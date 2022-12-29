Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy

Sao Việt 29/12/2022 19:28

Mâu Thủy được khán giả hết lời khen ngợi bởi nhan sắc bà bầu ngày càng xinh đẹp.

Mới đây, mẹ bầu Mâu Thủy bản thân đã tăng thêm 13 kg: "Chủ nhật ngủ ngon, ăn ngon, lên cân đều đều là ổn nha cô gái. Bữa nay lên 13kg rồi nên mặt mũm mĩm ra hẳn luôn nhưng nhìn cũng cute phô mai que phải không mọi người?". Tuy nhiên, các đường nét trên gương mặt cô không bị vỡ nét, thay đổi là mấy.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh 1

Nàng Á hậu cho biết dù có thể tăng nhiều cân nhưng cô vẫn chấp nhận để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Tuy nhiên, vóc dáng của người đẹp trong những tháng cuối thai kì vẫn thon gọn. Mâu Thủy tự tin thường xuyên đăng tải mặt mộc cùng nụ cười rạng rỡ. Cô luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực tới đông đảo khán giả ở trên mạng xã hội và vô cùng hạnh phúc khi trải qua những tháng cuối của thai kỳ. Nhiều người còn nhận xét rằng cô nhuận sắc hơn khi mang thai.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh 2Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh 3

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Mâu Thủy bất ngờ công khai chuyện cô đang mang bầu ở tháng thứ 6. Mâu Thủy cho biết "tin vui" này đến với cô trong thời điểm bất ngờ nhất và đây chính là điều thiêng liêng mà Mâu Thủy luôn nghĩ đến. Người đẹp cho biết thêm: "Đầu năm nay Thủy nghĩ mình vẫn chuẩn bị chưa đủ để sinh con do mãi mê công việc, cuộc sống, gia đình hằng ngày. Nhưng chưa bao giờ Thủy quên đi mong muốn tuổi trẻ của mình bởi vì sẽ hạnh phúc biết bao khi biết mình sẽ trở thành mẹ. 

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh 4

Và thế là Mâu con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có hai tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ".

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp khiến khán giả khen hết lời ở tháng cuối thai kỳ của mẹ bầu Mâu Thủy - Ảnh 5

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