Antifan nói xấu con trai, Quế Vân 'nổi đoá' đáp trả thẳng mặt và cho lên sóng để 'tế' Facebook

Sao Việt 20/07/2021 14:54

Trước những bình luận tiêu cực, kém duyên của antifan, Quế Vân không ngần ngại đáp trả gay gắt và thậm chí cho lên sóng hẳn một bài để "tế" Facebook.

Ca sĩ Quế Vân chính thức bước vào hội những bà mẹ bỉm sữa "nghiện con" sau khi hạ sinh con trai thứ 3 vào ngày 10/7. Từ ngày nhóc tỳ mới chào đời, nữ ca sĩ rất thường xuyên cập nhật hình ảnh, hoạt động của cậu quý tử lên trạng cá nhân của mình. Bên cạnh những lời khen ngợi, ca tụng về nét đáng yêu vô đối của cậu bé thì cũng không tránh khỏi nhiều lời bán tán không hay. 

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Nữ ca sĩ rất thoải mái công khai hình ảnh con trai nhỏ lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, khi gặp những bình luận kém duyên đụng chạm đến con trai cưng bé bỏng, cô nàng đã "nổi đoá" không ngần ngại đáp trả lại. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn cho tài khoản antifan này lên hẳn một bài viết dành riêng để "tế Facebook". Trong bài viết, Quế Vân tỏ ra khá bức xúc chia sẻ:

"Hôm qua có 1 con sâu bọ ngày nào cũng tạo cái nick Facebook ảo vào hằn học với mẹ con em các mẹ bỉm ạ. Thế là em tế nó trên Facebook, Facebook bảo em không nên khẩu nghiệp với bọn sâu bọ. Cứ thấy nick ảo nữa chặn luôn để nó lập thêm 100 cái vui nhà vui cửa hoan hỉ nhỉ các mẹ bỉm."

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Bài đăng bức xúc của Quế Vân trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, được biết, tài khoản antifan mà Quế Vân nhắc tới đã để lại bình luận xiên xéo dưới bài viết của cô rằng "Mày đã tử tế chưa?"; "Mỗi đứa con mỗi thằng khác". Khi nhận được bình luận mỉa mai này, ngay lập tức sau đó, nữ ca sĩ đã nổi điên, đáp trả lại bằng một tràng "đấu khẩu" với nhiều từ ngữ gay gắt, mạnh bạo.

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Quế Vân gay gắt trước những bình luận tiêu cực của antifan nói về con trai của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, trong lần thứ 3 làm mẹ này, Quế Vân không kiêng cữ nhiều như các mẹ bỉm sữa khác trong showbiz. Nếu các sao Việt khác sợ công khai hình ảnh của con sẽ gây ra nhiều điều tiếng không hay thế nhưng Quế Vân vẫn rất thoải mái chia sẻ hình ảnh con trai từ khi mới sinh còn đỏ hỏn. Và điều đặn mỗi ngày, cô đều cập nhật các hoạt động của con gửi đến người hâm mộ. 

Quế Vân không phải bà mẹ duy nhất vướng phải nhiều bình luận kém duyên nói về con của mình mà trước đó gia đình Mạc Văn Khoa của từng gặp phải. Giống như Quế Vân, bà xã Mạc Văn Khoa cũng không ngần ngại đáp trả trước những lời chê bai con gái và thậm chí còn treo tiền thưởng cho ai tìm được danh tính của antifan đã để lại bình luận kém duyên.

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Vợ Mạc Văn Khoa mạnh tay treo thưởng cho ai tìm được danh tính của tài khoản để lại bình luận kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình

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Chia sẻ mới đây của Quế Vân trên trang cá nhân đang gây nhiều chú ý từ phía cư dân mạng.

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