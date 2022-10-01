Viên Băng Nghiên chấp nhận làm điều này để lấy lại hình ảnh sau drama: Liệu có tẩy trắng thành công?

Xuất hiện thông tin cho rằng Viên Băng Nghiên sắp sửa tái xuất Cbiz trong dự án phim mới sau drama gây tranh cãi vừa qua.

Mặc dù may mắn không bị phong sát sau bê bối trốn thuế như Phạm Băng Băng, Đặng Luân,...nhưng sự nghiệp của Viên Băng Nghiên đang trên đà phát triển bỗng đã rẽ sang chiều hướng cực kỳ tệ vào lúc này.

Bằng chứng là liên tiếp các dự án đóng phim hay hợp đồng quảng cáo của cô nàng đều bỏ ngỏ khả năng hợp tác với mỹ nhân họ Viên. Trong bối cảnh đào thải mạnh ở Cbiz, nếu việc này tiếp tục kéo dài sự nghiệp của nữ diễn viên có thể khó có thể quay trở lại như trước đây.

Viên Băng Nghiên đang gặp nhiều rắc rối kể từ sau drama trốn thuế - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo một blogger nam nổi tiếng viết trên cá nhân của mình lại bất ngờ rần rần trước thông tin nàng tiểu hoa tai tiếng sẽ tái xuất màn ảnh với bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vào quý 4.

Không chỉ vậy, một điều thú vị mà netizen phát hiện trong bài chiêu thương bộ phim cũng gây xôn xao cõi mạng. Theo đó, tên của Viên Băng Nghiên lại được xếp sau tên của nam chính Lưu Học Nghĩa. Trong khi poster và bài đăng trên Weibo quảng bá Mùa Hoa Rơi Gặp Lại trước đó, tên của cô nàng luôn đứng đầu. Chứng kiến điều này một số bộ phận netizen cho rằng nhằm để lấy lại vị thế của mình cô nàng cần phải có phim ra mắt, chính vì vậy việc cô chấp nhận nhường phiên 1 cho Lưu Học Nghĩa là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán và cả đoàn làm phim lẫn nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về điều này.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng kể về mối duyên nợ ba kiếp của tiểu hoa sơn Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên) và Trung Thiên Vương - Cẩm Tú cai quản Thiên Trung (Lưu Học Nghĩa). Dù đã đóng máy vào tháng 9 năm 2021, nhưng đến nay Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫ chưa có lịch chiếu chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vien-bang-nghien-chap-nhan-lam-dieu-nay-de-lay-lai-hinh-anh-sau-drama-lieu-co-tay-trang-thanh-cong-508964.html