Vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính, mỗi người tự quản lý thu nhập

Trong chín năm kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa chưa từng tranh cãi gay gắt mà chỉ có một số mâu thuẫn nhỏ, cô cảm thấy đó là một phần của hôn nhân. Sau thời gian chung sống, cả hai chín chắn hơn, giỏi kiềm chế cơn tức giận hơn. Vợ chồng không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái, đợi con ngủ, cả hai mới nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Trong show thực tế See You Again trên Mango TV ngày 16/10, Lâm Tâm Như cho biết cô không phải "tay hòm chìa khóa" của gia đình vì vợ chồng tách biệt tài chính. Theo Lâm Tâm Như, việc ai giữ tiền không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thời gian chăm lo nhà cửa, con cái.

Lần đầu Lâm Tâm Như tham gia show thực tế về hôn nhân, gia đình, khách mời gồm chuyên gia kinh tế, nhà tâm lý học và các ca sĩ, diễn viên. Diễn viên ghi hình show với hy vọng học hỏi kiến thức, có thêm kinh nghiệm trong ứng xử với bạn đời, xây dựng gia đình.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kỷ niệm 9 năm ngày cưới vào 31/7. Không có bữa tiệc công khai nào được tổ chức, thay vào đó, Lâm Tâm Như âm thầm đánh dấu dịp đặc biệt bằng bức ảnh chụp hai ly rượu vang đỏ đặt cạnh nhau, kèm ba biểu tượng cảm xúc (con số “9”, chai rượu và trái tim)

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phát triển tình cảm từ mối quan hệ bạn bè kéo dài 10 năm. Ngày 20/5/2016, phòng làm việc của Lâm Tâm Như xác nhận trên Weibo chuyện tình cảm với Hoắc Kiến Hoa. Đến ngày 5/7 cùng năm, họ công bố tin vui kết hôn. Hôn lễ được tổ chức ở Bali (Indonesia) vào ngày 31/7/2016. Ngày 6/1/2017, Lâm Tâm Như sinh con gái Cá Heo Nhỏ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ban đầu, dư luận nghi ngờ Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới. Biểu cảm lạnh lùng của anh tại hôn lễ càng củng cố tin đồn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, hai người dần chứng minh được cuộc hôn nhân giữa họ có tồn tại tình yêu.

Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ trong chương trình Có hẹn với Lỗ Dự trước đây hẹn hò rất vất vả, phải né tránh paparazzi. Tuy nhiên, sau khi công khai tình cảm, tối ngày hôm đó, anh nắm tay Lâm Tâm Như đi ăn lẩu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lâm Tâm Như cũng từng tiết lộ chuyện tình cảm giữa họ không phải kiểu nồng cháy như phim thần tượng, mà thiên về bình dị và trầm lắng hơn.

Cô thừa nhận hai vợ chồng không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con. Nhưng nếu có khác biệt, họ trao đổi riêng tư, không tranh cãi trước mặt con. Cả hai cơ bản đều tôn trọng nhau và cũng kiên nhẫn trong cách chăm sóc, giáo dục bé Cá Heo Nhỏ.

Tháng 11/2024, có cư dân mạng chia sẻ video Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng nhau xuất hiện để cổ vũ con gái trong một buổi biểu diễn. Trong video, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều không đeo khẩu trang, như những cặp vợ chồng bình thường khác đến cổ vũ cho con gái. Lâm Tâm Như đứng tựa vai chồng, mỉm cười. Khi thấy con gái tỏa sáng trên sân khấu, cô còn làm động tác tạo dáng trái tim gửi đến cô bé.