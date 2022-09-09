Vợ chồng Hàn Canh đón con gái đầu lòng

Sao quốc tế 09/09/2022 14:13

Diễn viên Lư Tĩnh San và ông xã Hàn Canh vừa mới thông báo gia đình đã đón thêm một thành viên mới.

Vừa mới đây, nam ca sĩ/diễn viên Hàn Canh đã đăng tải một bài viết mới lên mạng xã hội với nội dung thông báo anh và bà xã là diễn viên Lư Tĩnh San đã đón con gái đầu lòng. Theo nam tài tử, con gái của cặp đôi đã ra đời khỏe mạnh và vô cùng thuận lợi. Kèm theo đó là bức ảnh hạnh phúc của cặp đôi.

han canh 1
Hàn Canh và Lư Tĩnh San đã đón con gái đầu lòng

Vào ngày lễ Thất Tịch vừa qua (7/7 âm lịch), cặp đôi đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Wonderland China số tháng 8. Trong ấn phẩm lần này, cặp đôi thể hiện concept lãng mạn và tình cảm đúng với không khí của ngày Lễ tình nhân Trung Quốc. Trong nhiều bức hình, nữ diễn viên đã khoe ra chiếc bụng "to vượt mặt" của mình.

Trước đó, vào ngày 8/5, Hàn Canh và nữ diễn viên Lư Tĩnh San đã thông báo rằng cả hai chuẩn bị đón con đầu lòng. Nam ca sĩ đăng tải một bức ảnh kèm theo chú thích: "Chúng tôi đều mang thai rồi”.

han canh 2
Lư Tĩnh San và Hàn Canh trên tạp chí Wonderland China số tháng 8

Được biết, Hàn Canh và Lư Tĩnh San quen biết nhau trong một lần tham dự lễ trao giải Kim Kê 2017 và công khai hẹn hò vào ngày 9/2/2018 - đúng ngày sinh nhật của cựu thành viên Super Junior. Ngày 31/12/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại New Zealand trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Hàn Canh từng hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc dưới vai trò thành viên của nhóm nhạc Super Junior với nghệ danh Hankyung. Kể từ sau khi về Trung Quốc hoạt động, nam nghệ sĩ cũng đã hẹn hò với nhiều bóng hồng khác nhau nhưng Lư Tĩnh San là người duy nhất mà anh công khai mối quan hệ trước truyền thông.

han canh 3

Lư Tĩnh San (Celina Jade) là nữ diễn viên Hong Kong mang trong mình hai dòng máu với cha là người Mỹ và mẹ người Hong Kong. Nữ diễn viên nổi tiếng với các vai diễn trong phim Chiến Lang 2, Lang Nha, Gia Hữu Hỷ Sự 2009, Skin Trade...

Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch

Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch

Nữ diễn viên Lư Tĩnh San - bà xã của tài tử Hàn Canh mới đây đã cùng chồng xuất hiện trên tạp chí vào đúng ngày lễ Thất Tịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Canh Lư Tĩnh San con gái Hàn Canh sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch

Bà xã Hàn Canh khoe bụng bầu 'to vượt mặt' đúng ngày Thất Tịch

Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hàn Canh và vợ cùng khoe... bụng bầu vượt mặt, bức ảnh độc lạ khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/6/2022: Hàn Canh và Chương Tử Di có quan hệ rất tốt, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh cán mốc 200 tỷ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/6/2022: Hàn Canh và Chương Tử Di có quan hệ rất tốt, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh cán mốc 200 tỷ?

Cổ Lực Na Trát khẳng định đã 'dứt tình' với Từ Khai Sính

Cổ Lực Na Trát khẳng định đã 'dứt tình' với Từ Khai Sính

'Đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh làm rạng danh điện ảnh Châu Á khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng

'Đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh làm rạng danh điện ảnh Châu Á khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng

Bằng chứng cho thấy danh tiếng Vương Hạc Đệ đang giảm sút sau khi Thương Lan Quyết kết thúc?

Bằng chứng cho thấy danh tiếng Vương Hạc Đệ đang giảm sút sau khi Thương Lan Quyết kết thúc?

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI