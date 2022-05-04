Xa Thị Mạn tình cờ được bắt gặp khi đi ăn, gương mặt mộc được khen trẻ đẹp như mới 20

Khi đi ăn tối hôm đó, Xa Thị Mạn đội một chiếc mũ ngư dân màu trắng, mặt một chiếc áo màu hồng đào, nhìn trông rất giản dị nhưng lại có phong cách. Đứng xa ống kính, nhưng cô vẫn toát lên được vẻ thanh tú, sống mũi đặc biệt hút mắt. Cô ấy xứng đáng được công nhận là mỹ nữ có cốt cách, đường viền hàm rõ nét làm nổi bật khuôn mặt. Thật sự nhan sắc của cô được đánh giá khá cao, ở tuổi 46, trạng thái cũng như ngoại hình của cô vẫn duy trì thật sự rất tốt, dường như đã bị thời gian lãng quên.

Người này viết bài khen ngợi Xa Thị Mạn vì siêu thân thiện, ngoại hình tuyệt vời, trông như thiếu nữ 20 tuổi khi không trang điểm . Phải nói, chỉ nhìn bài đăng của cư dân mạng này thôi, không khỏi ghen tị với thần thái siêu tốt của Xa Thị Mạn.

Từ trên bức ảnh cũng có thể nhìn ra sự trẻ trung của cô không hề có dấu vết tuổi tác trên khuôn mặt khi cô không trang điểm, không có nếp nhăn, đốm tàn nhang hay những khuyết điểm gì khác, làn da của cô có thể gọi là trắng không tì vết. Khi cùng cư dân mạng chụp hình, cô nở nụ cười ngọt ngào, dung mạo vẫn như xưa mang rất mang cảm giác của thiếu nữ. Có thể nói là trạng thái của cô rất hoàn hảo.

Điều đáng nói là vào ngày 28/5 tới đây, Xa Thị Mạn sẽ đón sinh nhật lần thứ 47 nhưng xét về ngoại hình và vóc dáng hiện tại thì cô chẳng có tí dấu vết tuổi tác nào, và có lẽ nhiều người cũng phải ghen tị với nhan sắc trẻ trung của cô.

Trên thực tế, cô ấy luôn thông qua các bài tập thể dục để duy trì một trạng thái và tư thế hoàn hảo như vậy. Nhìn vào trang cá nhân của cô, đã không ít lần Xa Thị Mạn đăng ảnh tập thể dục của mình, ở tuổi 40 mà vẫn có thể thử thách các cấp độ thể thao khác nhau, nghị lực, sự kiên trì và tinh thần tự giác như vậy quả là điều đáng khâm phục. Và từ những bức ảnh thể dục này, bạn có thể thấy rằng vóc dáng của Xa Thị Mạn gần như không có một khuyết điểm nào, toàn thân không có mỡ thưua và đường cong cơ thể hoàn hảo.

Cô luôn tự tin vào ngoại hình và vóc dáng của mình. Trước đó, cô cũng đăng tải một bức ảnh mặt mộc không trang điểm, không qua bất kỳ filter làm đẹp và trang điểm nào, gương mặt của Xa Thị Mạn được đánh giá là đẹp hoàn hảo không chê vào đâu được.

Netizen lại càng không khỏi bị mê hoặc trước vòng eo con kiến ​​và vóc dáng chuẩn, đường cong hoàn hảo của cô.

Xa Thi Mạn đã mang đến cho khán giả vô số bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển trong những năm qua kể từ khi cô ra mắt, những năm gần đây tác phẩm của cô vẫn đạt được thành tích cao và chất lượng, kỹ năng diễn xuất vẫn như xưa, phải nói cô thuộc trường phái diễn xuất thực lực.

Về sự nghiệp, Xa Thị Mạn chắc chắn là người tận tâm và chuyên nghiệp, tác phẩm nào cũng có thể gọi là kiệt tác. Trong cuộc sống, cô ấy cũng vui vẻ và tích cực, nhìn lại những bức ảnh đời thường của cô ấy thì đúng là một "cô gái tỏa nắng", phóng khoáng vui vẻ mọi lúc mọi nơi và mỗi khi cô nở nụ cười đều là khiến người ta phải mê hoặc. Có thể thấy, dù mối quan hệ tình cảm của cô vẫn chưa nguôi ngoai nhưng cô ấy vẫn sống một cuộc sống viên mãn, thoải mái và không bao giờ thiếu niềm vui. Vì vậy, mong rằng Xa Thị Mạn sẽ tiếp tục giữ được phong độ tốt như vậy trong tương lai, và mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Tất nhiên, cũng mong cô cũng sớm tìm được một nửa của mình.