Chi Pu được cộng đồng mạng nhiệt liệt chúc mừng nổi tiếng vì lên tivi sau khi 'bị' cà khịa trên sóng VTV1

Sao Việt 10/07/2021 09:25

Sau nghi vấn bị nhắc tên trên một chương trình của kênh VTV1, Chi Pu đã nhận được cơn mưa lời chúc từ phía khán giả vì cô đã thành công... xuất hiện trên VTV1.

Chi Pu từ khi debut làm ca sĩ đến nay đã được gần 4 năm nhưng cô vẫn chưa nhận được sự công nhận hoàn toàn của khán giả. Tuy Chi Pu liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc với nhiều thể loại khác nhau nhưng vẫn chưa thuyết phục được đại bộ phận người yêu nhạc.

Nhiều người nhận xét, tuy Chi Pu rất đầu tư về âm nhạc lẫn hình ảnh MV và vũ đạo nhưng giọng hát mới chính là điều mà cô còn thiếu sót. Qua những clip ghi lại phần trình diễn live của cô, khán giả đi từ thất vọng này đến thất vọng khác khi giọng cô liên tục bị crack và chênh phô. Thậm chí ở những bài hát không có vũ đạo mà chỉ cần đứng yên hát, cô vẫn bị lạc giọng khi lên nốt cao.

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Sau gần 4 năm ra mắt, Chi Pu vẫn chưa được công chúng chấp nhận - Ảnh: Internet

Ngoài ra, phần đông công chúng có cái nhìn không tốt về cô bởi phát ngôn thiếu hiểu biết thời mới ra mắt: "Ở Việt Nam, chỉ cần cầm mic lên là thành ca sĩ". Cũng bởi vì điều này, câu nói của Chi Pu đã "được VTV1 ưu ái" cho xuất hiện trên chương trình Câu Chuyện Văn Hóa.

Cụ thể, vào ngày 8/7 vừa qua, chương trình Câu Chuyện Văn Hóa được phát sóng trên kênh VTV1 với chủ đề "Danh xưng và giá trị" đã tôn vinh nhiều nghệ sĩ nhưng cũng có cái tên bị nhắc đến vì tự đặt cho mình những danh xưng "ảo". Trong đó có sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc, tuy đã được làm mờ nhưng khán giả vẫn dễ dàng đồn đoán đó là Chi Pu thông qua giọng hát đặc trưng.

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Tuy được làm mờ nhưng khán giả đồn đoán đây chính là Chi Pu - Ảnh: Chụp màn hình

Theo lời dẫn của BTV chương trình, người đẹp này có tên là C.P, C.P là một trường hợp đá chéo sân nhưng lại không có bất kỳ tài năng nào liên đến ca hát. MV âm nhạc của cô từng bị nhận xét là như một trò đùa cùng với giọng hát quá đỗi bình thường từ một nghệ sĩ tên tuổi trong nghề. Không những vậy, C.P trong quá khứ đã từng có một phát ngôn khá "ngông cuồng": "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ". Nhưng vì chịu khó đầu tư hình ảnh nên C.P được nhiều kênh truyền thông xác nhận là "ca sĩ".

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Nhiều bình luận 'khen đểu' Chi Pu, thậm chí có người còn khuyên cô nên 'quay đầu là bờ' - Ảnh: Chụp màn hình

Qua những mô tả của VTV1 và hình ảnh bị làm mờ, không khó để khán giả nhận ra người được nhắc tới chính là Chi Pu. Ngay sau đó, cư dân mạng đã tràn vào fanpage chính thức của cô để chúc mừng người đẹp đã được... lên VTV.

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Ngoài Chi Pu, còn có một số cái tên khác được nhắc đến - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, phía Chi Pu vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho việc này. 

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Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ netizen, Chi Pu phải nhanh tay xóa bài chia sẻ có nội dung khen mình là "ca sĩ toàn năng".

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