Vợ chồng Hàn Canh đón con gái đầu lòng

Diễn viên Lư Tĩnh San và ông xã Hàn Canh vừa mới thông báo gia đình đã đón thêm một thành viên mới.

Vừa mới đây, nam ca sĩ/diễn viên Hàn Canh đã đăng tải một bài viết mới lên mạng xã hội với nội dung thông báo anh và bà xã là diễn viên Lư Tĩnh San đã đón con gái đầu lòng. Theo nam tài tử, con gái của cặp đôi đã ra đời khỏe mạnh và vô cùng thuận lợi. Kèm theo đó là bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi.

Hàn Canh và Lư Tĩnh San đã đón con gái đầu lòng

Vào ngày lễ Thất Tịch vừa qua (7/7 âm lịch), cặp đôi đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Wonderland China số tháng 8. Trong ấn phẩm lần này, cặp đôi thể hiện concept lãng mạn và tình cảm đúng với không khí của ngày Lễ tình nhân Trung Quốc. Trong nhiều bức hình, nữ diễn viên đã khoe ra chiếc bụng "to vượt mặt" của mình.

Trước đó, vào ngày 8/5, Hàn Canh và nữ diễn viên Lư Tĩnh San đã thông báo rằng cả hai chuẩn bị đón con đầu lòng. Nam ca sĩ đăng tải một bức ảnh kèm theo chú thích: "Chúng tôi đều mang thai rồi”.

Lư Tĩnh San và Hàn Canh trên tạp chí Wonderland China số tháng 8

Được biết, Hàn Canh và Lư Tĩnh San quen biết nhau trong một lần tham dự lễ trao giải Kim Kê 2017 và công khai hẹn hò vào ngày 9/2/2018 - đúng ngày sinh nhật của cựu thành viên Super Junior. Ngày 31/12/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại New Zealand trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Hàn Canh từng hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc dưới vai trò thành viên của nhóm nhạc Super Junior với nghệ danh Hankyung. Kể từ sau khi về Trung Quốc hoạt động, nam nghệ sĩ cũng đã hẹn hò với nhiều bóng hồng khác nhau nhưng Lư Tĩnh San là người duy nhất mà anh công khai mối quan hệ trước truyền thông.

Lư Tĩnh San (Celina Jade) là nữ diễn viên Hong Kong mang trong mình hai dòng máu với cha là người Mỹ và mẹ người Hong Kong. Nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong phim Chiến Lang 2, Lang Nha, Gia Hữu Hỷ Sự 2009, Skin Trade...

Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch Nữ diễn viên Lư Tĩnh San - bà xã của tài tử Hàn Canh mới đây đã cùng chồng xuất hiện trên tạp chí vào đúng ngày lễ Thất Tịch.

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