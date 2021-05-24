'Chịu khó' biến hoá nhiều phong cách, Thu Trang 'ghi điểm' tuyệt đối về độ 'mặn mà' nhan sắc

Gần đây, diễn viên hài Thu Trang liên tục "biến hoá" nhiều phong cách trong các bộ ảnh được cô đăng tải trên trang cá nhân. Với việc thay đổi hình tượng này, Thu Trang đã làm netizen "choáng ngợp" và không "ngớt" lời khen ngợi.

Trái ngược với "chị Mười Ba" trên màn ảnh, cũng không còn hình tượng "lầy lội" với bộ quần áo xuề xoà trên sân khấu, giờ đây là hình tượng một Thu Trang "mới" hoàn toàn. Chỉ cần make-up, lên đồ lồng lộn chút thôi là nữ danh hài đã thay đổi đến mức khác lạ, khó nhận ra. Mới đây, một lần nữa, Thu Trang lại khiến netizen phải "trầm trồ" trước hình ảnh mới đăng tải của mình. Nữ diễn viên diện trang phục vest đen "cuốn hút", với lối make-up khác lạ, đôi mắt "sâu" hút hồn người xem.

Netizen xém không nhận ra Thu Trang nữa: Đổi tóc mới, phong cách cực chất, cực ngầu - Ảnh: FBNV Sau nhiều năm hoạt động showbiz, có thể thấy, hiện tại nhan sắc của nữ danh hài đang đạt "đỉnh điểm". Cô chia sẻ, trước đây, Tiến Luật - chồng diễn viên Thu Trang từng có ý chê bai về ngoại hình "kém sắc" của cô. Điều đó cũng một phần giúp cô phải quyết định thay đổi. Từ khi "lột xác" về ngoại hình, diễn viên cho biết tự tin hơn, được chồng cưng chiều hơn. Bây giờ, Tiến Luật cũng phải thừa nhận rằng "gái một con" đang ngày càng trẻ trung, quyến rũ và anh cũng không ngần ngại dành lời khen cho vợ trên trang cá nhân của mình. Tiến Luật cũng phải công nhận nhan sắc vợ Thu Trang ngày càng mặn mà, quyến rũ - Ảnh: Chụp màn hình Có stylist riêng để tạo dựng phong cách, "chị Mười Ba" cũng "thử sức" với nhiều layout khác nhau từ năng động, sexy, nhẹ nhàng hay quý phái. Dù là phong cách nào, "mẹ một con" Thu Trang cũng ghi điểm với khán giả trước sự "chịu khó" thay đổi hình tượng.

Một Thu Trang cá tính với mái tóc gợn sóng cùng bộ trang phục và lối make-up trẻ trung - Ảnh: FBNV Phong cách 'nàng thơ' với chiếc đầm dài trắng, make-up nhẹ nhàng, tinh khôi cũng không làm khó được nữ danh hài - Ảnh: FBNV Hình tượng quý cô cổ điển, sang trọng, bí ẩn của nữ diễn viên trong bộ phim điện ảnh 'Đôi mắt âm dương' - Ảnh: FBNV Lần đầu 'biến hoá' với phong cách sexy, chị mười ba vẫn khiến người xem 'trố mắt' - Ảnh: FBNV Bên dưới các bộ ảnh được nữ diễn viên đăng tải, dân tình cũng "ra sức" dành cho Thu Trang rất nhiều lời khen ngợi về diện mạo "mới lạ". Khán giả cũng nhiệt tình dành lời khen cho nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Trong một buổi phỏng vấn với báo chí, Thu Trang cho biết, dù là diễn viên hài nhưng cô rất quan tâm đến ngoại hình vì theo cô, nghệ sĩ hài chỉ duyên thôi thì chưa đủ. Cô bày tỏ quan điểm: "Nếu mình có một ngoại hình ưa nhìn, dễ gây thiện cảm thì đó luôn là lợi thế."

Bị xuyên tạc, Thu Trang bức xúc: 'Không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả' Diễn viên Thu Trang đã có một bài đăng lên tiếng vì có một số bài báo cho rằng Thu Trang – Tiến Luật đồng ý với quan điểm “nghệ sĩ không cần khán giả”.

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