Cuộc sống của hoa hậu Hải Dương từng vỡ nợ trăm tỷ đồng, lên xe hoa cùng chồng Hàn hơn 19 tuổi: Gần như không tham gia show giải trí, chỉ biết cắm đầu làm việc

Những năm gần đây, Hoa hậu Hải Dương gần như vắng bóng khỏi showbiz, đặc biệt là kể từ sau vụ lùm xùm bị ca sĩ Pha Lê tố "quỵt nợ" 2 tỷ đồng. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên mới đây, hoa hậu 8X cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi trong 3 năm qua.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hải Dương sinh năm 1985 tại Khánh Hòa. Cô là cháu ruột của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Năm 2016, Hải Dương tham gia cuộc thi Hoa hậu Áo dài tại Mỹ và giành danh hiệu cao nhất.

Từng nổi tiếng là người đẹp "dát hàng hiệu", nhiều lần khoe kim cương, tài sản "khủng", biến cố nợ nần đã khiến Hải Dương buộc phải thay đổi cách sống xa hoa. Trước đây, cô cùng gia đình sống trong biệt thự 5 tầng rộng 600m2 ở quận 1 (TPHCM). Hiện cô đã bán căn nhà này để chuyển về ở nhà thuê tại quận 7.

Hải Dương tâm sự, năm 2019, công việc kinh doanh của cô gặp nhiều vấn đề. Cô gặp sai lầm trong đầu tư sản phẩm, hàng hóa, tiền vốn bị tồn đọng. Tổng số tiền bị ngân hàng siết nợ, tiền thua lỗ làm ăn lên tới 100 tỷ đồng. Cô phải bán nhà, bán 70% số hàng hiệu để trả một phần nợ nần. Một số tài sản thế chấp cũng bị ngân hàng thu lại khi đến hạn.

Đến nay sau hơn 10 năm kết hôn, Hải Dương và chồng Hàn Quốc có chung cậu con trai 10 tuổi. Hằng ngày, cặp đôi bận rộn với công việc kinh doanh nên nhờ sự giúp đỡ của bà ngoại trong chuyện chăm sóc con nhỏ. Hải Dương tiết lộ ông xã đã có gần 20 năm sống và làm việc ở Việt Nam nên rất am hiểu văn hóa địa phương, biết giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Hải Dương và chồng Hàn Quốc có chung cậu con trai 10 tuổi. Hiện gia đình hoa hậu đang ở căn nhà thuê tại quận 7 - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ phải mất 2 năm để hồi phục sau thời gian chật vật kinh tế. Cô giảm bớt các chi phí sinh hoạt, gần như không tham gia sự kiện giải trí và chỉ biết cắm đầu làm việc, bạn bè cũng không gặp vì không có thời gian rảnh rỗi.

Về ồn ào từng bị Pha Lê tố "quỵt nợ" năm xưa, Hải Dương cho rằng "không còn quan trọng nữa". Cô nói đây là vấn đề kinh doanh, không liên quan showbiz nên không muốn khán giả bận tâm.

Người đẹp quan niệm con người khó tránh khỏi lúc khó khăn, sai lầm. Qua những thăng trầm, cô rèn luyện được sức chịu đựng, biết rút kinh nghiệm và sửa sai chứ không muốn tránh né điều tiêu cực.

Ngoài điều hành công ty riêng, cô cũng làm giám đốc kinh doanh của 2 công ty thuộc một tập đoàn của Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Ngoài điều hành công ty riêng, cô cũng làm giám đốc kinh doanh của 2 công ty thuộc một tập đoàn của Hàn Quốc. Cô được ông xã giới thiệu vào các vị trí này. Anh Kim - chồng cô cũng vậy, ngoài điều hành doanh nghiệp cũng thường đi huấn luyện cho các CEO. Anh thường xuyên đi lại giữa 2 quốc gia.

Hải Dương và chồng Hàn Quốc có chung cậu con trai 10 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Hải Dương cho biết cô chưa có dự định trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Về kế hoạch trở lại showbiz, Hải Dương cho biết cô chưa có dự định cụ thể. Trước đây, người đẹp tham gia tổ chức một số cuộc thi hoa hậu, từng nắm bản quyền Miss Supranational Vietnam 2018 và cử Ngọc Châu thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019. Sau 5 năm, dù không còn hoạt động trong lĩnh vực thi nhan sắc nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ngọc Châu.