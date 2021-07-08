Choáng với phát ngôn 'tiên tri' vận mệnh đáng sợ của nàng mẫu Việt đầu tiên lên 'nằm chễm chệ' trên website Gucci toàn cầu

Sao Việt 08/07/2021 04:47

Nhìn vào sự nghiệp hiện tại của Phương Oanh, nhiều người phải đồng ý lia lịa với câu "Thành công là cách trả thù hoàn hảo nhất".

Mới đây, nằm chiễm trệ trên trang chủ của thương hiệu thời trang Gucci là hình ảnh Phương Oanh tham gia quảng bá cho dòng túi xách Gucci Diana của hãng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nhãn hiệu nổi tiếng này chọn người mẫu Việt Nam để tham gia chiến dịch quảng bá cho sản phẩm của mình.

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Phương Oanh trên trang chủ Gucci - Ảnh: Chụp màn hình
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Ảnh quảng bá cho dòng sản phẩm Gucci Diana có sựu góp mặt của Phương Oanh - Ảnh: Gucci

Cũng vì thông tin hiếm hoi có một mẫu Việt nào thành công trên thị trường quốc tế như vậy, câu nói của Phương Oanh trước khi rời khỏi VNTM 2017 được dịp đào lại. Nhìn vào gia tài thành tích hiện giờ của cô, nhiều người phaiar tấm tắc khen hay.

Cụ thể, vì còn quá non nớt và ít kinh nghiệm, lại thi vào mùa all-star nên cô mẫu sinh năm 1999 đã bị loại ngay từ những vòng đầu tiên, trước khi đi, Phương Oanh nói: "Em sẽ cho BGK thấy mình đã sai lầm lớn khi loại em khỏi cuộc thi". Không biết liệu BGK năm ấy có tiếc vì loại cho một tài năng lớn như vậy không nhưng nếu không bị loại thì chưa chắc có một Phương Oanh như hiện tại.

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Phương Oanh năm đó bị loại khỏi VNTM - Ảnh: Chụp màn hình

Phương Oanh sau khi bị loại khỏi VNTM 2017 ở những vòng đầu tiên đã không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng cần có của một người mẫu. Sau đó, Phương Oanh đến Anh và ký hợp đồng cùng công ty người mẫu PRM Model Management và lấy nghệ danh là Dahan.

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Profile của Phương Oanh trên models.com - ảnh: Chụp màn hình

Tại Tuần lễ Thời trang London Thu - Đông 2020, nữ người mẫu trình diễn ở 4 show thời trang của 4 nhà mốt: Maison Margiela 16Arlington, Fashion Hong Kong, Bosideng tại London Fashion Week.

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Đến anh không lâu, Phương Oanh đã trúng nhiều show thời trang - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ người mẫu cũng có một loạt thành tích dày cộm sao với năm sinh 1999 như là một trong những người mẫu gốc Á xuất hiện tại chiến dịch NorthFace X Maison Margiela, làm người mẫu lookbook lẫn trình diễn ở show trực tuyến của FILA nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập hãn, là người mẫu đầu tiên có profile trên trang models.com, diện tới 10 look trên tổng số 42 mẫu thiết kế tới từ thương hiệu Erdem khi xuất hiện trên Vogue ấn phẩm tháng 6/2021.

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Phương Oanh trên ấn phẩn Vogue tháng 6/2021 - Ảnh: Vogue

Tháng 3 vừa qua, Phương Oanh xuất hiện trong show Stella McCartney. Cô chia sẻ với Zing: "Sau 4 lần casting, cuối cùng tôi cũng nhận được mail thông báo là một trong 6 người mẫu trình diễn cho show lần này. Khi đến địa điểm quay, tôi được mặc 5 bộ trang phục nhưng sau đó thêm một bộ nữa, tổng cộng là 6 bộ. Show tiến hành quay và chụp ảnh diễn ra trong vòng 2 ngày".

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Từ khóa:   VNTM 2017 Người mẫu Phương Oanh Dahan

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