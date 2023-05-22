Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng bộ ảnh mừng sinh nhật với thần thái cùng đôi chân thon dài, vóc dáng chuẩn chỉnh khiến nhiều netizen xôn xao.

Có thể thấy, sau khi kết hôn, Diệu Nhi có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình, thần thái chụp ảnh. Cô cũng chăm diện trang phục khoe body nóng bỏng. Những tấm hình đăng tải trên mạng xã hội khiến không ít dân mạng xuýt xoa vì sắc vóc ngày càng thăng hạng của cô. Sắc vóc ngày càng thăng hạng của cô Nhân dịp mừng tuổi 32, Diệu Nhi bất ngờ chia sẻ hình ảnh xinh đẹp và đầy gợi cảm gây chú ý mạnh mẽ. Bộ ảnh nhận được nhiều bình luận ngợi khen sắc vóc thăng hạng và nhiều lời chúc dành cho nữ diễn viên.

Ngày tuổi mới cũng là thời điểm Diệu Nhi liên tục ở phim trường cho dự án điện ảnh. Đó cũng là lý do khiến cảm xúc trong dịp sinh nhật của cô phần nhiều liên quan tới bộ phim này Bên cạnh những lời khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng thì cũng có không ít dân mạng bình luận cho rằng sao nữ 9X thăng hạng nhan sắc rõ rệt sau khi lấy Anh Tú. "Lấy chồng xong xinh quá vậy nàng ơi", "Càng ngày càng đẹp ra nhé chị yêu", "Lấy chồng đẹp trai, hôn nhân hạnh phúc rồi thấy Nhi đẹp ra rõ ràng luôn", "Quá trời sexy rồi",... là những bình luận dưới bài đăng. Sau đó, sao nữ liền có phản hồi phủ nhận đầy dí dỏm: "Sao mọi người nói vậy? Mình đẹp từ lúc trước khi có chồng rồi mà, chứ có phải lấy chồng mới đẹp đâu ạ. Phụ nữ làm đẹp vì yêu bản thân, hãy yêu bản thân trước tiên nha chị em". Được biết, để có được hình thể chuẩn chỉnh, Diệu Nhi rất chăm chỉ tập luyện. Cô thử sức ở nhiều bộ môn như gym, yoga, pilates,...

Hiện tại, tần suất xuất hiện của Diệu Nhi dày đặc với một lịch trình được nữ chủ nhân hé lộ rằng… không thể kín hơn được nữa. Ngoài xuất hiện tại các sự kiện, tham gia thực hiện ghi hình quảng cáo nhãn hàng, Diệu Nhi cũng đang dành phần lớn thời gian cho bộ phim điện ảnh kế tiếp. Sau thành công của 'Bẫy ngọt ngào", cô tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh "Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu" , Diệu Nhi cho biết cô… không thích tính cách nhân vật này một chút nào: "Tôi không thích tính cách của cô ấy. Ngày ra rạp bạn sẽ hiểu nhưng với tôi, việc không thích sẽ khiến trải nghiệm nhập vai của tôi sẽ thực sự tuyệt vời và càng trở thành thử thách tôi muốn chinh phục". Diệu Nhi hiện đang là nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích. Và một trong những chủ đề mà khán giả liên tục đề cập thời gian gần đây đó là sắc vóc thăng hạng của cô. Diệu Nhi cũng chia sẻ nhiều cảm xúc trước sự quan tâm này. Dẫu cả hai hiếm khi chia sẻ hình ảnh chụp chung lên mạng xã hội hay đồng hành với nhau ở các sự kiện giải trí nhưng cặp đôi vẫn luôn biết cách âm thầm ủng hộ đối phương Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú mua một căn hộ mới. Tổ ấm của cặp nghệ sĩ có tông màu trung tính, lấy cảm hứng từ các bộ phim Hàn Quốc với nhiều thiết bị gia dụng hiện đại. Hiện tại, cả hai cũng tất bật trở lại với các dự án cá nhân như đóng phim, làm mẫu ảnh, quay video YouTube. Cặp đôi khoe nhà mới sau khi kết hôn Sau 7 năm hẹn hò, Anh Tú và Diệu Nhi quyết định về chung một nhà vào tháng 10/2022. Hôn lễ quy tụ đông đảo đồng nghiệp làng giải trí, trở thành sự kiện hot trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Không lâu sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức đám cưới tại Hà Nội - quê nhà chú rể.

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