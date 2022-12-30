2022 "đẫm nước mắt đau thương" của showbiz Việt: Khán giả nghẹn ngào từ biệt nhiều nghệ sĩ tài hoa, là huyền thoại trong lòng nhiều người

Năm 2022 có lẽ là năm nhiều mất mát lớn trong làng giải trí Việt. NSƯT Ngọc Đáng, nhạc sĩ Vinh Sử, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, người mẫu Nguyễn Thị Tuyết và nhiều sao Việt khác lần lượt ra đi khiến công chúng bàng hoàng, thương tiếc. Mặc dù đã về với chốn thiên đàng nhưng tên tuổi của họ vẫn còn mãi trong tim người hâm mộ Việt Nam. Khi sinh thời, những người nghệ sĩ này đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, cuộc đời cho nghệ thuật với nhiều tác phẩm đi liền với năm tháng.

Tối 19/1, người mẫu Nguyễn Thị Tuyết - top 6 Vietnam's Next Top Model 2011 gặp tai nạn không qua khỏi khiến khán giả, người thân bàng hoàng, thương tiếc. Cô hưởng dương 29 tuổi. Theo đó, mẹ ruột Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ, cố người mẫu bị tai nạn trượt chân, rơi từ tầng cao xuống khu ký túc xá dành cho nhân viên.

Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1993. Cô được biết khi tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2011, là đối thủ của nhiều chân dài đình đám như Hoàng Thùy, Thùy Trang, Thùy Dương... Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, Nguyễn Thị Tuyết vẫn hoạt động chăm chỉ ở làng mẫu và thường xuyên tham gia những show diễn lớn.

NSƯT Ngọc Đáng

Khán giả yêu mến NSƯT Ngọc Đáng qua các vai Ngô Quốc Thái vở Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Cố Mẫu vở Thái hậu Dương Vân Nga, Lý Thần Phi vở Bao Công... Đặc biệt, bà còn diễn những vai kép võ, kép lão như Trịnh Hoài Đức, Lữ Bố, Bao Công, Quan Tư Đồ,…

NSƯT Ngọc Đáng sang Mỹ định cư năm 2010, được khán giả, bầu show yêu mến và đi diễn khắp các tiểu bang trên đất Mỹ. Tại đây, nữ nghệ sĩ gắn bó với chương trình Cổ nhạc phương Nam do nghệ sĩ Tuấn Châu tổ chức.

Tháng 2/2022, nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời ở tuổi 71, sau thời gian điều trị ung thư vòm họng. Sự ra đi của bà khiến khán giả vô cùng đau xót. Trước đó theo thông tin từ một vài người bạn thân thiết, từ khi NSƯT Ngọc Đáng sang Mỹ định cư, bà ở nhà thuê. Nữ nghệ sĩ có hai người con nhưng không theo nghiệp nghệ thuật và hiện đang sinh sống ở Việt Nam.

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại Sài Gòn, nối nghiệp cha mẹ là nghệ sĩ Tư Minh và Ngọc Xứng chuyên hát cải lương tuồng cổ trên sân khấu Phụng Hảo của NSND Phùng Há.

Nghệ sĩ Hoàng Lan

Diễn viên Hoàng Lan, 63 tuổi, nghệ danh Lan Xì-Po, qua đời ngày 4/2 tại nhà thuê ở quận 11, sau thời gian chống chọi nhiều bệnh. Trước đó vào hồi tháng 11/2021, bà không có tiền chữa bệnh vì mỗi tháng, chi phí sinh hoạt, thuê nhà, thuốc thang tiêu tốn hơn 30 triệu đồng.

Khi đó, diễn viên Phi Phụng cùng một số người kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi từng quyên góp được 400 triệu đồng để hỗ trợ bà. Nghệ sĩ Hoàng Lan mắc nhiều bệnh khoảng 10 năm qua.

Ngoài ra, bà còn bị chấn thương cột sống lâu năm, di chuyển bằng xe lăn. Mắt phải diễn viên hỏng hoàn toàn, mắt trái mờ dần do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước, lưng của bà hoại tử trầm trọng, lan gần đến xương, phải phẫu thuật đắp da tay vào. Sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Lan khiến công chúng vô cùng thương tiếc.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Ngày 8/3, làng giải trí Việt bàng hoàng nhận hung tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời vì bạo bệnh. Anh hưởng dương 37 tuổi. Nghe tin nam đạo diễn qua đời, tất cả bạn bè, nghệ sĩ đều vô cùng thương tiếc. Chấp nhận cái chết nhưng tinh thần đạo diễn Vũ Ngọc Phượng vẫn lạc quan. Trước khi ra đi, anh còn đăng bức ảnh kèm lời nhắn: "Chào tạm biệt, mọi người ở lại bình an nhé".

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng được khán giả biết đến qua những tác phẩm nghệ thuật như: 12 chòm sao, Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái,... Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn là đạo diễn của loạt MV đình đám như: Ác mộng, Bốn chữ lắm, Âm thầm bên em...

Diễn viên Minh Sương

Ngày 2/5 vừa qua, thông tin hot girl kiêm diễn viên, người mẫu trẻ Võ Thị Minh Sương hay được biết đến với nghệ danh là Ly Ly đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Một người bạn của Minh Sương cho biết cô là lao động chính trong gia đình. Minh Sương mất đi khiến hoàn cảnh gia đình lâm vào khó khăn. Bạn bè của nữ diễn viên đang quyên góp để giúp gia đình nữ diễn viên.

Minh Sương (tên đầy đủ là Võ Thị Minh Sương) sinh năm 1997 tại tỉnh Đắk Lắk. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô khởi nghiệp bằng công việc người mẫu ảnh, đóng MV, sit-com, lấy nghệ danh là Ly Ly. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Rạng trời ấm áp, Nhà nàng cạnh nhà tôi, Ruby máu...

Nhạc sĩ Vinh Sử

Ngày 10/9 vừa qua, nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Năm 2011, nhạc sĩ Vinh Sử được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Trong hơn 10 năm qua, ông đã phải mổ đến 5 lần. Vào năm 2020, bác sĩ cắt sạch những đoạn ruột còn lại để tránh di căn.

Để duy trì viện phí suốt nhiều năm qua, gia đình cũng đã bán hết nhà cửa, đất đai nhưng tình hình sức khỏe vẫn không cải thiện. Dù lâm cảnh bệnh tật, nhạc sĩ Vinh Sử không muốn phiền lụy, làm gánh nặng cho gia đình. Ông tự mình xoay xở, lo liệu mọi thứ từ sinh hoạt hằng ngày đến ngày ra đi.

Nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng

Nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng được xem là ngôi sao sáng nhất của nền điện ảnh nước nhà giai đoạn cuối thập niên 1950 đến cuối thập niên 1970. Bà qua đời vào tối 6/9 tại nhà riêng vì bệnh già, hưởng thọ 84 tuổi. Sự ra đi của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng khiến khán giả, người thân và bạn bè vô cùng tiếc thương.

Thời xuân sắc, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng từng được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn thập niên 1975 cùng cố NSƯT Thanh Nga, Kiều Chinh, NSND Kim Cương. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, bà thậm chí còn từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá vì những cống hiến cho ngành điện ảnh như: Hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc, Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan năm 1972 - 1974, Nữ diễn viên khả ái nhất tại Liên hoan phim Moscow và Tasken tại Liên Xô năm 1982,...

Người mẫu Chau Kim Sang

Người mẫu Chau Kim Sang đã trút hơi thở cuối cùng vào 14h15 trưa 3/9, hưởng dương 26 tuổi. Sự ra đi của người mẫu Chau Kim Sang để lại nhiều nuối tiếc trong lòng bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả bởi cô còn trẻ và sự nghiệp đang trên đà thăng tiến.

Trước đó, Chau Kim Sang đã trải qua chặng hành trình hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Thời điểm phát hiện bệnh tình hồi tháng 7 năm ngoái, Chau Kim Sang được chẩn đoán bị viêm màng não do di căn u xương. Người mẫu phải trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng, trong đó có bốn lần phải mở hộp sọ, sức khỏe từ đó cũng dần suy yếu.

Chau Kim Sang sinh năm 1996 quê ở An Giang. Cô được biết tới lần đầu qua chương trình Chinh phục hoàn mỹ 2019. Năm 2020, cô tham gia cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ và chọn về đội Minh Tú, là một trong những học trò cưng của Minh Tú.

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy

Tháng 10 vừa qua, nghệ sĩ Bích Thủy đột ngột qua đời vì đau tim, thọ 73 tuổi. Ông Hữu Tài - chồng nghệ sĩ Bích Thủy cho biết tối 26/10, ông chuẩn bị đưa vợ đến bệnh viện khám vì bà thấy khó thở. Khi bà vào nhà tắm sửa soạn thay đồ, một lúc lâu sau ông không thấy vợ ra. Xông cửa vào, ông thấy vợ nằm bất động vì lên cơn đau tim: "Tôi sốc khi vợ ra đi đột ngột. Nhiều năm qua, vợ tôi được giải phẫu nong tim để điều trị bệnh mạch vành, lại mắc thêm chứng tiểu đường. Dù vậy, cô ấy vẫn còn khỏe lắm".

Nghệ sĩ Bích Thủy tên thật Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 1949 ở Bến Tre. Bà bắt đầu đi hát năm 1965 tại đoàn Tinh Hoa. Bích Thủy từng nổi lên như một cô đào trẻ triển vọng trong những vở cải lương vang bóng một thời như: Chuyện tình Hàn Mặc Tử, Lan Huệ sầu ai, Kẻ thù thứ 13...

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên là em gái của NSND Thanh Điền, chị gái của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Bà qua đời tại Pháp tháng 10 vừa qua. Bà qua đời do đột quỵ, hưởng thọ 74 tuổi. Được biết, tối 30/10 chồng bà là nhạc sĩ Thanh Sơn lái xe đưa vợ đi diễn. Ông đang cầm lái thì thấy vợ ngã quỵ. Sau khi đưa nghệ sĩ Hà Mỹ Liên đến bệnh viện, bà đã qua đời do đột quỵ.

Bà từng tham gia nhiều đoàn hát, tiêu biểu có thể kể đến như Kim Hoàn – Như Mai, Bạch Vân… Đình đám nhất phải kể đến là đoàn Kim Chung. Khi ấy, bà là đào trẻ sánh ngang Lệ Thủy, Mộng Tuyền. Tên tuổi nghệ sĩ bật lên trong các vở Chiêu Quân cống Hồ, Ba con nhền nhện, Thương về quê mẹ,...

Diễn viên Mai Ngọc Căn

Ngày 2/11 vừa qua, diễn viên gạo cội Mai Ngọc Căn mất tại nhà riêng do bệnh ung thư. Được biết nam diễn viên đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư ở thận trong 5 năm qua. Để chữa bệnh, trước đó diễn viên Mai Ngọc Căn đã không còn tham gia nhiều dự án phim ảnh.

Trước đó khi nói về bệnh tình của mình, diễn viên Mai Ngọc Căn từng chia sẻ vào năm 2018: "Tôi phát hiện bệnh từ năm 2017, đã cắt một bên thận, một phần của bàng quang và đường tiết niệu. Sau một thời gian cầm cự được tới tháng 3/2018 lại tái phát, di căn sang bàng quang. Tôi đi tiểu lần nào cũng ra máu.

Bác sĩ nói rằng tôi nên phẫu thuật thì sống thêm được từ 1 tới 1,5 năm nữa còn nếu không thì tôi chỉ sống được từ 3 tới 6 tháng. Nhưng nếu phẫu thuật phải đeo ống gì đó, điều này tôi không muốn, chẳng lẽ quãng thời gian còn lại tôi không được đi diễn".