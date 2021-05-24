'Chịu khó' biến hoá nhiều phong cách, Thu Trang 'ghi điểm' tuyệt đối về độ 'mặn mà' nhan sắc

Sao Việt 24/05/2021 18:28

Gần đây, diễn viên hài Thu Trang liên tục "biến hoá" nhiều phong cách trong các bộ ảnh được cô đăng tải trên trang cá nhân. Với việc thay đổi hình tượng này, Thu Trang đã làm netizen "choáng ngợp" và không "ngớt" lời khen ngợi.

Trái ngược với "chị Mười Ba" trên màn ảnh, cũng không còn hình tượng "lầy lội" với bộ quần áo xuề xoà trên sân khấu, giờ đây là hình tượng một Thu Trang "mới" hoàn toàn. Chỉ cần make-up, lên đồ lồng lộn chút thôi là nữ danh hài đã thay đổi đến mức khác lạ, khó nhận ra. 

Mới đây, một lần nữa, Thu Trang lại khiến netizen phải "trầm trồ" trước hình ảnh mới đăng tải của mình. Nữ diễn viên diện trang phục vest đen "cuốn hút", với lối make-up khác lạ, đôi mắt "sâu" hút hồn người xem.

thu trang
Netizen xém không nhận ra Thu Trang nữa: Đổi tóc mới, phong cách cực chất, cực ngầu - Ảnh: FBNV 

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, có thể thấy, hiện tại nhan sắc của nữ danh hài đang đạt "đỉnh điểm". Cô chia sẻ, trước đây, Tiến Luật - chồng diễn viên Thu Trang từng có ý chê bai về ngoại hình "kém sắc" của cô. Điều đó cũng một phần giúp cô phải quyết định thay đổi. Từ khi "lột xác" về ngoại hình, diễn viên cho biết tự tin hơn, được chồng cưng chiều hơn. Bây giờ, Tiến Luật cũng phải thừa nhận rằng "gái một con" đang ngày càng trẻ trung, quyến rũ và anh cũng không ngần ngại dành lời khen cho vợ trên trang cá nhân của mình.

thu trang 1
Tiến Luật cũng phải công nhận nhan sắc vợ Thu Trang ngày càng mặn mà, quyến rũ - Ảnh: Chụp màn hình

Có stylist riêng để tạo dựng phong cách, "chị Mười Ba" cũng "thử sức" với nhiều layout khác nhau từ năng động, sexy, nhẹ nhàng hay quý phái. Dù là phong cách nào, "mẹ một con" Thu Trang cũng ghi điểm với khán giả trước sự "chịu khó" thay đổi hình tượng. 

thu trang 2
Một Thu Trang cá tính với mái tóc gợn sóng cùng bộ trang phục và lối make-up trẻ trung - Ảnh: FBNV
thu trang 3
Phong cách 'nàng thơ' với chiếc đầm dài trắng, make-up nhẹ nhàng, tinh khôi cũng không làm khó được nữ danh hài - Ảnh: FBNV
thu trang 4
Hình tượng quý cô cổ điển, sang trọng, bí ẩn của nữ diễn viên trong bộ phim điện ảnh 'Đôi mắt âm dương' - Ảnh: FBNV
thu trang 5
Lần đầu 'biến hoá' với phong cách sexy, chị mười ba vẫn khiến người xem 'trố mắt' - Ảnh: FBNV 

Bên dưới các bộ ảnh được nữ diễn viên đăng tải, dân tình cũng "ra sức" dành cho Thu Trang rất nhiều lời khen ngợi về diện mạo "mới lạ".  

'Chịu khó' biến hoá nhiều phong cách, Thu Trang 'ghi điểm' tuyệt đối về độ 'mặn mà' nhan sắc - Ảnh 7thu trang 7

thu trang 8
Khán giả cũng nhiệt tình dành lời khen cho nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Trong một buổi phỏng vấn với báo chí, Thu Trang cho biết, dù là diễn viên hài nhưng cô rất quan tâm đến ngoại hình vì theo cô, nghệ sĩ hài chỉ duyên thôi thì chưa đủ. Cô bày tỏ quan điểm: "Nếu mình có một ngoại hình ưa nhìn, dễ gây thiện cảm thì đó luôn là lợi thế."

Bị xuyên tạc, Thu Trang bức xúc: 'Không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả'

Bị xuyên tạc, Thu Trang bức xúc: 'Không có người nghệ sĩ nào dám vỗ ngực nói mình không cần khán giả'

Diễn viên Thu Trang đã có một bài đăng lên tiếng vì có một số bài báo cho rằng Thu Trang – Tiến Luật đồng ý với quan điểm “nghệ sĩ không cần khán giả”.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thu Trang Thu Trang và Tiến Luật con trai Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"