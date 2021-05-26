‘Cô gái Trung Hoa’ comeback ‘thành thánh’, cover ‘sương sương’ vài bài cũng hút hàng triệu view TikTok

Nữ ca sĩ thần tượng 8X Lương Bích Hữu trở lại showbiz, phá đảo bằng loạt thành tích triệu view trên TikTok.
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Lương Bích Hữu là cái tên thân thuộc với nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X đời đầu. Cô là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm nhạc H.A.T và Ngũ long công chúa. Sau này khi các nhóm nhạc tan rã, Lương Bích Hữu cũng gây được nhiều tiếng vang, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhờ những ca khúc hit như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Học cách đi một mình...
Là nữ ca sĩ thần tượng với lượng fan hùng hậu, sở hữu hàng loạt hit khủng, năm 2011, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Lương Bích Hữu bất ngờ gặp tai nạn khiến chân phải bị bỏng nặng ở cấp độ 2, phần má hai bên cũng xém cháy. Sự cố hi hữu tưởng chừng khiến cô phải rời sân khấu mãi mãi.
Hiện tại, tuy không còn là cái tên hot trong làng nhạc Việt, Lương Bích Hữu vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Sau khoảng thời gian dài tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật vì tai nạn, nay cô đã trở lại showbiz, phá đảo bằng loạt thành tích triệu view trên TikTok.
Mới đây, nữ ca sĩ còn “khoe” thành tích “khủng” của kênh TikTok khi chỉ mới gia nhập mạng xã hội này. Hơn 2 tháng chơi TikTok, “cô gái Trung Hoa” chủ yếu cover lại các bài hát theo yêu cầu của khán giả, vậy mà đã hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Trong đó, ca khúc Sài Gòn đau lòng quá hút 6,7 triệu view, Thời không sai lệch với 5,4 triệu view, Cô gái Trung Hoa có 4,7 triệu view… Nhờ thế, kênh TikTok của Lương Bích Hữu tăng trưởng "chóng mặt" với 416K người theo dõi và 2,4M lượt thích.
Trước đây, khi phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, Lương Bích Hữu cho biết: “Tôi không dám nghĩ sẽ quay trở lại được showbiz”. Nhưng nhờ sự kiên cường của bản thân và sự chăm sóc, lời động viên từ những người thân yêu, nữ ca sĩ đã hồi phục thể chất và tinh thần để sớm quay trở lại công việc và tiếp tục bùng cháy hết mình với âm nhạc.