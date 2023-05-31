Một nàng Á hậu xinh đẹp nức tiếng Vbiz gây xúc động khi quyết định hiến tạng nhân dịp sinh nhật tuổi 26

Với gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối cùng chiều cao 1m70 nổi bật, Quản Hân đã rất nhiệt tình và năng động khi tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ tại trường, lớp và đặc biệt yêu thích công việc MC. Cô thường xuyên giữ vai trò dẫn chương trình trong các lễ hội lớn nhỏ tại trường và được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Quản Trần Gia Hân, là một cô gái xinh đẹp, năng động và rất tài năng. Cô được đông đảo mọi người biết đến nhiều hơn khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Miss Peace Việt Nam 2022 - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, đồng thời cô cũng là Á quân tại cuộc thi Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2022.

“Đón tuổi mới với một điều ý nghĩa, tôi đã suy nghĩ kĩ và quyết định đăng kí hiến tạng nhân đạo. Tôi thực sự yêu cuộc đời này và sẽ cố gắng để lại cho đời một cơ thể trong lành nhất”, Quản Hân nói.

Mới đây, người đẹp chia sẻ về việc sẽ hiến tạng trong lần đón sinh nhật năm nay. Á hậu cho biết, quyết định hiến tạng nhân đạo là ấp ủ của cô với mong muốn lan tỏa sự yêu thương, gắn kết trong cộng đồng. Cô nàng cho biết mình đã tìm hiểu kỹ các quy định, hướng dẫn và âm thầm tiến hành các thủ tục tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Á hậu chia sẻ những người vẫn còn định kiến với việc hiến tạng đó là do họ chưa hiểu thấu được ý nghĩa của nó. “Nếu như họ nhìn thấy những người đang đau đớn chống chọi với bệnh ung thư, những đứa trẻ mù loà phải học tập trong bóng tối hay những người mỗi ngày phải đi lọc máu, chạy thận… thì có khi họ cũng sẵn sàng đăng kí hiến tạng. Sự sống của bản thân mình là điều quý giá, nhưng nếu không còn được sống thì chúng ta cũng có thể tạo nên những sự sống khác”, cô nói thêm.

Ở mỗi vai trò, Quản Hân luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và hoàn thành tốt công việc của mình.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, từ khi đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của bệnh viện được thành lập năm 2014, có rất nhiều văn nghệ sĩ, người nổi tiếng đến xin hiến tạng. Trong đó, nghệ sĩ Quyền Linh là người ghi tên đầu tiên vào năm 2014. Nhiều hoa hậu, á hậu Việt cũng đăng ký hiến tạng như Thuỳ Tiên, Đỗ Mỹ Linh, Tường San, Trương Thị May, Ngọc Diễm….

Quản Hân được biết đến khi giành ngôi vị cao cùng lúc 2 cuộc thi về sắc đẹp và dẫn chương trình là Á hậu 2 Miss Peace Việt Nam 2022 và Á quân Gương mặt truyền hình 2022 của HTV. Gần đây, cô xuất hiện trong vai trò đại sứ truyền thông của nhiều sự kiện lớn như Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Tuần lễ du lịch TP.HCM 2022… Ở mỗi vai trò, Quản Hân luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và hoàn thành tốt công việc của mình.

Tốt nghiệp thủ khoa ngành sân khấu điện ảnh, hiện tại, ngoài công việc chính là giáo viên kỹ năng dẫn chương trình cho thiếu nhi, tham gia các dự án phim ảnh, Quản Hân còn xuất hiện trong các sự kiện ở nhiều lĩnh vực. Nữ MC cũng cộng tác thường xuyên trong các chương trình của VTV và HTV. Định hướng phát triển theo con đường MC chính luận là mục tiêu của Quản Hân.

Hiện tại, Quản Hân đã trở thành một MC chuyên nghiệp.

Sau khi ra trường, người đẹp sinh năm 1997 đã quyết định theo đuổi công việc làm MC và cô đã trở thành một nữ MC chuyên nghiệp được đông đảo mọi người mến mộ. Năm 2022 vừa qua cô nàng còn mạnh dạn ghi tên mình vào cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hòa Bình và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2, đồng thời cũng dành được danh hiệu Người Đẹp Ảnh trong cuộc thi.

Trái với dự đoán của mọi người sau bệ phóng danh hiệu Á hậu 2, Quản Hân sẽ tiếp tục lấn sân mạnh hơn vào các hoạt động nghệ thuật thì cô lại lựa chọn thử sức mình trong cuộc thi MC "Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2022. Với sự tự tin, giọng nói truyền cảm, cô đã ghi điểm với phong cách dẫn vô cùng thông minh. Từ bước ngoặt này, người đẹp có cũng có nhiều thay đổi hơn về ngoại hình. Thay vì những bộ cánh ôm dáng, cắt xẻ táo bạo, Quản Hân chuộng những trang phục kín đáo, đơn giản hơn. Cô cũng năng nổ tham gia các công việc thiện nguyện và những dự án hướng về cộng đồng.

Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Quản Hân còn tích cực tham gia cuộc thi về MC.

Chia sẻ thêm đôi chút về những dự định trong tương lai, người đẹp gốc Đồng Nai cho biết cô sẽ không ngừng cố gắng và nỗ lực để theo đuổi nghề MC mà cô vô cùng yêu thích. Cô hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội để phát huy cũng như khẳng định được tài năng của bản thân.