

Ngô Thanh Vân cuối cùng cũng chịu hé lộ một góc mặt của người tình trẻ. Nhìn qua ánh mắt "thân quen" ấy, dân tình mạnh dạn đoán ngay là chàng CEO Huy Trần.

Ngô Thanh Vân nhiều lần úp mở chuyện tình yêu với người tình tin đồn kém 11 tuổi khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thế nhưng, mới đây, trên story của Fanpage cá nhân, Ngô Thanh Vân đã công khai một hình ảnh chụp cùng một người đàn ông. Mặc dù chỉ chụp nửa khuôn mặt nhưng dân tình chỉ cần nhìn vào ánh mắt "thân quen" là biết ngay chủ nhân là chàng trai Huy Trần. Trên bức ảnh, Ngô Thanh Vân khiến fan "phát hờn" hơn khi dí dỏm viết rằng: "Muốn chụp 1 tấm hình cho fan cũng không yên".

Ngô Thanh Vân đăng ảnh bên một chàng trai 'lấp ló' khuôn mặt nhưng dân tình đã đoán ngay được là Huy Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cặp đôi cũng không ít lần lộ "hint" hẹn hò qua các story Instagram và hình ảnh của bạn bè. Cả hai thường xuyên đăng hình chụp cùng một địa điểm, mang nhẫn thiết kế giống nhau,... Đặc biệt hơn, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Ngô Thanh Vân còn để lộ bức ảnh đưa Huy Trần về quê ăn Tết ở Trà Vinh. Còn về phía Huy Trần, chàng CEO cũng vui vẻ đăng tải dòng trạng thái hạnh phúc: "Cái Tết đầu tiên bên nhau. Ăn Tết quê người yêu”.

Ngô Thanh Vân không trực tiếp công khai nhưng để lộ bằng chứng hẹn hò với CEO kém tuổi Huy Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Trước nhiều bằng chứng hẹn hò như vậy mà chị Hai Phượng cứ úp mở làm fan sốt hết cả ruột. Người hâm mộ vô cùng trông ngóng cái kết đẹp cho chuyện tình của Ngô Thanh Vân với tình trẻ Huy Trần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-nu-ngo-thanh-van-cuoi-cung-cung-chiu-he-lo-ben-do-sau-bao-ngay-up-mo-khien-fan-sot-het-ca-ruot-411632.html