Bù đắp tình thương của mẹ Mai Phương, bé Lavie được mẹ Ốc Thanh Vân đưa đi tiêm chủng cùng gia đình

Bé Lavie - con gái Mai Phương, luôn được mẹ Ốc Thanh Vân yêu thương và chăm sóc tận tình.
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Ốc Thanh Vân luôn đồng hành cùng 2 mẹ con Mai Phương từ những ngày khó khăn đầu tiên. Sau khi Mai Phương mất, Ốc Thanh Vân vẫn luôn hứa sẽ yêu thương Lavie - con gái Mai Phương, như con ruột của mình và cố gắng thay người em thân thiết bù đắp yêu thương cho Lavie có cuộc sống tốt nhất khi không còn mẹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải bài viết đưa cả nhà đi chích ngừa và đặc biệt có thêm sự có mặt của cô bé Lavie.
Có lẽ là người mẹ của 3 con nên Ốc Thanh Vân là người hiểu hơn ai hết về tình cảm mẫu tử thiêng liêng thế nào. Chính vì vậy, nàng Ốc luôn dành cho Lavie những sự yêu thương đặc biệt nhất. Cô bé Lavie cũng thường được mẹ Ốc dẫn đi chơi, tham gia các sự kiện ra mắt phim,...
Trước tình cảm yêu thương của Ốc Thanh Vân dành cho Lavie, nhiều người bày tỏ sự cảm kích dành cho mẹ Ốc. Điều này cũng an ủi Lavie phần nào cảm giác thiếu vắng hơi ấm của mẹ từ nhỏ. Hiện tại, theo lời chia sẻ của Ốc Thanh Vân với truyền thông, hiện bé Lavie đang sống cùng bảo mẫu và nhà của bé cũng sát bên nhà Ốc nên rất tiện cho việc qua lại, chăm sóc.