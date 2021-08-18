Hot girl Trâm Anh công khai đoạn tin nhắn một tài khoản Facebook inbox gạ gẫm cô.

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Trâm Anh đã công khai việc bị một tài khoản Facebook inbox gạ gẫm chuyện đi khách, nhắc về chuyện quá khứ. Thậm chí, tài khoản này còn dùng nhiều từ ngữ thô tục để nói về cô. Quá bức xúc, nàng hot girl công khai luôn danh tính của người đã gạ gẫm mình, cô chia sẻ: "Thấy cũng có con có cái mà..."

Trâm Anh công khai việc bị một tài khoản Facebook inbox gạ gẫm chuyện đi khách - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói người này đã có gia đình, thậm chí, ảnh đại diện, ảnh bìa trên trang cá nhân của anh là ảnh hai nhóc tỳ đáng yêu. Phần mô tả còn ghi "gia đình là số 1". Nên có thể thấy, đây có lẽ là một inbox mang tính trêu đùa vô văn hóa.

Danh tính của kẻ đã gạ gẫm Trâm Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Từng một thời làm dậy sóng mạng xã hội vì lộ clip nóng, sau thời gian ở ẩn, hotgirl Trâm Anh đã mạnh mẽ, vượt qua sóng gió tái xuất trở lại và chọn con đường Nam tiến lập nghiệp. Trên trang cá nhân, Trâm Anh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xoay quanh cuộc sống đời thường. Cô nàng cũng không ngại ngần khi khoe lợi thế hình thể chuẩn của mình với những trang phục mát mẻ, kiệm vải. Không ít lần, người đẹp sinh năm 1996 khiến dân tình xốn con mắt bởi loạt ảnh nóng bỏng.

Trâm Anh cũng thường xuyên chia sẻ hoạt động thường ngày của mình lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Tiểu thư 'trâm anh thế phiệt' kín tiếng nhất hội con nhà giàu Việt khoe thân hình 'đồng hồ cát' nóng bỏng "Rich kid" Thanh Tú nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, người đẹp còn khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tị bởi cuộc sống xa hoa, sang chảnh mà cô nàng đang tận hưởng.

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