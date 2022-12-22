Xinh đẹp đến mấy các mỹ nhân Cbiz này vẫn khiến khán giả chê vì tạo hình 'trăm vai như một'

Ngô Thiến là gương mặt quen thuộc của dòng phim thanh xuân vườn trường. Hình tượng của cô qua các phim cũng không có sự thay đổi. Nữ diễn viên gắn liền với hình ảnh một cô nữ sinh tóc dài, hay buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng và thường xuyên đeo balo.

Từ Bên Nhau Trọn Đời, Anh Chỉ Thích Em, Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Bầu Trời Đêm cho đến Lê Hấp Đường Phèn, nữ diễn viên đang tự "đóng băng" bản thân ở những vai diễn có nét tính cách na ná cùng tạo hình "trăm phim như một".

Tống Thiến

Thời gian gần đây, Tống Thiến nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia quay hình cho bộ phim Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi. Thế nhưng, cô nàng lại bị công chúng chê bai khi để mãi một kiểu tóc ngắn ngang vai khi đóng phim hiện đại. Mái tóc này khán giả đã nhìn phát chán trong nhiều bộ phim trước đó của cô như Kết Ái, Ánh Trăng Không hiểu Lòng Tôi, Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Thật Ra Anh Ấy Không yêu Bạn Đến Thế, Người Tình Xa Lạ, Kế Hoạch Nguồn Nhịp Tim...

Hơn nữa, cách trang điểm cũng không có gì thay đổi. Sự nhàm chán này khiến khán giả cũng thất "mệt", không ấn tượng với những vai diễn của cô. Dân mạng đánh giá Tống Thiến quá an toàn và lười thay đổi kể cả ở mặt nhan sắc lẫn diễn xuất.

Cúc Tịnh Y

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Cúc Tịnh Y khi bàn về chuyện tạo hình "trăm vai như một". Dù sở hữu gương mặt xinh xắn không góc chết với sống mũi cao, môi đỏ mọng cùng làn da trắng mịn nhưng "mỹ nhân 4000 năm" luôn chọn phong cách giống hệt nhau trên màn ảnh.

Tạo hình trong các tác phẩm như Hoa Nhung, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi, Vân Tịch Truyện… gần như không hề thay đổi cách trang điểm với mắt to, môi đỏ, da trắng và trang phục quần áo thướt tha, có chăng chỉ khác màu trang phục và kiểu tóc.

Việc cứ lặp đi lặp lại một nét diễn và tạo hình trên màn ảnh đã đẩy vào cô vào hàng ngũ các "bình hoa di động" của làng phim ảnh đất nước đông dân nhất hành tinh.