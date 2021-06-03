Cao thủ trong làng chiều vợ gọi tên chồng Bảo Thy: Tự tay trang trí và nấu ăn đãi sinh nhật vợ, tay ngang mà làm ‘quá xá’ đẹp

Sao Việt 03/06/2021 13:03

Xét về độ cưng chiều vợ, thì chắc phải gọi ông xã Bảo Thy là cao thủ. Mới đây, trong ngày sinh nhật của "công chúa bong bóng", chồng đại gia đã tự tay tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại nhà riêng cho cô vợ xinh đẹp.

Trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện chỉ thị không tụ tập đông người để phòng dịch nên dịp sinh nhật năm nay, vợ chồng Bảo Thy chỉ cùng nhau tận hưởng không khí lãng mạn tại nhà riêng.

"Công chúa bong bóng" khoe trên trang cá nhân được anh xã tự tay chuẩn bị toàn bộ bữa tiệc hoành tráng cho cô. Bên cạnh đó, anh xã đại gia còn tự tay vào bếp nấu ăn cho vợ, đủ thấy anh yêu thương cô như thế nào. Bảo Thy viết trên trang cá nhân: "Tiệc Sinh Nhật tại gia do chính tay Anh Mập trang trí và vào bếp nấu ăn cho Vợ! Tiệc 2 người vui ghê!"

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Bài đăng của Bảo Thy khoe được anh xã 'yêu chiều' trong ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, toàn bộ không gian trang trí với tông màu xanh, trắng chủ đạo, kèm theo bóng bay, bánh kem, nến và hoa cực lung linh, bắt mắt. Nữ ca sĩ đã không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc khi chứng kiến bữa tiệc tại gia do chính anh xã tổ chức dành riêng cho cô.

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Bảo Thy cười rạng rỡ ôm bó hoa chồng đã chuẩn bị sẵn - Ảnh: FBNV
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Tiện thể khoe chiếc bánh kem anh xã tự tay chuẩn bị cho công chúa bong bóng - Ảnh: 
Instagram nhân vật

Trước đây, không ít lần, nữ ca sĩ cũng khoe nhiều khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của hai vợ chồng qua những chuyến du lịch xa xỉ. Yêu chiều vợ như anh xã đại gia của Bảo Thy khiến người hâm mộ không khỏi ganh tị, phát hờn. 

Mặc dù công việc doanh nhân bận rộn, ông xã Phan Lĩnh vẫn luôn dành thời gian để đưa vợ đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước. Vào dịp sinh nhật tuổi 32 của nữ ca sĩ, anh cũng lên kế hoạch để tổ chức sớm hẳn 2 tháng, đưa cô đi du lịch nhiều nơi từ Nha Trang tới Phan Thiết, Vũng Tàu.

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Lịch trình bận rộn, ông xã Bảo Thy vẫn dành thời gian thường xuyên đưa vợ đi nghỉ dưỡng ở những địa điểm đắt đỏ - Ảnh: Internet

Chưa kể, doanh nhân gốc Hà Tĩnh còn làm "phó nháy" vô vùng có tâm cho vợ suốt chuyến đi. Sau một năm về chung một nhà, cặp đôi khiến fan ghen tỵ không ngớt vì có cuộc sống hôn nhân viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu.

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Ông xã là phó nháy đắc lực của Bảo Thy trong mỗi chuyến du lịch - Ảnh: Internet

Có cô vợ xinh đẹp, ngọt ngào như Bảo Thy thì chồng phải yêu chuồng hết mực đúng không nào? Ngược lại, có anh xã tâm lý, chăm sóc vợ từng chút như Phan Lĩnh thì nữ ca sĩ cũng quá hạnh phúc rồi! Bạn nghĩ sao về cặp vợ chồng lãng mạn này?

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