'Visual huyền thoại' nhà JYP - Ahn So Hee khoe vẻ đẹp trưởng thành không kém phần quyến rũ trong tạp chí nổi tiếng: Tường thành nhan sắc vẫn không thay đổi

Sao quốc tế 22/04/2022 10:15

Một trong những visual đỉnh cao của gà nhà JYP - Ahn So Hee mới đây khiến cư dân mạng 'đổ đứ đừ' với loạt ảnh vô cùng cuốn hút.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Ahn So Hee thể hiện nét quyến rũ rất riêng từ cách tạo dáng trong chiếc áo thun body trắng phối quần jean đến phong cách gợi cảm trong chiếc quần ngắn V-live và áo khoác cực cool. Cô nàng còn thể hiện phong thái vô cùng tự tin trong bộ vest hồng, với biểu cảm chuyên nghiệp thu hút người xem. 

'Visual huyền thoại' nhà JYP - Ahn So Hee khoe vẻ đẹp trưởng thành không kém phần quyến rũ trong tạp chí nổi tiếng: Tường thành nhan sắc vẫn không thay đổi - Ảnh 1

'Visual huyền thoại' nhà JYP - Ahn So Hee khoe vẻ đẹp trưởng thành không kém phần quyến rũ trong tạp chí nổi tiếng: Tường thành nhan sắc vẫn không thay đổi - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp hình, Ahn So Hee đã tiết lộ cảm xúc của cô ấy về bộ phim truyền hình 'Thirty, Nine' cô tham gia gần đây. Cô cho biết về nhân vật Kim So Won mà mình thủ vai: “So Won lớn lên trong gia đình rất giàu tình thương yêu. Ngoài ra, cô là kiểu người trong sáng vì được lớn lên trong một môi trường tốt. So Won luôn tỏa sáng. Nhưng tận sâu trong tim, tôi nghĩ về cô ấy có chút gì đó đau khổ và khác với hình tượng được tạo dựng". 

'Visual huyền thoại' nhà JYP - Ahn So Hee khoe vẻ đẹp trưởng thành không kém phần quyến rũ trong tạp chí nổi tiếng: Tường thành nhan sắc vẫn không thay đổi - Ảnh 3
Ahn So Hee là một nữ diễn viên Hàn Quốc có danh tiếng và cô còn là đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Trước đây cô nàng là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Wonder Girls ra mắt vào năm 2007.
Một số bộ phim cô đã tham gia: A Single Rider, Train To Busan, Hellcats, Entourage,.. và mới đây nhất là bộ phim 'Thirty, Nine' do nữ thần Son Ye Jin thủ vai chính.

Theo Sport Seoul

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