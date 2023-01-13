Xuất hiện mỹ nam Cbiz ngoài 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất lịch lãm khó sao nam Hoa ngữ nào sánh bằng

Nói đến nam nghệ sĩ có nhan sắc nổi bật ở làng giải trí Hoa ngữ, nhiều khán giả thường sẽ nhớ tới cái tên Nghiêm Khoan. Với vẻ bề ngoài nam tính, cộng thêm từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt giúp nam diễn viên trở thành cái tên khiến cho mọi cô gái phải say mê điều đổ.

Nghiêm Khoan - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc "vô thực" khiến đại mỹ nam Cbiz từng được phú bà đòi "bao nuôi" thế nhưng anh lựa chọn từ chối dù bản thân có lưu tâm đến số tiền khổng lồ mà bà ta đưa ra. Sau cùng anh chọn đi lên bằng năng lực, chăm chỉ đóng phim, thử sức qua nhiều dạng vai, cả chính diện lẫn phản diện. Tuy nhiên, về phần diễn xuất mỹ nam này lại không được đánh giá quá cao, thậm chí nhiều fan hâm mộ còn trêu chọc tài năng đóng phim của anh chàng tỷ lệ nghịch với nhan sắc của anh.