'Búp bê sống' Giọng hát Việt khoe vòng 1 nõn nà trong body suit trắng muốt, body đẹp không lối thoát

Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt, Hiền Hồ ngay lập tức được chú ý với loạt những ca khúc thịnh hành trên thị trường âm nhạc Việt. Song, cô nàng càng ngày càng trưởng thành, nổi bật hơn với phong cách gợi cảm và quyến rũ của mình.
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Hiền Hồ là một trong những ca sĩ trẻ thành công và được nhiều người biết đến trong Vbiz. Dù tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng nữ ca sĩ đã sở hữu riêng cho mình một loạt những ca khúc đình đám như Rồi người thương cũng hoá người dưng, Yes I do, Có như không có, Em ngày xưa khác rồi... Các sản phẩm âm nhạc nhanh chóng được đón nhận và gặt hái được nhiều “quả ngọt”.
Ngoài là một nữ ca sĩ “nắm trong tay” những sản phẩm triệu người xem, cô nàng còn gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo cá tính, trẻ trung và xinh đẹp. Nữ ca sĩ thường được ví von như “búp bê sống” với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn và khuôn mặt thon gọn. Đồng thời, người đẹp còn sở hữu một thân hình cao ráo, đường cong cơ thể “vòng nào ra vòng nấy" rất nóng bỏng.
Gần đây, Hiền Hồ gây chú ý với bộ ảnh nóng bỏng khi diện bodysuits. Đây là “bộ cánh” dạng đồ lót liền mảnh màu trắng đầy gợi cảm và khoe khéo những đường cong cơ thể đầy tinh tế. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ vẫn chưa quen với sự “lột xác” ngoạn mục này của cô nàng. Trái lại, họ lại thích hình tượng xinh xắn và ngây thơ của cô nàng như trước đây hơn.
Thay vì thể hiện những tạo hình “kẹo ngọt” như búp bê, thì cô nàng đang dần dà chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm và quyến rũ hơn với những trang phục “nửa kín nửa hở”. Dù hướng theo hình tượng nào, người đẹp sinh năm 1996 cũng nhận được những lời khen ngợi của người hâm mộ.