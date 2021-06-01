Con gái Đoan Trang khoe giọng 'ngọt như mía lùi' cùng ‘thần thái ngôi sao’ trong MV song ngữ mới trình làng

Ca sĩ Đoan Trang làm hẳn một MV ca nhạc cho con gái 7 tuổi của mình để gửi tặng người thân, các bạn nhỏ, cùng khán giả gần xa nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đoan Trang vừa cho trình làng MV "Cho con" do con gái Sol thể hiện để gửi tặng cho khán giả nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết MV này là món quà đặc biệt mà cả nhà cô muốn dành tặng cho ông Ngoại thương yêu nhân sinh nhật của ông. Với giọng hát mộc mạc, giàu tình cảm trong MV, bé Sol đã làm "lụi tim" các khán giả. Bài đăng trình làng MV 'Cho con' được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của con gái Đoan Trang - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh bé Sol trong MV dành tặng khán giả nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi - Ảnh: FBNV Đoan Trang chia sẻ MV được thực hiện trong thời gian gấp rút sau khi cậu Hiếu của Sol có ý muốn làm. Cô bé Sol được mẹ tập hát trong thời gian ngắn để vào phòng thu nhưng có thể thấy bé Sol vẫn thể hiện được ca khúc ngọt ngào và tình cảm như vậy, thì chắc là có tố chất ca sĩ của mẹ Trang rồi!

Hình ảnh bé Sol mở đầu trong MV - Ảnh: Cắt từ clip Không chỉ thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt mà cô bé còn khiến khán giả ngưỡng mộ khi Sol hát tiếng Anh cũng rất điêu luyện và ngọt ngào. MV với cảnh quay đơn giản nhưng vẫn hút mắt khán giả bởi sự dễ thương, mộc mạc của cô bé. Đoan Trang cũng cho biết thêm cậu ruột của bé - đạo diễn Cao Trung Hiếu phụ trách luôn việc dựng nhạc, thu âm, quay hình cho cháu gái. Cô bé thể hiện giọng ca ngọt ngào bằng cả tiếng Anh - Ảnh: Cắt từ clip Bé Sol có năng khiếu ca hát từ nhỏ và được mẹ ca sĩ Đoan Trang bồi đắp giọng ca hàng ngày. Nhóc tỳ từng góp giọng cùng mẹ ra MV Hôm nay mẹ trực đêm (Hoàng Hiệp, thơ: Lê Bá Diễm Chi) nhằm cổ cũ tinh thần cho các bác sĩ chống dịch.

Ca sĩ Đoan Trang và con gái cùng thể hiện ca khúc 'Hôm nay mẹ trực đêm' trên sân khấu - Ảnh: Internet MV của cô bé 7 tuổi sau khi phát đã nhận được rất nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ khán giả. Nhiều người còn dành lời khen cho nét dễ thương và giọng hát siêu ngọt ngào của bé Sol. Bình luận của khán giả dành tặng cho MV mới ra mắt của bé Sol - Ảnh: Chụp màn hình Quả thật đây là một món quà ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi đúng không nào? Mẹ Đoan Trang quả thật biết đầu tư cho 'tài năng nhí' quá! Còn nhóc tỳ nhà các mẹ khác thế nào, hãy cùng chia sẻ nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-doan-trang-khoe-giong-ngot-nhu-mia-lui-cung-than-thai-ngoi-sao-trong-mv-song-ngu-moi-trinh-lang-407259.html