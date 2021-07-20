Bị so sánh với vợ cũ của chồng, Hải Băng đáp trả thâm thuý: 'Dịch cúm mà, đâu phải dịch lở mồm long móng'

Sao Việt 20/07/2021 11:30

Chuyện ly hôn ồn ào của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đã qua rất lâu, mỗi người đều có tổ ấm riêng. Thế nhưng, antifan vẫn hay so sánh Hải Băng với vợ cũ của Thành Đạt. Trước bình luận so sánh "kém duyên", Hải Băng cũng không ngần ngại đáp trả hài hước.

Cuộc hôn nhân của Hải Băng và diễn viên Thành Đạt khi vừa công khai đã nhận không ít chỉ trích từ dư luận vì nhiều người cho rằng Hải Băng chính là người thứ 3 đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt. Mặc dù trong một bài phỏng vấn trước đây, chính người trong cuộc là Diệp Bảo Ngọc đã lên tiếng đính chính tin đồn này là sai nhưng đến hiện tại, người hâm mộ vẫn không ngừng công kích Hải Băng. 

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hải Băng khoe hình ảnh các con đang thưởng thức bữa ăn rất hào hứng. Thế nhưng, phía dưới bình luận bài viết, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho các nhóc tỳ thì bất ngờ một tài khoản xuất hiện lôi tên vợ cũ của Thành Đạt vào để so sánh khiến nữ ca sĩ cũng phải "cạn lời".

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Hải Băng lập tức đáp trả lại bình luận kém duyên của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như đã quá quen với những kiểu kém duyên như thế nên Hải Băng cũng đáp trả lại rất hài hước. Cụ thể, tài khoản mạng đã so sánh Hải Băng với vợ cũ của Thành Đạt và nhận định một câu rằng: "Hải Băng không bằng một góc Diệp Bảo Ngọc nữa". Ngay sau đó, Giọng ca Viên đá nhỏ đã nhanh chóng phản hồi thâm thúy lại rằng: "Đang dịch cúm mà, đâu phải dịch lở mồm lông móng". Lời đáp trả của Hải Băng nhận được rất nhiều sự ủng hộ và người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng hả hê.

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Hải Băng và Thành Đạt đang có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn với 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: Internet

Thành Đạt và Hải Băng đã kết hôn khá lâu và có chung 3 nhóc tỳ đáng yêu thế nhưng chuyện "ngày xửa ngày xưa" khi không lại bị một người ẩn danh nào đó đào bới lại. Trước đây, không ít lần, Hải Băng cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực khi đăng ảnh thân thiết, yêu thương con riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc.

Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận rằng: "Dì ghẻ mà thương con chồng, chuyện trên thế gian này không bao giờ có". Trước lời đàm tiếu này, Hải Băng cũng đáp trả một câu khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ: "Tư duy của những người không thích và không thương con nít. Con nào chả là con. Đứa nhỏ không dưng ngoài đường tôi còn có thể thương được. Huống chi là con chồng".

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Hải Băng mạnh mẽ đáp trả bình luận tiêu cực về mối quan hệ giữa cô và con chồng - Ảnh: Chụp màn hình
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Con riêng của Thành Đạt cũng thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch, đi chơi cùng Hải Băng - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, khi được hỏi về cách Hải Băng đối xử với bé Kid - con riêng của Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc cho biết, Hải Băng rất yêu thương con. Nữ diễn viên chia sẻ:

"Theo tôi được biết thì Hải Băng rất thương bé Kid nhà tôi, khi biết được điều này, tôi rất vui. Tôi đánh giá khách quan nên công nhận chứ không nên làm méo mó nó đi. Mặc định của người Việt mình là “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” nhưng trẻ con không có tội, quan trọng là người lớn biết cách đối xử để trẻ con không bị tổn thương. Cho tới giờ mỗi khi Kid sang nhà ba về vẫn nhắc về cô Hải Băng bằng một tình cảm rất tốt, rất quý cô ấy." 

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