Xuất hiện mỹ nam Cbiz ngoài 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất lịch lãm khó sao nam Hoa ngữ nào sánh bằng

Sao quốc tế 13/01/2023 18:20

Netizen tỏ ra ngưỡng mộ với độ đẹp trai của mỹ nam này.

Nói đến nam nghệ sĩ có nhan sắc nổi bật ở làng giải trí Hoa ngữ, nhiều khán giả thường sẽ nhớ tới cái tên Nghiêm Khoan. Với vẻ bề ngoài nam tính, cộng thêm từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt giúp nam diễn viên trở thành cái tên khiến cho mọi cô gái phải say mê điều đổ. 

Xuất hiện mỹ nam Cbiz ngoài 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất lịch lãm khó sao nam Hoa ngữ nào sánh bằng - Ảnh 1
Nghiêm Khoan - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc "vô thực" khiến đại mỹ nam Cbiz từng được phú bà đòi "bao nuôi" thế nhưng anh lựa chọn từ chối dù bản thân có lưu tâm đến số tiền khổng lồ mà bà ta đưa ra. Sau cùng anh chọn đi lên bằng năng lực, chăm chỉ đóng phim, thử sức qua nhiều dạng vai, cả chính diện lẫn phản diện. Tuy nhiên, về phần diễn xuất mỹ nam này lại không được đánh giá quá cao, thậm chí nhiều fan hâm mộ còn trêu chọc tài năng đóng phim của anh chàng tỷ lệ nghịch với nhan sắc của anh. 

Xuất hiện mỹ nam Cbiz ngoài 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất lịch lãm khó sao nam Hoa ngữ nào sánh bằng - Ảnh 2
Sự nghiệp của mỹ nam này tương đối lận đận - Ảnh: Internet

Bắt đầu đóng phim từ năm 1999, sau vai diễn Triển Chiêu trong Ngũ Thử Náo Đông Kinh năm 2014, danh tiếng của Nghiêm Khoan bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Từ đó cho đến hiện tại, sự nghiệp diễn xuất của anh chỉ gói ghém trong 2 từ ''thất vọng''. 

Xuất hiện mỹ nam Cbiz ngoài 40 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, khí chất lịch lãm khó sao nam Hoa ngữ nào sánh bằng - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bỏ qua sự nghiệp không mấy vinh quang của mình nam diễn viên vẫn có thể tự hào khi sở hữu một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh cô vợ xinh đẹp của mình.

Được biết Nghiêm Khoan và Đỗ Nhược Khê công khai hẹn hò năm 2011, dù bị công ty quản lý cấm cản nhưng họ vẫn kiên trì gắn bó. Ba năm sau, cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn tại Bali. Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, cặp đôi hiện vô cùng hạnh phúc bên con gái đầu lòng.

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